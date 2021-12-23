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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7578757975807581
Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:24

  pesikot написав:
  Ukrainian написав:
Шмигаль та Зе говорять про масштабну програму на сотні млрд грн в тому числі гроші країн партнерів

Розмір має значення :wink:

Ну миллиард деревьев уже высадили :)
А размер популисткого вранья, конечно, впечатляет

Висаджують і дороги з мостами будують та відновлюють. В маштабах найбільших за всю історію країни

Указ президента Володимира Зеленського про висадку 1 млрд. дерев протягом трьох років, з початку його реалізації виконано на 6%.

Загалом у 2021 році висаджено 57,93 млн. дерев на загальній площі 10,38 тис. га, інформує сайт державної програми «Зелена країна».

Зеленський це Порошенко на стероїдах :wink:

Порошенко був комуністом? Цікаво
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:24

  Schmit написав:
  unicdima написав:

Черговий маячня посібників державного зрадника.
Згідно брехні порохатих Зеленський контролює "За майбутнє", "За життя", "Довіру". :D
А те, що через САП МВФ припинить співпрацю і США припинять допомогу то це вже просто клініка.

Маячня постійно виходить тільки від тебе, а зрадники ті, хто відновив енергетичну залежність, купують сьогодні електроенергію у РФ, Білорусі та вугілля з ордло через РФ.

Купувати вугілля у зареєстрованих в Україні шахт за гривню з оплатою на банківські рахунки в українських банках - державна зрада.
Купувати вугілля з тих же шахт через РФ за долари з оплатою напряму окупанту - перемога.
Зебільна логіка.

Пособник державного зрадника, а при чому тут вугілля якщо річ шла за САП?
Якщо хочеш про вугілля то читай текст підозри і не повторюй мені маячню порохатої пропаганди.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:25

Re: Політичні дискусії

Песікот, як там вугілля з ПАР, горить чи не горить?
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:33

Re: Політичні дискусії

  unicdima написав:як там вугілля з ПАР, горить чи не горить?

У Ахметова все горить, а Зеленський вміє тільки видавати за свою перемогу те, що Ахметов це вугілля купив і доставив в Україну.
Сам, напару з Коломойським, завалили Центренерго, а зараз щось починають співати про ахметовські човни з вугіллям і утеплення.
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 18:53

Голос Порошенка «поехали»?

Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 23 гру, 2021 19:13

  Ukrainian написав:
  wild.tomcat написав:
  Ukrainian написав:Чому порошенко цим не займався ?

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году в Украине начнется масштабная программа по утеплению многоквартирных домов, которую анонсировал президент Владимир Зеленский.
Об этом Шмыгаль сообщил 23 декабря во время очередного заседания Кабинета министров.

"Начнем с продуманного утепления и модернизации 5 тысяч многоквартирных домов. Вместе с нашими международными партнерами повысим энергоэффективность сотен школ, больниц, детских садов, бюджетных и коммунальных учреждений", — рассказал Шмыгаль.


ви бачите тільки те, що хочете бачити. тут пише, що подібні програми почали діяти ще 2014 року. так що "тщатєльнєє" працюйте. :)

Справа в маштабах
Порошенко за п’ять років 2 млрд грн на утеплення див компенсовано державою

Шмигаль та Зе говорять про масштабну програму на сотні млрд грн в тому числі гроші країн партнерів

Розмір має значення :wink:


та звісно, розмір має значення. розмір язика, яким говорити якісь обіцянки. говорити - то не мішки ворочати. шмигаль це розуміє, ви, очевидно, ні :mrgreen:
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