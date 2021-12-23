Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 23 гру, 2021 20:58
Ukrainian написав: pesikot написав: Ukrainian написав:
Шмигаль та Зе говорять про масштабну програму на сотні млрд грн в тому числі гроші країн партнерів
Розмір має значення
Ну миллиард деревьев уже высадили
А размер популисткого вранья, конечно, впечатляет
Висаджують і дороги з мостами будують та відновлюють. В маштабах найбільших за всю історію країни
Указ президента Володимира Зеленського про висадку 1 млрд. дерев протягом трьох років, з початку його реалізації виконано на 6%.
Загалом у 2021 році висаджено 57,93 млн. дерев на загальній площі 10,38 тис. га, інформує сайт державної програми «Зелена країна».
Зеленський це Порошенко на стероїдах
Порошенко був комуністом? Цікаво
С тобой уже понятно.
Одни лозунги зелёной плесени
А про комунистов ты сам сказал.
Расширить, усилить, углубить
Масштаб космический и такой же масштаб глупости
Это и есть зелёная власть
Но ты хорошо вскрылся.
Я даже не удивлюсь, когда те утеплённые поликлиники в моём городе, будут выдавать за программу Зеленского. Как уже было с дорогами
pesikot
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Додано: Чет 23 гру, 2021 21:22
Собственно, идеологи "Новороссии" зарабатывали деньги на теме Новоросиии
Как и сейчас, зелёная плесень зарабатывает на восхвалении НайВеличнишого Как и многие на этом форуме, кто побольше, кто поменьше
pesikot
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:00
Ukrainian написав:
Можливо на відео і є заступник генпрокурора.
Цікаво інше пан Порошенко яскравий захисник української мови зі своїм водієм на камери спілкується «языком». Неприємний факт.
Тю, так це відомий факт, що в побуті, в сім`ї Порох теж кацапомовний, в нього навіть не всі діти на мові вміють розмовляти.
Так само більшість порохатих пропагандонів кацапомовні.
unicdima
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:03
Schmit написав:
Та байдуже, якою мовою він спілкується з підлеглими, головне це справи. У нас повно щирих фаріоноподібних псевдопатріотів у вишиванках, які роблять державі тільки зло.
Так і справи теж, він напрацював на кілька пожиттєвих.
unicdima
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:26
unicdima написав: Schmit написав:
Та байдуже, якою мовою він спілкується з підлеглими, головне це справи. У нас повно щирих фаріоноподібних псевдопатріотів у вишиванках, які роблять державі тільки зло.
Так і справи теж, він напрацював на кілька пожиттєвих.
На жаль у Вас трудности с любым общением.
А если хочется обратить внимание на Порошенко то следует ориентироваться на данный пример:
https://gordonua.com/blogs/gritsenko/ne ... 87336.html Что то же весьма неоднозначный.
Kudrjavuy
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Додано: П'ят 24 гру, 2021 00:35
pesikot написав:
Собственно, идеологи "Новороссии" зарабатывали деньги на теме Новоросиии
- На то он и Враг.
https://ukranews.com/news/823460-rossiy ... li-reuters
Вы думаете, что нибудь происходит по "идейным мотивам"?
Идейных пускают в расход в первую очередь.
Как и сейчас, те, кто за спиной продаёт... прямой текст и много букаФФ:
https://www.rupor.info/news/183656/erma ... ii-tsemaha pesikot написав:
Как и сейчас, зелёная плесень зарабатывает на восхвалении НайВеличнишого
Как и многие на этом форуме, кто побольше, кто поменьше
Побойтесь бога!
- Собственник "политического проекта" - "Слуга народа"...
Отбил себе уже на десяток Приватов ....
- По "рыночным ценам"
Ещё до возвращения в Украину гарантировал - дефолт, и сдачу Украины - РФ, но за долю немалую.
К/Х
, с этой целью даже выставлял Вам молитву и гарантии от равина, что мы будем проданы.
- Не верили, что такое возможно...
Получили.
Kudrjavuy
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