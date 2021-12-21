Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
galex написав:к слову, вопрос важный. У нас немало спецов серьезного уровня, но они государство обходят десятой дорогой. Чтобы мотивировать синьора с соответствующими навыками работать в госслужбе, нужно платить поболее чем некоторым министрам. В начале войны многие даже волонтерили в этом направлении, но потом как-то не сложилось общение с приходящими руководителями от государства, нередко вообще дилетантами с их "серьезность кибербезопасности преувеличена".
Мне кажется реальные спецы так или иначе во всех странах сторонятся государственной работы.
detroytred написав:Нюанс: найвеличніший зможе це зробити тільки ... за підтримки кого???????????
Якщо частка можновладців не підтримає його, то вилетить він, як корка. Да навіть і спробувати не ризикне...
Хто його підтримував, підтримує?))) В тому числі й серед західних партнерів.... (якщо їм буде вигідна по якимось причинам Венесуела тут, то ... вони лише формально пожурять найвеличнішого)))
Найвелічніший це зробить на прохання трудящих, а не олігархів. Або доведеться піднімати тарифи, або націоналізувати таргана і робити Венесуелу, бо блекаути і холодомор пересічним сильно не сподобається, як і підняття тарифів. Так що беремо попкорн, і дивимось, як кухарка може керувати державою, і що з цього буде...
Puente написав:Насправді у цьому всьому винен Кучма . А народ реально скрізь однаковий - думаєте десь в Бельгії за кого голосують ? Та там буває уряду взагалі по пів-року немає - і щось міняється ? Ні - не міняється . Вже збудована система , яка сама себе підтримує . У нас , до речі , теж - бо будь-яка велика система дуже інерційна і схожа на гіроскоп . І щось змінити демократичним шляхом неможливо . Ті ж поляки вискочили через революцію все одно - а не виборами різними ...
Сталін з Леніним. Чим довше, в Європі, була комуністична влада і сильніші репресії, тим бідніші країни зараз, від Албанії до України. Раша вже не Європа, її Сибір годує, як і Білорусь. А народ дійсно схожий, в тому плані, що не хоче нічого змінювати, поки все добре. От коли йде суттєва криза, тоді можуть щось радикально змінити, або коли є втома від незміннох влади, десятиліттями. Поляки вискочили не через революцію, а через розуміння, що немає альтернативи реформам Бальцеровича і ринковим цінам на комуналку, на відміну від нас.
Прораб написав:Так ніхто не заважав будувати внутрішню політику для країни, що поточні два роки, що минулі п'ять років, насамперед в енергетичному плані, а не знімати видосики чи займатися релігією. Так само як і зараз поточні два місяці можна було розумно економити на опаленні, як це було раніше. Не було таких холодів два місяці.
Низзя было не затопить 15 октября - рейтинг упадет.
По ЕС и ТС где-то так и есть, а вот цифру по НАТО завышают. Если бы это было так, то или Порошенко или Зеленский давно бы провели на эту тему референдум. 54% плюс агитация в СМИ плюс админресурс = почти гарантированный положительный результат.
Завышают или не завышают - в любом случае положительный результат по НАТО может нести большие риски - от сепаратистских выступлений в ватных регионах до дальнейшего обострения на границе с рейхом. Поэтому и не проводят (имхо).
detroytred написав:І ось оце вікно й було. Прийшлося на часи Порошенка. Йому це тулмачили бальцеровичі і Ко, західні партнери. Не нову Хфранцію зробити!!!, але й більше того мінімуму, який він став робити. Результат реальний он -- у вигляді практично збереження попередньої системи. Тільки штукатурку змінив.
Саакашвілі теж мало зробив, що його турнули, і відкотили частину реформ? Якби в Піночета чи його сінгапурського колеги були вільні вибори, під час реформ, вони теж би вилетіли з влади, як корок з пляшки шампусіка. От тільки поляки, після Валенси з Бальцеровичем, клоуна не вибрали, нв відміну від нас. Якщо Ви і досі не розумієте цих елементарних речей, то будете і надалі торочити зелену пропагандиську мутохрінь, як деякі.
Добавлю: у сингапурского коллеги были еще и карманные судьи. Ему бы наш КСУ и ОАСК Я уже не говорю о многолетнем пребывании Сингапура британской колонией.
А Михо проводил свои рехвормы за деньги местного олигарха и Мирового Банка, которых вполне хватало для страны с населением, примерно равным киевскому. Потом олигарх помер - и на смену ему пришел другой, который и турнул Михо.
akido написав:Навіщо "будувати внутрішню політику" (до речі, що це таке ?), якщо для перемоги на виборах та подальшої узурпації влади досить зняти відосики ?
Внутрішня політика — діяльність політичного керівництва країни щодо формулювання та реалізації стратегій розвитку всіх сфер внутрішнього життя країни (національних цілей її розвитку), гармонійних інтересів суспільства та відповідних об'єктивних умов їх реалізації. Внутрішня політика включає всі сфери внутрішнього життя країни, а саме: бізнес, освіта, енергетика, охорона здоров'я, діяльність правоохоронних органів, фінанси і податки, природні ресурси, соціальне забезпечення, особисті права і свободи тощо.
Гуго Карлович ™ @JoN_TM Только эвакуация из Европы приплода и помёта российских чиновников, вместе со скарбом и баулами, может служить единственным сигналом о войне с НАТО. 9:29 AM · 22 дек. 2021 г.·Twitter Web App