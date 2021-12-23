Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
unicdima написав:як там вугілля з ПАР, горить чи не горить?
У Ахметова все горить, а Зеленський вміє тільки видавати за свою перемогу те, що Ахметов це вугілля купив і доставив в Україну. Сам, напару з Коломойським, завалили Центренерго, а зараз щось починають співати про ахметовські човни з вугіллям і утеплення.
Ukrainian написав:Чому порошенко цим не займався ?
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2022 году в Украине начнется масштабная программа по утеплению многоквартирных домов, которую анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом Шмыгаль сообщил 23 декабря во время очередного заседания Кабинета министров.
"Начнем с продуманного утепления и модернизации 5 тысяч многоквартирных домов. Вместе с нашими международными партнерами повысим энергоэффективность сотен школ, больниц, детских садов, бюджетных и коммунальных учреждений", — рассказал Шмыгаль.
ви бачите тільки те, що хочете бачити. тут пише, що подібні програми почали діяти ще 2014 року. так що "тщатєльнєє" працюйте.
Справа в маштабах Порошенко за п’ять років 2 млрд грн на утеплення див компенсовано державою
Шмигаль та Зе говорять про масштабну програму на сотні млрд грн в тому числі гроші країн партнерів
Розмір має значення
та звісно, розмір має значення. розмір язика, яким говорити якісь обіцянки. говорити - то не мішки ворочати. шмигаль це розуміє, ви, очевидно, ні
Хто має право вручати повідомлення про підозру народному депутату?
Письмове повідомлення про підозру народному депутату України здійснюється Генеральним прокурором України (виконувачем обов'язків Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (пункт 2 частини 1 статті 481 Кримінального процесуального кодексу ...
Хто має право вручати повідомлення про підозру народному депутату?
Письмове повідомлення про підозру народному депутату України здійснюється Генеральним прокурором України (виконувачем обов'язків Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (пункт 2 частини 1 статті 481 Кримінального процесуального кодексу ...
Порох все правильно зробив.
Можливо на відео і є заступник генпрокурора. Цікаво інше пан Порошенко яскравий захисник української мови зі своїм водієм на камери спілкується «языком». Неприємний факт.
Хто має право вручати повідомлення про підозру народному депутату?
Письмове повідомлення про підозру народному депутату України здійснюється Генеральним прокурором України (виконувачем обов'язків Генерального прокурора) або заступником Генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (пункт 2 частини 1 статті 481 Кримінального процесуального кодексу ...
Порох все правильно зробив.
Можливо на відео і є заступник генпрокурора. Цікаво інше пан Порошенко яскравий захисник української мови зі своїм водієм на камери спілкується «языком». Неприємний факт.
Та байдуже, якою мовою він спілкується з підлеглими, головне це справи. У нас повно щирих фаріоноподібних псевдопатріотів у вишиванках, які роблять державі тільки зло.