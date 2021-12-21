Xenon написав:северный маразматик в лице его вожака вчера прямой фразой сказал , что санкции нам побоку и мы собираемся решать вопрос с Украиной военным путем.
Счет идет на неделиПутин заявил, что России "некуда отступать" в вопросе ситуации в Украине.
Путин подчеркнул, что ответ России будет иметь военно-технический характер. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщает Reuters.
Это было известно ещё в 14м.
- А Васька слушает, да ест.
Именно с этой целью клоуны уложили оборонку, армию, экономику, энергетику,....
При чём продолжают уничтожать Государство - по определению.
За счёт этого "кто-то" создаёт себе мягкую подушку в тёплых странах.