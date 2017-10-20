Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Нюанс: найвеличніший зможе це зробити тільки ... за підтримки кого???????????
Якщо частка можновладців не підтримає його, то вилетить він, як корка. Да навіть і спробувати не ризикне...
Хто його підтримував, підтримує?))) В тому числі й серед західних партнерів.... (якщо їм буде вигідна по якимось причинам Венесуела тут, то ... вони лише формально пожурять найвеличнішого)))
Найвелічніший це зробить на прохання трудящих, а не олігархів. Або доведеться піднімати тарифи, або націоналізувати таргана і робити Венесуелу, бо блекаути і холодомор пересічним сильно не сподобається, як і підняття тарифів. Так що беремо попкорн, і дивимось, як кухарка може керувати державою, і що з цього буде...
І яким боком тут прохання пересічних? Популістичні прохання, бажання, очікування пересічних були, є і будуть.
А от робити вигляд, що прислухався до них, це за власним бажанням можновладців.
Підняли за Порошенка тарифи у рази -- ну й пофіг чого там хочуть трудящієся.)) Вийшла сотня-друга мітингувальників -- ба! бо цього хочуть трудящієся))
А переміг ... то від імені усього народу.
Я цю хрінь кожен день можу побачити, якщо вмикнути будь-який канал. У Зе ... так хоче народ; а 5-му ... так хоче народ; Україна 24 ... так хоче народ. І т.д.
Ще жоден можновладець не заявив, що так хоче він)) Всі слуги... Єдина різниця, що зелені троляче прямо так назвали себе.
Xenon написав:северный маразматик в лице его вожака вчера прямой фразой сказал , что санкции нам побоку и мы собираемся решать вопрос с Украиной военным путем. Счет идет на недели
Путин заявил, что России "некуда отступать" в вопросе ситуации в Украине.
Путин подчеркнул, что ответ России будет иметь военно-технический характер. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщает Reuters.
Это было известно ещё в 14м. - А Васька слушает, да ест. Именно с этой целью клоуны уложили оборонку, армию, экономику, энергетику,.... При чём продолжают уничтожать Государство - по определению.
За счёт этого "кто-то" создаёт себе мягкую подушку в тёплых странах.
Міцний кордон - один із ключових елементів надійної системи безпеки держави в умовах російської агресії. Переконаний, нова техніка для прикордонної служби посилить ефективність виконання завдань з охорони і оборони державного кордону України.
Сьогодні з представниками різних силових структур обговорили низку додаткових заходів, спрямованих на протидію збройним провокаціям з боку ворога, на збереження життя і здоров’я наших захисників. І так само мирного населення.
Ситуація під контролем, оборона наша - надійна, і ми готові до будь-яких сценаріїв. https://m.facebook.com/petroporoshenko/videos/міцний-кордон-один-із-ключових-елементів-надійної-системи-безпеки-держави-в-умов/1124852734315784/?_se_imp=130GVxKA1eiDIgiKu
20 жовтня 2017. Невже за пару років розвалили усю готовність до будь-яких сценаріїв?))