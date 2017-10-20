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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7576757775787579
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:05

  Xenon написав:северный маразматик в лице его вожака вчера прямой фразой сказал , что санкции нам побоку и мы собираемся решать вопрос с Украиной военным путем.
Счет идет на недели
Путин заявил, что России "некуда отступать" в вопросе ситуации в Украине.

Путин подчеркнул, что ответ России будет иметь военно-технический характер. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщает Reuters.


Это было известно ещё в 14м.
- А Васька слушает, да ест.
Именно с этой целью клоуны уложили оборонку, армию, экономику, энергетику,....
При чём продолжают уничтожать Государство - по определению.

За счёт этого "кто-то" создаёт себе мягкую подушку в тёплых странах.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:48

Глеб Павловский вангует войну

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 гру, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:55

  lapay написав:
  detroytred написав:Нюанс: найвеличніший зможе це зробити тільки ... за підтримки кого???????????

Якщо частка можновладців не підтримає його, то вилетить він, як корка.
Да навіть і спробувати не ризикне...

Хто його підтримував, підтримує?)))
В тому числі й серед західних партнерів.... (якщо їм буде вигідна по якимось причинам Венесуела тут, то ... вони лише формально пожурять найвеличнішого)))

Найвелічніший це зробить на прохання трудящих, а не олігархів. Або доведеться піднімати тарифи, або націоналізувати таргана і робити Венесуелу, бо блекаути і холодомор пересічним сильно не сподобається, як і підняття тарифів.
Так що беремо попкорн, і дивимось, як кухарка може керувати державою, і що з цього буде...

І яким боком тут прохання пересічних?
Популістичні прохання, бажання, очікування пересічних були, є і будуть.

А от робити вигляд, що прислухався до них, це за власним бажанням можновладців.

Підняли за Порошенка тарифи у рази -- ну й пофіг чого там хочуть трудящієся.))
Вийшла сотня-друга мітингувальників -- ба! бо цього хочуть трудящієся))

А переміг ... то від імені усього народу.

Я цю хрінь кожен день можу побачити, якщо вмикнути будь-який канал. У Зе ... так хоче народ; а 5-му ... так хоче народ; Україна 24 ... так хоче народ. І т.д.

Ще жоден можновладець не заявив, що так хоче він))
Всі слуги...
Єдина різниця, що зелені троляче прямо так назвали себе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:24

  Ukrainian написав:
  akido написав:Ахаха. Це буде після висадки мільярда дерев чи до цього ?

Програма президента Володимира Зеленського "Зелена країна", яка передбачає висадку 1 млрд дерев протягом 3 років, за 5 місяців і станом на 8 листопада виконана на 3,54%.

Відповідні дані розміщено на сайті програми, передають Українськi Новини.

Так, згідно з інформацією на сайті, вже висаджено 35 436 211 дерев або 3,54%, а залишилося висадити 964 563 789 дерев.

https://censor.net/ru/news/3306649/cher ... iska_kogda
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:34

  Kudrjavuy написав:
  Xenon написав:северный маразматик в лице его вожака вчера прямой фразой сказал , что санкции нам побоку и мы собираемся решать вопрос с Украиной военным путем.
Счет идет на недели
Путин заявил, что России "некуда отступать" в вопросе ситуации в Украине.

Путин подчеркнул, что ответ России будет иметь военно-технический характер. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщает Reuters.


Это было известно ещё в 14м.
- А Васька слушает, да ест.
Именно с этой целью клоуны уложили оборонку, армию, экономику, энергетику,....
При чём продолжают уничтожать Государство - по определению.

За счёт этого "кто-то" создаёт себе мягкую подушку в тёплых странах.

Міцний кордон - один із ключових елементів надійної системи безпеки держави в умовах російської агресії. Переконаний, нова техніка для прикордонної служби посилить ефективність виконання завдань з охорони і оборони державного кордону України.

Сьогодні з представниками різних силових структур обговорили низку додаткових заходів, спрямованих на протидію збройним провокаціям з боку ворога, на збереження життя і здоров’я наших захисників. І так само мирного населення.

Ситуація під контролем, оборона наша - надійна, і ми готові до будь-яких сценаріїв.
https://m.facebook.com/petroporoshenko/videos/міцний-кордон-один-із-ключових-елементів-надійної-системи-безпеки-держави-в-умов/1124852734315784/?_se_imp=130GVxKA1eiDIgiKu


20 жовтня 2017.
Невже за пару років розвалили усю готовність до будь-яких сценаріїв?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:02

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 22:05

  vitaliian написав:

На експрессо ТВ Роман Безсмертний наголошує, що США наносять рашці потужні удари, а рашка лише грає інформаційно м'язами.
Тобто заперечує ймовірність нової агресії рашки. Провокації були, є і будуть, але про наступ-удари поки не може бути й мови.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:22

  detroytred написав:Коротше в сотий раз підкреслюю: є бажання повісити відповідальність на виборця, то ніяких проблем - спочатку надайте йому доступ до правдивої об'єктивної повної інформації про кандидатів; підніміть його рівень знань в політиці-економіці, щоб він (двірник, роботяга з конвеєру) розбирався, як фахівець))); і головне -- надайте йому інструменти впливати на обраних.

А коли пересічний отримує лише меню та ще знаходиться під величезним маніпулятивним тиском величезного потоку інформації; коли він не фахівець у цьому; коли його вся система СМІ привчає, що головне - це власне споживання та особистий успіх --- то яка до біса відповідальність-то?

Можновладці побилися в конкурентній боротьбі між собою (наприклад, хто кращого піарщика собі отримав; хто цікавіше наобіцяє; хто краще зкористався ситуацією, домовився з іншими; компромату накопав), пересічний легітимізував переможця.
Крапка.

И вновь хвост крутит собакой?
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1316744918
Андрій Єрмак
1 ч. ·
Наші багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню дали плоди.

Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Це крок до деескалації на сході. Сподіваємося, цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян.

Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша.
Kudrjavuy
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