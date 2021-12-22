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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7577757875797580
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 02:07

  Tegularius написав:
  Starikan написав:Завышают или не завышают - в любом случае положительный результат по НАТО может нести большие риски - от сепаратистских выступлений в ватных регионах до дальнейшего обострения на границе с рейхом. Поэтому и не проводят (имхо).

Ну это же не означает, что прямо завтра туда вступаем, тем более все понимают, что от Украины это зависит в последнюю очередь.
Но это зафиксирует курс как волю большинства народа (а не депутатов, которые сегодня одни, завтра другие).
Вообще, все острые стратегические вопросы (купля/продажа земли, языковая политика и т.п.) нужно решать референдумами, спросив у народа. Это заодно и сняло бы напряжение в обществе, потому что тогда политика опиралась бы на волю большинства народа, а не политиков, которым нет доверия.
Естественно, вопросы налогов, размеров зарплат, пенсий, тарифов на референдумах рещать нельзя.

Ну в Швейцарії так і роблять. Все через референдум
Тоді і незадоволених з вибором можна послати, волею народу.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 07:55

Re: Політичні дискусії

  Schmit написав:

Черговий маячня посібників державного зрадника.
Згідно брехні порохатих Зеленський контролює "За майбутнє", "За життя", "Довіру". :D
А те, що через САП МВФ припинить співпрацю і США припинять допомогу то це вже просто клініка.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 12:08

  unicdima написав:

Черговий маячня посібників державного зрадника.
Згідно брехні порохатих Зеленський контролює "За майбутнє", "За життя", "Довіру". :D
А те, що через САП МВФ припинить співпрацю і США припинять допомогу то це вже просто клініка.

Маячня постійно виходить тільки від тебе, а зрадники ті, хто відновив енергетичну залежність, купують сьогодні електроенергію у РФ, Білорусі та вугілля з ордло через РФ.
Україна імпортувала вугілля на 2 мільярди доларів. Понад 60% – з Росії

Україна у січні-листопаді 2021 року імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на 2,07 мільярда доларів, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді 2020 року (1,56 мільярда доларів).

Про це йдеться у даних Державної митної служби.

Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 17 млн тонн.

Із Російської Федерації надійшло вугілля на 1,34 млрд доларів (частка в імпорті 64,67%), США – на 398,19 млн доларів (19,25%), Казахстану – на 220,66 млн доларів (10,67%), інших країн – на 111,97 млн доларів (5,41%).
Schmit
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