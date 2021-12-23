Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Черговий маячня посібників державного зрадника. Згідно брехні порохатих Зеленський контролює "За майбутнє", "За життя", "Довіру". А те, що через САП МВФ припинить співпрацю і США припинять допомогу то це вже просто клініка.
Маячня постійно виходить тільки від тебе, а зрадники ті, хто відновив енергетичну залежність, купують сьогодні електроенергію у РФ, Білорусі та вугілля з ордло через РФ.
Купувати вугілля у зареєстрованих в Україні шахт за гривню з оплатою на банківські рахунки в українських банках - державна зрада. Купувати вугілля з тих же шахт через РФ за долари з оплатою напряму окупанту - перемога. Зебільна логіка.
Пособник державного зрадника, а при чому тут вугілля якщо річ шла за САП? Якщо хочеш про вугілля то читай текст підозри і не повторюй мені маячню порохатої пропаганди.
unicdima написав:як там вугілля з ПАР, горить чи не горить?
У Ахметова все горить, а Зеленський вміє тільки видавати за свою перемогу те, що Ахметов це вугілля купив і доставив в Україну. Сам, напару з Коломойським, завалили Центренерго, а зараз щось починають співати про ахметовські човни з вугіллям і утеплення.
Ukrainian написав:Чому порошенко цим не займався ?
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году в Украине начнется масштабная программа по утеплению многоквартирных домов, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом Шмыгаль сообщил 23 декабря во время очередного заседания Кабинета министров.
"Начнем с продуманного утепления и модернизации 5 тысяч многоквартирных домов. Вместе с нашими международными партнерами повысим энергоэффективность сотен школ, больниц, детских садов, бюджетных и коммунальных учреждений", — рассказал Шмыгаль.
ви бачите тільки те, що хочете бачити. тут пише, що подібні програми почали діяти ще 2014 року. так що "тщатєльнєє" працюйте.
Справа в маштабах Порошенко за п’ять років 2 млрд грн на утеплення див компенсовано державою
Шмигаль та Зе говорять про масштабну програму на сотні млрд грн в тому числі гроші країн партнерів
Розмір має значення
та звісно, розмір має значення. розмір язика, яким говорити якісь обіцянки. говорити - то не мішки ворочати. шмигаль це розуміє, ви, очевидно, ні