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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7577757875797580 Додано: Чет 23 гру, 2021 02:07 Tegularius написав: Starikan написав: Завышают или не завышают - в любом случае положительный результат по НАТО может нести большие риски - от сепаратистских выступлений в ватных регионах до дальнейшего обострения на границе с рейхом. Поэтому и не проводят (имхо). Завышают или не завышают - в любом случае положительный результат по НАТО может нести большие риски - от сепаратистских выступлений в ватных регионах до дальнейшего обострения на границе с рейхом. Поэтому и не проводят (имхо).

Ну это же не означает, что прямо завтра туда вступаем, тем более все понимают, что от Украины это зависит в последнюю очередь.

Но это зафиксирует курс как волю большинства народа (а не депутатов, которые сегодня одни, завтра другие).

Вообще, все острые стратегические вопросы (купля/продажа земли, языковая политика и т.п.) нужно решать референдумами, спросив у народа. Это заодно и сняло бы напряжение в обществе, потому что тогда политика опиралась бы на волю большинства народа, а не политиков, которым нет доверия.

Естественно, вопросы налогов, размеров зарплат, пенсий, тарифов на референдумах рещать нельзя. Ну это же не означает, что прямо завтра туда вступаем, тем более все понимают, что от Украины это зависит в последнюю очередь.Но это зафиксирует курс как волю большинства народа (а не депутатов, которые сегодня одни, завтра другие).Вообще, все острые стратегические вопросы (купля/продажа земли, языковая политика и т.п.) нужно решать референдумами, спросив у народа. Это заодно и сняло бы напряжение в обществе, потому что тогда политика опиралась бы на волю большинства народа, а не политиков, которым нет доверия.Естественно, вопросы налогов, размеров зарплат, пенсий, тарифов на референдумах рещать нельзя.

Ну в Швейцарії так і роблять. Все через референдум

Тоді і незадоволених з вибором можна послати, волею народу. Ну в Швейцарії так і роблять. Все через референдумТоді і незадоволених з вибором можна послати, волею народу. Ukrainian

Повідомлень: 10419 З нами з: 18.06.08 Подякував: 42 раз. Подякували: 727 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 гру, 2021 07:55 Re: Політичні дискусії Schmit написав:

Черговий маячня посібників державного зрадника.

Згідно брехні порохатих Зеленський контролює "За майбутнє", "За життя", "Довіру".

А те, що через САП МВФ припинить співпрацю і США припинять допомогу то це вже просто клініка. Черговий маячня посібників державного зрадника.Згідно брехні порохатих Зеленський контролює "За майбутнє", "За життя", "Довіру".А те, що через САП МВФ припинить співпрацю і США припинять допомогу то це вже просто клініка. unicdima

Повідомлень: 2175 З нами з: 10.06.19 Подякував: 92 раз. Подякували: 171 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7577757875797580 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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