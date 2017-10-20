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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7576757775787579
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:05

  Xenon написав:северный маразматик в лице его вожака вчера прямой фразой сказал , что санкции нам побоку и мы собираемся решать вопрос с Украиной военным путем.
Счет идет на недели
Путин заявил, что России "некуда отступать" в вопросе ситуации в Украине.

Путин подчеркнул, что ответ России будет иметь военно-технический характер. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщает Reuters.


Это было известно ещё в 14м.
- А Васька слушает, да ест.
Именно с этой целью клоуны уложили оборонку, армию, экономику, энергетику,....
При чём продолжают уничтожать Государство - по определению.

За счёт этого "кто-то" создаёт себе мягкую подушку в тёплых странах.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:48

Глеб Павловский вангует войну

Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 гру, 2021 16:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:55

  lapay написав:
  detroytred написав:Нюанс: найвеличніший зможе це зробити тільки ... за підтримки кого???????????

Якщо частка можновладців не підтримає його, то вилетить він, як корка.
Да навіть і спробувати не ризикне...

Хто його підтримував, підтримує?)))
В тому числі й серед західних партнерів.... (якщо їм буде вигідна по якимось причинам Венесуела тут, то ... вони лише формально пожурять найвеличнішого)))

Найвелічніший це зробить на прохання трудящих, а не олігархів. Або доведеться піднімати тарифи, або націоналізувати таргана і робити Венесуелу, бо блекаути і холодомор пересічним сильно не сподобається, як і підняття тарифів.
Так що беремо попкорн, і дивимось, як кухарка може керувати державою, і що з цього буде...

І яким боком тут прохання пересічних?
Популістичні прохання, бажання, очікування пересічних були, є і будуть.

А от робити вигляд, що прислухався до них, це за власним бажанням можновладців.

Підняли за Порошенка тарифи у рази -- ну й пофіг чого там хочуть трудящієся.))
Вийшла сотня-друга мітингувальників -- ба! бо цього хочуть трудящієся))

А переміг ... то від імені усього народу.

Я цю хрінь кожен день можу побачити, якщо вмикнути будь-який канал. У Зе ... так хоче народ; а 5-му ... так хоче народ; Україна 24 ... так хоче народ. І т.д.

Ще жоден можновладець не заявив, що так хоче він))
Всі слуги...
Єдина різниця, що зелені троляче прямо так назвали себе.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:24

  Ukrainian написав:
  akido написав:Ахаха. Це буде після висадки мільярда дерев чи до цього ?

Програма президента Володимира Зеленського "Зелена країна", яка передбачає висадку 1 млрд дерев протягом 3 років, за 5 місяців і станом на 8 листопада виконана на 3,54%.

Відповідні дані розміщено на сайті програми, передають Українськi Новини.

Так, згідно з інформацією на сайті, вже висаджено 35 436 211 дерев або 3,54%, а залишилося висадити 964 563 789 дерев.

https://censor.net/ru/news/3306649/cher ... iska_kogda
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Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:34

  Kudrjavuy написав:
  Xenon написав:северный маразматик в лице его вожака вчера прямой фразой сказал , что санкции нам побоку и мы собираемся решать вопрос с Украиной военным путем.
Счет идет на недели
Путин заявил, что России "некуда отступать" в вопросе ситуации в Украине.

Путин подчеркнул, что ответ России будет иметь военно-технический характер. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ, сообщает Reuters.


Это было известно ещё в 14м.
- А Васька слушает, да ест.
Именно с этой целью клоуны уложили оборонку, армию, экономику, энергетику,....
При чём продолжают уничтожать Государство - по определению.

За счёт этого "кто-то" создаёт себе мягкую подушку в тёплых странах.

Міцний кордон - один із ключових елементів надійної системи безпеки держави в умовах російської агресії. Переконаний, нова техніка для прикордонної служби посилить ефективність виконання завдань з охорони і оборони державного кордону України.

Сьогодні з представниками різних силових структур обговорили низку додаткових заходів, спрямованих на протидію збройним провокаціям з боку ворога, на збереження життя і здоров’я наших захисників. І так само мирного населення.

