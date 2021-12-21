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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7576757775787579 Додано: Сер 22 гру, 2021 15:05 Xenon написав: северный маразматик в лице его вожака вчера прямой фразой сказал , что санкции нам побоку и мы собираемся решать вопрос с Украиной военным путем.

Счет идет на недели

Путин заявил, что России "некуда отступать" в вопросе ситуации в Украине.



Путин подчеркнул, что ответ России будет иметь военно-технический характер. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщает Reuters.

северный маразматик в лице его вожака вчера прямой фразой сказал , что санкции нам побоку и мы собираемся решать вопрос с Украиной военным путем.Счет идет на недели



Это было известно ещё в 14м.

- А Васька слушает, да ест.

Именно с этой целью клоуны уложили оборонку, армию, экономику, энергетику,....

При чём продолжают уничтожать Государство - по определению.



За счёт этого "кто-то" создаёт себе мягкую подушку в тёплых странах. Это было известно ещё в 14м.- А Васька слушает, да ест.Именно с этой целью клоуны уложили оборонку, армию, экономику, энергетику,....При чём продолжают уничтожать Государство - по определению.За счёт этого "кто-то" создаёт себе мягкую подушку в тёплых странах. Kudrjavuy

Повідомлень: 9088 З нами з: 20.09.12 Подякував: 730 раз. Подякували: 884 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 15:48 Re: Політичні дискусії vitaliian

Повідомлень: 9806 З нами з: 06.04.16 Подякував: 1712 раз. Подякували: 2492 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 гру, 2021 15:55 lapay написав: detroytred написав: Нюанс: найвеличніший зможе це зробити тільки ... за підтримки кого???????????



Якщо частка можновладців не підтримає його, то вилетить він, як корка.

Да навіть і спробувати не ризикне...



Хто його підтримував, підтримує?)))

В тому числі й серед західних партнерів.... (якщо їм буде вигідна по якимось причинам Венесуела тут, то ... вони лише формально пожурять найвеличнішого))) Нюанс: найвеличніший зможе це зробити тільки ... за підтримки кого???????????Якщо частка можновладців не підтримає його, то вилетить він, як корка.Да навіть і спробувати не ризикне...Хто його підтримував, підтримує?)))В тому числі й серед західних партнерів.... (якщо їм буде вигідна по якимось причинам Венесуела тут, то ... вони лише формально пожурять найвеличнішого)))

Найвелічніший це зробить на прохання трудящих, а не олігархів. Або доведеться піднімати тарифи, або націоналізувати таргана і робити Венесуелу, бо блекаути і холодомор пересічним сильно не сподобається, як і підняття тарифів.

Так що беремо попкорн, і дивимось, як кухарка може керувати державою, і що з цього буде... Найвелічніший це зробить на прохання трудящих, а не олігархів. Або доведеться піднімати тарифи, або націоналізувати таргана і робити Венесуелу, бо блекаути і холодомор пересічним сильно не сподобається, як і підняття тарифів.Так що беремо попкорн, і дивимось, як кухарка може керувати державою, і що з цього буде...

І яким боком тут прохання пересічних?

Популістичні прохання, бажання, очікування пересічних були, є і будуть.



А от робити вигляд, що прислухався до них, це за власним бажанням можновладців.



Підняли за Порошенка тарифи у рази -- ну й пофіг чого там хочуть трудящієся.))

Вийшла сотня-друга мітингувальників -- ба! бо цього хочуть трудящієся))



А переміг ... то від імені усього народу.



Я цю хрінь кожен день можу побачити, якщо вмикнути будь-який канал. У Зе ... так хоче народ; а 5-му ... так хоче народ; Україна 24 ... так хоче народ. І т.д.



Ще жоден можновладець не заявив, що так хоче він))

Всі слуги...

Єдина різниця, що зелені троляче прямо так назвали себе. І яким боком тут прохання пересічних?Популістичні прохання, бажання, очікування пересічних були, є і будуть.А от робити вигляд, що прислухався до них, це за власним бажанням можновладців.Підняли за Порошенка тарифи у рази -- ну й пофіг чого там хочуть трудящієся.))Вийшла сотня-друга мітингувальників -- ба! бо цього хочуть трудящієся))А переміг ... то від імені усього народу.Я цю хрінь кожен день можу побачити, якщо вмикнути будь-який канал. У Зе ... так хоче народ; а 5-му ... так хоче народ; Україна 24 ... так хоче народ. І т.д.Ще жоден можновладець не заявив, що так хоче він))Всі слуги...Єдина різниця, що зелені троляче прямо так назвали себе. detroytred

Повідомлень: 24866 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2088 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7576757775787579 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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