Додано: Пон 27 гру, 2021 01:47

Аляска межує з рашкою, на Алясці розміщені ракети.

Естонія уже член НАТО, 120 км по прямій до Пітера

По твої логіці ніякої зброі не можна, лапки вгору за мир. І Криму та Донбасі ракет НАТО не було. Як їм це допомогло?

С Аляски, ракеты пока долетят до Москвы, так их десять раз собьют.Помнишь, как Иран сбил почти все ракеты, выпущенные с авианосцев?Так это старая система ПРО у него была и близко все.Естонiя, спроси у естонцев. Они тебе раскажут, все что думают.Рашу не любят, но Хирасиму у себя - не хотят.Там все сложнее.Крым и Донбас, раньше -можно было вернуть легко, без единого выстрела.Просто, приняв Правильную систему налогообложения, поборов у себя коррупцию, создав нормальное образование и пр.Построив в Украине - Европу, притом -более даже продвинутую, без излишеств, беженцев-арабов и пр.И крымчане - сами бы попросилист в Украину назад и изгнали черноморский рашенский флот из Севастополя!Мы забываем главное! На оккупированных территориях, живут люди!Без их поддержки, их -не освободить!Если бы Гитлера, в 43-44-х годах, поддерживало все местное население Украины, никакие Советы не смогли бы победить!Проблема в том, что местное население Крыма, несмотря на отсутствие воды, сообщение через Украину и пр., не горит ненавистью к оккупантам.Царя своего, кстати, многие крымчане не любят, но и массово переходить на мову, вшановувать Бандеру, идти воевать против кацапов, тоже - желанием не горят.Так что, освобождая Крым, украинская Армия, будет противостоять не только московитам, но и местному населению.Вот тут, сложнее. Лагеря строить? Как сталин и гитлер?Так что, чтобы забрать Крым назад, надо было менять многое.Ну и Главное!Идеология!Почему не отказаться от сталина-гитлера, почему не найти Объединяющую народ идею, не связанную с языком и лагерями, войнами и верами?Вот в США, разные люди, языки, верования, но в основе - Демократия!А тута, кругом Вороги.А жизнь то идетРожать украинки не очень спешат, теперь вообще, куда рожать, если надо на учет, каску и в бой, Крым отбивать!А населения, все меньше и меньше.Вымираем, громадными темпами.Вот тут и ответ, что, зачем и почему Крым и не только.