Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:Завышают или не завышают - в любом случае положительный результат по НАТО может нести большие риски - от сепаратистских выступлений в ватных регионах до дальнейшего обострения на границе с рейхом. Поэтому и не проводят (имхо).
Ну это же не означает, что прямо завтра туда вступаем, тем более все понимают, что от Украины это зависит в последнюю очередь. Но это зафиксирует курс как волю большинства народа (а не депутатов, которые сегодня одни, завтра другие). Вообще, все острые стратегические вопросы (купля/продажа земли, языковая политика и т.п.) нужно решать референдумами, спросив у народа. Это заодно и сняло бы напряжение в обществе, потому что тогда политика опиралась бы на волю большинства народа, а не политиков, которым нет доверия. Естественно, вопросы налогов, размеров зарплат, пенсий, тарифов на референдумах рещать нельзя.
Ну в Швейцарії так і роблять. Все через референдум Тоді і незадоволених з вибором можна послати, волею народу.
Черговий маячня посібників державного зрадника. Згідно брехні порохатих Зеленський контролює "За майбутнє", "За життя", "Довіру". А те, що через САП МВФ припинить співпрацю і США припинять допомогу то це вже просто клініка.
Україна у січні-листопаді 2021 року імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на 2,07 мільярда доларів, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді 2020 року (1,56 мільярда доларів).
Про це йдеться у даних Державної митної служби.
Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 17 млн тонн.
Із Російської Федерації надійшло вугілля на 1,34 млрд доларів (частка в імпорті 64,67%), США – на 398,19 млн доларів (19,25%), Казахстану – на 220,66 млн доларів (10,67%), інших країн – на 111,97 млн доларів (5,41%).
Купувати вугілля у зареєстрованих в Україні шахт за гривню з оплатою на банківські рахунки в українських банках - державна зрада. Купувати вугілля з тих же шахт через РФ за долари з оплатою напряму окупанту - перемога. Зебільна логіка.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году в Украине начнется масштабная программа по утеплению многоквартирных домов, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом Шмыгаль сообщил 23 декабря во время очередного заседания Кабинета министров.
"Начнем с продуманного утепления и модернизации 5 тысяч многоквартирных домов. Вместе с нашими международными партнерами повысим энергоэффективность сотен школ, больниц, детских садов, бюджетных и коммунальных учреждений", — рассказал Шмыгаль.
Ukrainian написав:Чому порошенко цим не займався ?
По рокам:
Станом на 1 січня 2018 року механізмом охоплено близько 373 тис. учасників, які отримали кредитів на суму більше 5,1 млрд. грн., державою відшкодовано 2 млрд. грн
З початку дії Програми, а саме – з жовтня 2014 року, її учасниками стали 612 тисяч родин, які залучили на енергоефективні заходи більше 7,0 млрд. грн. Від Уряду вони отримали близько 2,4 млрд. гривень відшкодування.
З початку дії Програми, а саме – з жовтня 2014 року по кінець 2019 року, її учасниками стали 740 тисяч родин, які залучили на енергоефективні заходи більше 7,4 млрд. грн. Від Уряду вони отримали близько 2,9 млрд. гривень відшкодування.
При патріотах було виділяли по 2 млрд гривень, при зелених брехунах по 400 млн, а цього року ще менше. Казки розповідати зелені добрі вміють, чогось вже всі забули про самокатчика, про Хортицю і тому подібні прожекти. Зараз припекло, без вугілля, починають розповідати казки про утеплення.
Україна у січні-листопаді 2021 року імпортувала кам'яне вугілля та антрацит на 2,07 мільярда доларів, що на 32,7% більше, ніж у січні-листопаді 2020 року (1,56 мільярда доларів).
Про це йдеться у даних Державної митної служби.
Україна збільшила імпорт кам'яного вугілля та антрациту на 14,9% (на 2,3 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2020 року – до 17 млн тонн.
Із Російської Федерації надійшло вугілля на 1,34 млрд доларів (частка в імпорті 64,67%), США – на 398,19 млн доларів (19,25%), Казахстану – на 220,66 млн доларів (10,67%), інших країн – на 111,97 млн доларів (5,41%).
Купувати вугілля у зареєстрованих в Україні шахт за гривню з оплатою на банківські рахунки в українських банках - державна зрада. Купувати вугілля з тих же шахт через РФ за долари з оплатою напряму окупанту - перемога. Зебільна логіка.
Навіщо цей шоколадний брєд?
Що значить почала зараз імпортувати?
А це що?
Україна в 2018 році імпортувала з Російської Федерації 15 млн 009,424 тис тонн вугілля на 1 млрд 822,792 млн доларів.
Ukrainian написав:Чому порошенко цим не займався ?
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году в Украине начнется масштабная программа по утеплению многоквартирных домов, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом Шмыгаль сообщил 23 декабря во время очередного заседания Кабинета министров.
"Начнем с продуманного утепления и модернизации 5 тысяч многоквартирных домов. Вместе с нашими международными партнерами повысим энергоэффективность сотен школ, больниц, детских садов, бюджетных и коммунальных учреждений", — рассказал Шмыгаль.
ви бачите тільки те, що хочете бачити. тут пише, що подібні програми почали діяти ще 2014 року. так що "тщатєльнєє" працюйте.
Ukrainian написав:Чому порошенко цим не займався ?
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году в Украине начнется масштабная программа по утеплению многоквартирных домов, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом Шмыгаль сообщил 23 декабря во время очередного заседания Кабинета министров.
"Начнем с продуманного утепления и модернизации 5 тысяч многоквартирных домов. Вместе с нашими международными партнерами повысим энергоэффективность сотен школ, больниц, детских садов, бюджетных и коммунальных учреждений", — рассказал Шмыгаль.
ви бачите тільки те, що хочете бачити. тут пише, що подібні програми почали діяти ще 2014 року. так що "тщатєльнєє" працюйте.
Справа в маштабах Порошенко за п’ять років 2 млрд грн на утеплення див компенсовано державою
Шмигаль та Зе говорять про масштабну програму на сотні млрд грн в тому числі гроші країн партнерів
Ukrainian написав:Чому порошенко цим не займався ?
Потому что, это не является задачей президента страны
Это задача местных советов, ОСББ
А касаемо термоизоляции, то благодаря децентрализации, а это уже уровень президента страны и правительства, в моём городе уже термоизолированы и отремонтированы внутри 2 взрослых поликлиники и 1 детская поликлиника, термоизолировано здание роддома 1 школа точно отремонтирована, но это одна из лучших школ города
По программе т.н. тёплых кредитов, ОСББ проводили термоизоляцию своих домов