Ситуація під контролем, оборона наша - надійна, і ми готові до будь-яких сценаріїв.
https://m.facebook.com/petroporoshenko/videos/міцний-кордон-один-із-ключових-елементів-надійної-системи-безпеки-держави-в-умов/1124852734315784/?_se_imp=130GVxKA1eiDIgiKu


20 жовтня 2017.
Невже за пару років розвалили усю готовність до будь-яких сценаріїв?))
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 19:02

Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 22:05

  vitaliian написав:

На експрессо ТВ Роман Безсмертний наголошує, що США наносять рашці потужні удари, а рашка лише грає інформаційно м'язами.
Тобто заперечує ймовірність нової агресії рашки. Провокації були, є і будуть, але про наступ-удари поки не може бути й мови.
detroytred
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:22

  detroytred написав:Коротше в сотий раз підкреслюю: є бажання повісити відповідальність на виборця, то ніяких проблем - спочатку надайте йому доступ до правдивої об'єктивної повної інформації про кандидатів; підніміть його рівень знань в політиці-економіці, щоб він (двірник, роботяга з конвеєру) розбирався, як фахівець))); і головне -- надайте йому інструменти впливати на обраних.

А коли пересічний отримує лише меню та ще знаходиться під величезним маніпулятивним тиском величезного потоку інформації; коли він не фахівець у цьому; коли його вся система СМІ привчає, що головне - це власне споживання та особистий успіх --- то яка до біса відповідальність-то?

Можновладці побилися в конкурентній боротьбі між собою (наприклад, хто кращого піарщика собі отримав; хто цікавіше наобіцяє; хто краще зкористався ситуацією, домовився з іншими; компромату накопав), пересічний легітимізував переможця.
Крапка.

И вновь хвост крутит собакой?
https://www.facebook.com/permalink.php? ... 1316744918
Андрій Єрмак
1 ч. ·
Наші багатомісячні зусилля задля повернення до повноцінного дотримання режиму припинення вогню дали плоди.

Під час сьогоднішнього засідання Тристоронньої контактної групи всі сторони висловили намір рішучо дотримуватися домовленостей щодо заходів з посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року.

Це крок до деескалації на сході. Сподіваємося, цього разу припинення вогню буде стійким і допоможе зберегти життя захисників України та мирних громадян.

Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними. Нехай на Донбасі нарешті запанує тиша.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 23:47

Эти "новости" не с оккупированной ЗОНЫ!


  Kudrjavuy написав:
  Kudrjavuy написав:
  unicdima написав:У держави немає заборгованості по зарплаті перед шахтарями - Шмигаль
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Знову порохата пропаганда набрехала.


НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн
Мы конечно идиоты и не понимаем, что "советников и прочей челяди" очень много? Но попал один.

НАБУ сообщило о подозрении советнику министра энергетики: выплатил себе премий более чем на 2 млн грн
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по поручению прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник, 20 декабря, сообщили о подозрении в незаконном присвоении 2,15 млн грн экс-директору ГП "Оператор рынка", который сегодня является внештатным советником министра энергетики Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресc-службу САП.

"В рамках досудебного расследования установлено, что в 2019-2020 годах чиновник, злоупотребляя служебным положением, выплатил себе премий, поощрений и надбавок более чем на 2,15 млн гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время указанному лицу инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Источник: https://censor.net/ru/n3306284

И сегодняшнее:
Четверту добу під землею. На Донеччині страйкують гірники шахти Капітальна
Олег Ломакін Анастасія Галасюк
https://suspilne.media/191230-cetvertu- ... kapitalna/
20 грудня, 19:30
·
Четверту добу під землею. На Донеччині страйкують гірники шахти КапітальнаШахта "Капітальна" об’єднання "Мирноградвугілля", фото: Суспільне Донбас
В Мирнограді 15 гірників шахти "Капітальна" четверту добу залишаються під землею. Також з 17-го грудня не працюють інші робітники. Шахтарі страйкують через заборгованість із заробітної плати, повідомляє кореспондентка Суспільного.

Видобуток вугілля на шахті "Капітальній" наразі призупинено. Понад дві тисячі людей не отримують зарплатню з вересня.

20-го грудня гірники шахти прийшли на роботу, але до забою не спустилися. За їх словами, таким чином підтримують страйк щодо невиплати заробітної плати

Смотрим сегодня:
Шахтёры “Мирноградугля” поднялись на поверхность, но не прекратили протест
13:40 21 декабря 2021 года https://www.ukrrudprom.ua/news/SHahtyori_Mirnograduglya_podnyalis_na_poverhnost_no_ne_prekratil.html
На Донетчине 15 горняков шахты “Капитальная” государственного предприятия “Мирноградуголь” поднялись на поверхность, но продолжают протест, требуя погашения долгов по зарплате.

Как передает Укринформ, об этом 21 декабря в Фейсбуке сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

“Из ГП “Мирноградуголь” сообщают, что 15 горняков шахты “Капитальная” приняли решение подняться на поверхность. Впрочем, по словам трудовых коллективов шахт ГП — протест не останавливается. Шахтеры будут определяться с другими формами протеста”, — написал Волынец.

