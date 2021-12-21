Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7574757575767577 Додано: Сер 22 гру, 2021 10:38 lapay написав: detroytred написав: І ось оце вікно й було. Прийшлося на часи Порошенка.

Йому це тулмачили бальцеровичі і Ко, західні партнери.



Не нову Хфранцію зробити!!!, але й більше того мінімуму, який він став робити.

Результат реальний он -- у вигляді практично збереження попередньої системи.

Тільки штукатурку змінив. І ось оце вікно й було. Прийшлося на часи Порошенка.Йому це тулмачили бальцеровичі і Ко, західні партнери.Не нову Хфранцію зробити!!!, але й більше того мінімуму, який він став робити.Результат реальний он -- у вигляді практично збереження попередньої системи.Тільки штукатурку змінив.

Саакашвілі теж мало зробив, що його турнули, і відкотили частину реформ? Якби в Піночета чи його сінгапурського колеги були вільні вибори, під час реформ, вони теж би вилетіли з влади, як корок з пляшки шампусіка.

От тільки поляки, після Валенси з Бальцеровичем, клоуна не вибрали, нв відміну від нас.

Якщо Ви і досі не розумієте цих елементарних речей, то будете і надалі торочити зелену пропагандиську мутохрінь, як деякі. Саакашвілі теж мало зробив, що його турнули, і відкотили частину реформ? Якби в Піночета чи його сінгапурського колеги були вільні вибори, під час реформ, вони теж би вилетіли з влади, як корок з пляшки шампусіка.От тільки поляки, після Валенси з Бальцеровичем, клоуна не вибрали, нв відміну від нас.Якщо Ви і досі не розумієте цих елементарних речей, то будете і надалі торочити зелену пропагандиську мутохрінь, як деякі.

Ага))

Мабуть Валенса з Бальцеровичем так реформували, що і відкат став неможливим, і умов для перемоги клоуна не зробили.

Да, для появи клоуна на арені, умови з'являються, як неизбежность наслідків болючих реформ. Але для ПЕРЕМОГИ (саме для перемоги) умови зробив сам пан Порошенко.



Якщо Ви досі цього не зрозуміли, то й надалі будете спростовувати елементарні речі.

Й нести мутохрінь аля Пояркова.



І до чого тут програш-виліт Порошенка??? Й мови про це нема. Тобто про те, щоб він повинен був залишитися.

До чого це Ви??? Ага))Мабуть Валенса з Бальцеровичем так реформували, що і відкат став неможливим, і умов для перемоги клоуна не зробили.Да, для появи клоуна на арені, умови з'являються, як неизбежность наслідків болючих реформ. Але для ПЕРЕМОГИ (саме для перемоги) умови зробив сам пан Порошенко.Якщо Ви досі цього не зрозуміли, то й надалі будете спростовувати елементарні речі.Й нести мутохрінь аля Пояркова.І до чого тут програш-виліт Порошенка??? Й мови про це нема. Тобто про те, щоб він повинен був залишитися.До чого це Ви??? Востаннє редагувалось detroytred в Сер 22 гру, 2021 10:43, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 24864 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2088 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 10:42 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Мабуть Валенса з Бальцеровичем так реформували, що і відкат став неможливим, і умов для перемоги клоуна не зробили. Мабуть Валенса з Бальцеровичем так реформували, що і відкат став неможливим, і умов для перемоги клоуна не зробили.

Так само, як Порошенко з Саакашвілі. Немає ніяких незворотніх реформ. Після кризи тридцятих американці вибрали Рузвельта, а німці Гітлера, і в цьому винні не попередники, а самі виборці, які повірили в популістичні казки про велич і відродження. Так само, як Порошенко з Саакашвілі. Немає ніяких незворотніх реформ. Після кризи тридцятих американці вибрали Рузвельта, а німці Гітлера, і в цьому винні не попередники, а самі виборці, які повірили в популістичні казки про велич і відродження. lapay Повідомлень: 12485 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 10:52 lapay написав: detroytred написав: Мабуть Валенса з Бальцеровичем так реформували, що і відкат став неможливим, і умов для перемоги клоуна не зробили. Мабуть Валенса з Бальцеровичем так реформували, що і відкат став неможливим, і умов для перемоги клоуна не зробили.

Так само, як Бальцерович з Саакашвілі. Немає ніяких незворотніх реформ. Після кризи тридцятих американці вибрали Рузвельта, а німці Гітлера, і в цьому винні не попередники, а самі виборці, які повірили в популістичні казки про велич і відродження. Так само, як Бальцерович з Саакашвілі. Немає ніяких незворотніх реформ. Після кризи тридцятих американці вибрали Рузвельта, а німці Гітлера, і в цьому винні не попередники, а самі виборці, які повірили в популістичні казки про велич і відродження.

))))))))))))))))))))))))))))))))



За підручники!

Гітлера витягував хто????

Пересічні? Ага)))

Чи крупи (можновладці), які вливали в нього бабло... щоб кожний німець почув і пройнявся.

Бо Гітлер був ЇМ (можновладцям) вигідний. Німецьким. Покорення світу по-гітлерівські, нациська велич...



А американським фордам-рокфелерам саме такий, як Гітлер з його ідеями, був не вигідний.

Тому пересічному американцю співали у вуха про Рузвельта. Про його ідеї покорення світу, але цивілізовано, а не по гітлерівські; демократична велич...



Дитячий садок...



Якщо б пересічні вертіли владою, капіталом, то вони й були можновдцями.

