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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 гру, 2021 02:07
Tegularius написав: Starikan написав:
Завышают или не завышают - в любом случае положительный результат по НАТО может нести большие риски - от сепаратистских выступлений в ватных регионах до дальнейшего обострения на границе с рейхом. Поэтому и не проводят (имхо).
Ну это же не означает, что прямо завтра туда вступаем, тем более все понимают, что от Украины это зависит в последнюю очередь.
Но это зафиксирует курс как волю большинства народа (а не депутатов, которые сегодня одни, завтра другие).
Вообще, все острые стратегические вопросы (купля/продажа земли, языковая политика и т.п.) нужно решать референдумами, спросив у народа. Это заодно и сняло бы напряжение в обществе, потому что тогда политика опиралась бы на волю большинства народа, а не политиков, которым нет доверия.
Естественно, вопросы налогов, размеров зарплат, пенсий, тарифов на референдумах рещать нельзя.
Ну в Швейцарії так і роблять. Все через референдум
Тоді і незадоволених з вибором можна послати, волею народу.
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Додано: Чет 23 гру, 2021 07:55
Schmit написав:
Черговий маячня посібників державного зрадника.
Згідно брехні порохатих Зеленський контролює "За майбутнє", "За життя", "Довіру".
А те, що через САП МВФ припинить співпрацю і США припинять допомогу то це вже просто клініка.
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