Он отметил, что на завтра, 22 декабря, на заседание Мирноградского городского совета приглашен председатель местной организации Независимого профсоюза горняков Украины Александр Абрамов.

“Он напомнит местным депутатам о том, что предприятие, которое является градообразующим, едва дышит на ладан. Что кроме зарплатного долга и социального напряжения, на предприятии проблемы с транспортом, с трансфером работников на предприятие, что в банях нет горячей воды, что остро стоит вопрос с обеспечением горняков самоспасателями, средствами индивидуальной защиты первой необходимости”, — объяснил профсоюзный лидер.

Он также констатировал, что сейчас протестуют также горняки и на Луганщине — на шахте “Горная” ГП “Первомайскуголь”, и отказываются спускаться в шахту, продолжают протест на поверхности горняки шахты “Новодружеская” ГП “Лисичанскуголь”.

Как сообщалось, горняки участка №1 по добыче угля ОП “Шахты Капитальная” ГП “Мирноградуголь” 17 декабря отказались выезжать на-гора и оставались под землей. Шахтеры требовали погасить задолженность по заработной плате в полном объеме.

Министерство энергетики планирует на этой неделе перечислить свыше 700 млн грн на выплаты зарплат работникам государственных угледобывающих предприятий.

Кроме того, 8 декабря Министерство энергетики перечислило на выплаты заработной платы работникам государственных шахт 300 млн грн. На начало декабря на государственных шахтах угольной промышленности Украины задолженность по зарплате достигла 2,34 млрд грн.

Сегодня:
Соціальна напруга не спадає
22 грудня 2021 | https://kvpu.org.ua/uk/news/5055-sotsia ... ne-spadaie
У шахтарських містах і містечках Луганщини та Донеччини, де гірники вимагають виплати заборгованих зарплат, соціальна напруга не спадає.



Третю добу 15 гірників шахти «Гірська» ДП «Первомайськвугілля» відмовляються підійматися на поверхню і залишаються у вибої на глибині 700 метрів. Разом із ними бере участь в акції протесту голова первинного осередку Незалежної профспілки гірників України шахти «Гірська» Дмитро Одінцов. До того ж він уже третій день голодує. Шахтарі мають намір продовжувати протест до тих пір, поки їм не виплатять 43 млн грн зарплатного боргу, що накопичився за три місяці, починаючи з вересня ц. р.

Протестувальники також готові за прикладом свого профспілкового лідера з наступного тижня розпочати голодування, якщо з ними не розрахуються до кінця року.

На учасників акції на шахті «Новодружеська» ПАТ «Лисичанськвугілля» розпочався тиск з боку адміністрації підприємства. Тут гірники розпочали протест у суботу, 18 грудня. Тоді 12 прохідників із 4 зміни відмовилися підійматися із вибою на поверхню. Потім після загальних зборів трудового колективу було вирішено продовжити протест у вигляді наземної акції. А зараз керівництво намагається задіяти всі важелі впливу, залучаючи силові структури, щоб змусити гірників приступити до видобутку вугілля.

Шахтарі уже чули різні обіцянки, як влада планує з ними розраховуватися, але коштів на своїх зарплатних картках не бачать, тому не вірять на слово.

А на Донеччині на сесії Мирноградської міської ради голова Місцевої організації Незалежної профспілки гірників України м. Мирнограда і Покровського району Олександр Абрамов розповів про кричну ситуацію, в якій опинилися шахти ДП «Мирноградвугілля» через відсутність належного фінансування протягом кількох років поспіль. Емоційний виступ профспілкового лідера не залишив байдужими місцевих депутатів і вони одностайно ухвалили звернення Мирноградської міської ради до вищих органів влади з проханням терміново погасити існуючу заборгованість із зарплати шахтарям і забезпечити фінансування потреб підприємства на розвиток вугледобування, охорону й безпеку праці та інше у 2022 році.

А им в ответ: viewtopic.php?f=32&t=246815&p=5356014#p5356014
В переводе это означает, что Суд не примет обращение о нарушении выплат З/П.
А по просранным социальным выплатам с 11 года официальный болт.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Сер 22 гру, 2021 23:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 00:07

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:

Черговий висер посібників державного зрадника.
Згідно брехні порохатих Зеленський контролює "За майбутнє", "За життя", "Довіру". :D
А те, що через САП МВФ припинить співпрацю і США припинять допомогу то це вже просто клініка.
unicdima
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