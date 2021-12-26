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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7584758575867587>
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:11

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Ан-178-100Р с российским


На днях в ГП "Антонов" уточнили: Ан-178-100Р не имеет российских комплектующих. На самолете установлено оборудование, производимое отечественными предприятиями и поставщиками из стран Европы, США и Канады. В частности, для испытаний самолета был приобретен двигатель "ТА18-100" итальянского производства. Соответствующие двигатели будут установлены на все самолеты "Ан-178-100Р", заказанные оборонным ведомством Украины. Таким образом, на предприятии опровергли информацию СМИ о том, что "Антонов" заказал двигатели, разработанные российской компанией "Аэросила".

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://news.dialog.ua/242944_1640353388

Тем временем в Европе уже налажено лицензионное производство ТА18-100: агрегаты собирают на мощностях итальянской компании OMI (Officine Meccaniche Irpine) в Лачедонии. В этом году OMI завершает создание испытательной базы для пуско-наладочных и сдаточных испытаний ВСУ. Эта же компания будет отвечать за техобслуживание ТА18-100.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:49

  ЛАД написав:Почитал ветку за неделю.
Единственный вывод - правильно сделал, что ушёл отсюда.
Детский сад.
Продолжается всё то же обсуждение Зе-По. ЯО, которого уже нет и не будет. И пр. "важные проблемы".
Реальные проблемы, если и упоминаются, то тоже в духе противопоставления Зе-По.
Уровень обсуждения - бабки на лавочке.
Прошу прощения, если помешал.

Еще более глупыми и бессмысленными являются диалоги с антиваксерами на ковидной ветке.
Starikan
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:52

  Replay написав:Поздно. Вот баб, уже на учет ставят!
Реально, баб в армию, включая официанток и массажисток!

Панянок можна в порнобізнес працевлаштувати. Зробити пільгові умови тут для цього бізнесу. Золота жила. Борделі легалізувати. Секс-турист ломанеться. Податки в бюджет.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:56

Ukrainian В болгар з румунами морди кращі? Не сміши. Болгарія та Румунія в НАТО і в них немає під боком придуркуватого сусіда.

Вы перекручиваете!
Болгары, румыны, украинцы... имеют в своем составе разных людей!
Есть умные и ответственные, а есть МОРДЫ.

так вот, если Ты - ответственный и умный, ты не пойдёшь за 8000 грн на предприятие, где сам начальник цеха - из серии "тупой и ещё тупее", т.к. его поставил руководить дядя из состава директората. :D

Хорошие специалисты - уезжают на Запад(часто, навсегда).

Вот тебе и результат. Реально, работать некому, особенно Головой! :D
Replay
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Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 23:59

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:производится в Эуропе


Виробляє
  Replay написав:Так шо не надо ляля!


На данный момент, к концу этого года, у МС нет готового варианта. На установку здесь и сейчас. А испытания самолета надо начинать. И основной объем этих испытаний (а он - большой) не касается ВСУ. Ждать, оттягивая начало испытаний, бессмысленно и даже преступно для сроков завершения программы импортозамещения. Пока будут проходить эти испытания, МС доведет свою ВСУ до требуемой кондиции. После этого замена не составит труда. Так понятно?
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 00:01

  Replay написав:Вот тебе и результат. Реально, работать некому, особенно Головой! :D

Риба гниє з голови, але чистять з хвоста. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 00:02

Re: Політичні дискусії

  Replay написав:Хорошие специалисты - уезжают на Запад(часто, навсегда).

Болгари та румуни теж їздять, і уже давно. Ти не менш вони в НАТО і ЕС
Тому інвестор краще інвестує в країну члена НАТО ніж в країну не НАТО

Так зрозуміло?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 00:07

  Козак-характерник написав:
  Replay написав:Вот тебе и результат. Реально, работать некому, особенно Головой! :D

Риба гниє з голови, але чистять з хвоста. :)

Стовiдсотково!
Наводити порядок знизу, нереально, доки нагорi - безлад. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 00:08

  Replay написав:Стовiдсотково! Наводити порядок знизу, нереально, доки нагорi - безлад. :D

100%.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 01:47

Аляска межує з рашкою, на Алясці розміщені ракети.
Естонія уже член НАТО, 120 км по прямій до Пітера

С Аляски, ракеты пока долетят до Москвы, так их десять раз собьют.
Помнишь, как Иран сбил почти все ракеты, выпущенные с авианосцев?
Так это старая система ПРО у него была и близко все.
Естонiя, спроси у естонцев. Они тебе раскажут, все что думают.
Рашу не любят, но Хирасиму у себя - не хотят.
По твої логіці ніякої зброі не можна, лапки вгору за мир. І Криму та Донбасі ракет НАТО не було. Як їм це допомогло?

Там все сложнее.
Крым и Донбас, раньше -можно было вернуть легко, без единого выстрела.
Просто, приняв Правильную систему налогообложения, поборов у себя коррупцию, создав нормальное образование и пр.
Построив в Украине - Европу, притом -более даже продвинутую, без излишеств, беженцев-арабов и пр.
И крымчане - сами бы попросилист в Украину назад и изгнали черноморский рашенский флот из Севастополя!

Мы забываем главное! На оккупированных территориях, живут люди!
Без их поддержки, их -не освободить!
Если бы Гитлера, в 43-44-х годах, поддерживало все местное население Украины, никакие Советы не смогли бы победить!
Проблема в том, что местное население Крыма, несмотря на отсутствие воды, сообщение через Украину и пр., не горит ненавистью к оккупантам. :(
Царя своего, кстати, многие крымчане не любят, но и массово переходить на мову, вшановувать Бандеру, идти воевать против кацапов, тоже - желанием не горят. :D

Так что, освобождая Крым, украинская Армия, будет противостоять не только московитам, но и местному населению.
Вот тут, сложнее. Лагеря строить? Как сталин и гитлер? :shock:

Так что, чтобы забрать Крым назад, надо было менять многое.

Ну и Главное!
Идеология!
Почему не отказаться от сталина-гитлера, почему не найти Объединяющую народ идею, не связанную с языком и лагерями, войнами и верами?

Вот в США, разные люди, языки, верования, но в основе - Демократия!
А тута, кругом Вороги.
А жизнь то идет
Рожать украинки не очень спешат, теперь вообще, куда рожать, если надо на учет, каску и в бой, Крым отбивать! :D
А населения, все меньше и меньше.
Вымираем, громадными темпами.
Вот тут и ответ, что, зачем и почему Крым и не только.
Replay
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