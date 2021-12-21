Додано: Сер 22 гру, 2021 11:19

lapay написав: detroytred написав: А американським фордам-рокфелерам саме такий, як Гітлер з його ідеями, був не вигідний.

Тому пересічному американцю співали у вуха про Рузвельта. А американським фордам-рокфелерам саме такий, як Гітлер з його ідеями, був не вигідний.Тому пересічному американцю співали у вуха про Рузвельта.

Ідея зрозуміла - пересічні це золоті рибки, для чого вони ходять на вибори, взагалі не зрозуміло, адже всім рулять олігархи.

Тільки як так вийшло, що в нас переміг кандидат бородатої бабусі, а не рудого таргана? Невже можновладці не могли висунити нормального кандидата, а не таке, як в нас зараз? Ідея зрозуміла - пересічні це золоті рибки, для чого вони ходять на вибори, взагалі не зрозуміло, адже всім рулять олігархи.Тільки як так вийшло, що в нас переміг кандидат бородатої бабусі, а не рудого таргана? Невже можновладці не могли висунити нормального кандидата, а не таке, як в нас зараз?

Так вже пояснював своє бачення.Вибори (демократія) для отакого несвідомого виборця (обивателя з пивом бейсболом), де результат визначають можновдці -- тим не менш це мега прогрес.Його ввели самі ж можновладці.Бо це застережний клапан. Для самих можновладців.Бо дійсно зовсім негативне для пересічного пересічний може відкинути. Не обравши. Скільки бабла не вкидай. Як не маніпулюй.Або зашкварився, то не перебрався, як не фінансуй.Тобто функція запорного крану.Але щоб була ще й регуляція.До цього, як до зірок.Формально є, надана, але неможлива.Бінго!Так Зе можновдців більше влаштовував, ніж хто інший.Той же Порошенко зганьбив і Йулю, і Гриця, і т.д.РЛА скоріш за все вважав, що йому пофіг. З усіма домовиться.До речі, нюанс: будь-який інший кандидат можливо більше прислухався до західних партнерів (відносно тієї ж боротьби з корупцією).