За віконце був би *влада народу*)))))))

І держави або захлинулись у популізмі, або народ жив би краще, ніж слуги.



Але все навпаки... ))))))))))))))))))))))))))))))))За підручники!Гітлера витягував хто????Пересічні? Ага)))Чи крупи (можновладці), які вливали в нього бабло... щоб кожний німець почув і пройнявся.Бо Гітлер був ЇМ (можновладцям) вигідний. Німецьким. Покорення світу по-гітлерівські, нациська велич...А американським фордам-рокфелерам саме такий, як Гітлер з його ідеями, був не вигідний.Тому пересічному американцю співали у вуха про Рузвельта. Про його ідеї покорення світу, але цивілізовано, а не по гітлерівські; демократична велич...Дитячий садок...Якщо б пересічні вертіли владою, капіталом, то вони й були можновдцями.За віконце був би *влада народу*)))))))І держави або захлинулись у популізмі, або народ жив би краще, ніж слуги.Але все навпаки... detroytred

Повідомлень: 24864 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2088 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 10:58 Re: Політичні дискусії detroytred написав: А американським фордам-рокфелерам саме такий, як Гітлер з його ідеями, був не вигідний.

Тому пересічному американцю співали у вуха про Рузвельта. А американським фордам-рокфелерам саме такий, як Гітлер з його ідеями, був не вигідний.Тому пересічному американцю співали у вуха про Рузвельта.

Ідея зрозуміла - пересічні це золоті рибки, для чого вони ходять на вибори, взагалі не зрозуміло, адже всім рулять олігархи.

Тільки як так вийшло, що в нас переміг кандидат бородатої бабусі, а не рудого таргана? Невже можновладці не могли висунити нормального кандидата, а не таке, як в нас зараз? Ідея зрозуміла - пересічні це золоті рибки, для чого вони ходять на вибори, взагалі не зрозуміло, адже всім рулять олігархи.Тільки як так вийшло, що в нас переміг кандидат бородатої бабусі, а не рудого таргана? Невже можновладці не могли висунити нормального кандидата, а не таке, як в нас зараз? lapay Повідомлень: 12485 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1192 раз. Подякували: 1426 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 11:13 Re: Політичні дискусії А от не могли - бо і ці ж олігархи - звичайнісінькі люди , причому далеко не генії ... І у них купа своїх "мух" , необгрунтованих претензій , самовпевненості і так далі . Помиляються насправді постійно а часом і фатально ... Puente Повідомлень: 3494 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 410 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 11:19 lapay написав: detroytred написав: А американським фордам-рокфелерам саме такий, як Гітлер з його ідеями, був не вигідний.

Тому пересічному американцю співали у вуха про Рузвельта. А американським фордам-рокфелерам саме такий, як Гітлер з його ідеями, був не вигідний.Тому пересічному американцю співали у вуха про Рузвельта.

Ідея зрозуміла - пересічні це золоті рибки, для чого вони ходять на вибори, взагалі не зрозуміло, адже всім рулять олігархи.

Тільки як так вийшло, що в нас переміг кандидат бородатої бабусі, а не рудого таргана? Невже можновладці не могли висунити нормального кандидата, а не таке, як в нас зараз? Ідея зрозуміла - пересічні це золоті рибки, для чого вони ходять на вибори, взагалі не зрозуміло, адже всім рулять олігархи.Тільки як так вийшло, що в нас переміг кандидат бородатої бабусі, а не рудого таргана? Невже можновладці не могли висунити нормального кандидата, а не таке, як в нас зараз?

Так вже пояснював своє бачення.



Вибори (демократія) для отакого несвідомого виборця (обивателя з пивом бейсболом), де результат визначають можновдці -- тим не менш це мега прогрес.

Його ввели самі ж можновладці.

Бо це застережний клапан. Для самих можновладців.

Бо дійсно зовсім негативне для пересічного пересічний може відкинути. Не обравши. Скільки бабла не вкидай. Як не маніпулюй.

Або зашкварився, то не перебрався, як не фінансуй.



Тобто функція запорного крану.

Але щоб була ще й регуляція.

До цього, як до зірок.

Формально є, надана, але неможлива.



Бінго!

Так Зе можновдців більше влаштовував, ніж хто інший.

Той же Порошенко зганьбив і Йулю, і Гриця, і т.д.

РЛА скоріш за все вважав, що йому пофіг. З усіма домовиться.



До речі, нюанс: будь-який інший кандидат можливо більше прислухався до західних партнерів (відносно тієї ж боротьби з корупцією). Так вже пояснював своє бачення.Вибори (демократія) для отакого несвідомого виборця (обивателя з пивом бейсболом), де результат визначають можновдці -- тим не менш це мега прогрес.Його ввели самі ж можновладці.Бо це застережний клапан. Для самих можновладців.Бо дійсно зовсім негативне для пересічного пересічний може відкинути. Не обравши. Скільки бабла не вкидай. Як не маніпулюй.Або зашкварився, то не перебрався, як не фінансуй.Тобто функція запорного крану.Але щоб була ще й регуляція.До цього, як до зірок.Формально є, надана, але неможлива.Бінго!Так Зе можновдців більше влаштовував, ніж хто інший.Той же Порошенко зганьбив і Йулю, і Гриця, і т.д.РЛА скоріш за все вважав, що йому пофіг. З усіма домовиться.До речі, нюанс: будь-який інший кандидат можливо більше прислухався до західних партнерів (відносно тієї ж боротьби з корупцією). detroytred

Повідомлень: 24864 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2088 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7574757575767577 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Ірина_, Модератор