|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:51
galex написав:
к слову, вопрос важный. У нас немало спецов серьезного уровня, но они государство обходят десятой дорогой. Чтобы мотивировать синьора с соответствующими навыками работать в госслужбе, нужно платить поболее чем некоторым министрам. В начале войны многие даже волонтерили в этом направлении, но потом как-то не сложилось общение с приходящими руководителями от государства, нередко вообще дилетантами с их "серьезность кибербезопасности преувеличена".
Мне кажется реальные спецы так или иначе во всех странах сторонятся государственной работы.
-
BìnhAutoDat
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 10.09.21
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:53
detroytred написав:
Нюанс: найвеличніший зможе це зробити тільки ... за підтримки кого???????????
Якщо частка можновладців не підтримає його, то вилетить він, як корка.
Да навіть і спробувати не ризикне...
Хто його підтримував, підтримує?)))
В тому числі й серед західних партнерів.... (якщо їм буде вигідна по якимось причинам Венесуела тут, то ... вони лише формально пожурять найвеличнішого)))
Найвелічніший це зробить на прохання трудящих, а не олігархів. Або доведеться піднімати тарифи, або націоналізувати таргана і робити Венесуелу, бо блекаути і холодомор пересічним сильно не сподобається, як і підняття тарифів.
Так що беремо попкорн, і дивимось, як кухарка може керувати державою, і що з цього буде...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12490
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1192 раз.
- Подякували: 1426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 11:59
Puente написав:
Насправді у цьому всьому винен Кучма .
А народ реально скрізь однаковий - думаєте десь в Бельгії за кого голосують ? Та там буває уряду взагалі по пів-року немає - і щось міняється ? Ні - не міняється . Вже збудована система , яка сама себе підтримує . У нас , до речі , теж - бо будь-яка велика система дуже інерційна і схожа на гіроскоп . І щось змінити демократичним шляхом неможливо . Ті ж поляки вискочили через революцію все одно - а не виборами різними ...
Сталін з Леніним. Чим довше, в Європі, була комуністична влада і сильніші репресії, тим бідніші країни зараз, від Албанії до України. Раша вже не Європа, її Сибір годує, як і Білорусь.
А народ дійсно схожий, в тому плані, що не хоче нічого змінювати, поки все добре. От коли йде суттєва криза, тоді можуть щось радикально змінити, або коли є втома від незміннох влади, десятиліттями.
Поляки вискочили не через революцію, а через розуміння, що немає альтернативи реформам Бальцеровича і ринковим цінам на комуналку, на відміну від нас.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12490
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1192 раз.
- Подякували: 1426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:06
Xenon написав:
северный маразматик в лице его вожака вчера прямой фразой сказал , что санкции нам побоку и мы собираемся решать вопрос с Украиной военным путем.
Счет идет на недели
В разі виконання цього сценарія не буде ніякого 50-100-200. Гривня просто зникне, перетвориться на папірці.
-
akido
-
-
- Повідомлень: 260
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:17
Прораб написав:
Так ніхто не заважав будувати внутрішню політику для країни, що поточні два роки, що минулі п'ять років, насамперед в енергетичному плані, а не знімати видосики чи займатися релігією.
Так само як і зараз поточні два місяці можна було розумно економити на опаленні, як це було раніше. Не було таких холодів два місяці.
Низзя было не затопить 15 октября - рейтинг упадет.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18496
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2384 раз.
- Подякували: 3027 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:20
Xenon написав:
северный маразматик в лице его вожака вчера прямой фразой сказал , что санкции нам побоку и мы собираемся решать вопрос с Украиной военным путем.
Счет идет на недели
Путин заявил, что России "некуда отступать" в вопросе ситуации в Украине.
Путин подчеркнул, что ответ России будет иметь военно-технический характер. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщает Reuters.
Новий мультік про суперракету випустять? Окупація України не змусить НАТО тікати з Прибалтики, тим паче з Польщі.
Триндіти не мішки тягати.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 12490
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1192 раз.
- Подякували: 1426 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:31
Tegularius написав:
По ЕС и ТС где-то так и есть, а вот цифру по НАТО завышают.
Если бы это было так, то или Порошенко или Зеленский давно бы провели на эту тему референдум. 54% плюс агитация в СМИ плюс админресурс = почти гарантированный положительный результат.
Завышают или не завышают - в любом случае положительный результат по НАТО может нести большие риски - от сепаратистских выступлений в ватных регионах до дальнейшего обострения на границе с рейхом. Поэтому и не проводят (имхо).
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18496
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2384 раз.
- Подякували: 3027 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:40
lapay написав: detroytred написав:
І ось оце вікно й було. Прийшлося на часи Порошенка.
Йому це тулмачили бальцеровичі і Ко, західні партнери.
Не нову Хфранцію зробити!!!, але й більше того мінімуму, який він став робити.
Результат реальний он -- у вигляді практично збереження попередньої системи.
Тільки штукатурку змінив.
Саакашвілі теж мало зробив, що його турнули, і відкотили частину реформ? Якби в Піночета чи його сінгапурського колеги були вільні вибори, під час реформ, вони теж би вилетіли з влади, як корок з пляшки шампусіка.
От тільки поляки, після Валенси з Бальцеровичем, клоуна не вибрали, нв відміну від нас.
Якщо Ви і досі не розумієте цих елементарних речей, то будете і надалі торочити зелену пропагандиську мутохрінь, як деякі.
Добавлю: у сингапурского коллеги были еще и карманные судьи.
Ему бы наш КСУ и ОАСК
Я уже не говорю о многолетнем пребывании Сингапура британской колонией.
А Михо проводил свои рехвормы за деньги местного олигарха и Мирового Банка, которых вполне хватало для страны с населением, примерно равным киевскому.
Потом олигарх помер - и на смену ему пришел другой, который и турнул Михо.
-
Starikan
-
2
-
- Повідомлень: 18496
- З нами з: 12.10.11
- Подякував: 2384 раз.
- Подякували: 3027 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|