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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7579758075817582 Додано: Чет 23 гру, 2021 20:58 Ukrainian написав: pesikot написав: Ukrainian написав:

Шмигаль та Зе говорять про масштабну програму на сотні млрд грн в тому числі гроші країн партнерів



Розмір має значення Шмигаль та Зе говорять про масштабну програму на сотні млрд грн в тому числі гроші країн партнерівРозмір має значення

Ну миллиард деревьев уже высадили

А размер популисткого вранья, конечно, впечатляет Ну миллиард деревьев уже высадилиА размер популисткого вранья, конечно, впечатляет

Висаджують і дороги з мостами будують та відновлюють. В маштабах найбільших за всю історію країни



Указ президента Володимира Зеленського про висадку 1 млрд. дерев протягом трьох років, з початку його реалізації виконано на 6%.



Загалом у 2021 році висаджено 57,93 млн. дерев на загальній площі 10,38 тис. га, інформує сайт державної програми «Зелена країна».



Зеленський це Порошенко на стероїдах



Порошенко був комуністом? Цікаво Висаджують і дороги з мостами будують та відновлюють. В маштабах найбільших за всю історію країниУказ президента Володимира Зеленського про висадку 1 млрд. дерев протягом трьох років, з початку його реалізації виконано на 6%.Загалом у 2021 році висаджено 57,93 млн. дерев на загальній площі 10,38 тис. га, інформує сайт державної програми «Зелена країна».Зеленський це Порошенко на стероїдахПорошенко був комуністом? Цікаво

С тобой уже понятно.

Одни лозунги зелёной плесени



А про комунистов ты сам сказал.

Расширить, усилить, углубить

Масштаб космический и такой же масштаб глупости

Это и есть зелёная власть

Но ты хорошо вскрылся.



Я даже не удивлюсь, когда те утеплённые поликлиники в моём городе, будут выдавать за программу Зеленского. Как уже было с дорогами С тобой уже понятно.Одни лозунги зелёной плесениА про комунистов ты сам сказал.Расширить, усилить, углубитьМасштаб космический и такой же масштаб глупостиЭто и есть зелёная властьНо ты хорошо вскрылся.Я даже не удивлюсь, когда те утеплённые поликлиники в моём городе, будут выдавать за программу Зеленского. Как уже было с дорогами pesikot

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