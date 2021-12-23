Ukrainian написав:
Висаджують і дороги з мостами будують та відновлюють. В маштабах найбільших за всю історію країни
Указ президента Володимира Зеленського про висадку 1 млрд. дерев протягом трьох років, з початку його реалізації виконано на 6%.
Загалом у 2021 році висаджено 57,93 млн. дерев на загальній площі 10,38 тис. га, інформує сайт державної програми «Зелена країна».
Зеленський це Порошенко на стероїдах
Порошенко був комуністом? Цікаво
С тобой уже понятно.
Одни лозунги зелёной плесени
А про комунистов ты сам сказал.
Расширить, усилить, углубить
Масштаб космический и такой же масштаб глупости
Это и есть зелёная власть
Но ты хорошо вскрылся.
Я даже не удивлюсь, когда те утеплённые поликлиники в моём городе, будут выдавать за программу Зеленского. Как уже было с дорогами