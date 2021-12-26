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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Пон 27 гру, 2021 01:51
Вот, пошла зачистка
Включили Глушидки
Верю в Украину, все равно
Те ушли, эти уйдут, рано или поздно, появятся Нормальные патриоты, которые смогут договориться со всеми, принять правильные законы и Украина станет Передовой страной, со счастливыми украинцами! Деток рожать начнут девчата а не в очередях на воинский учет толпиться.
Ну это - потом.
Пока, смотрим новую серию Квартала
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Додано: Пон 27 гру, 2021 02:05
Replay написав:
Вот, пошла зачистка
Включили Глушидки
Верю в Украину, все равно
Побалакали і досить!
Час лягати в ліжко, карапузи!
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Додано: Пон 27 гру, 2021 06:09
Ukrainian написав:
Тому інвестор краще інвестує в країну члена НАТО ніж в країну не НАТО
Так зрозуміло?
Поэтому наверное плохо инвестируют в Швейцарию, Австрию, Ирландию и Финляндию
Лучше инвестируют туда, где работают законы, которые не меняются с каждым новым президентом, есть независимые от политических властей суды, и нет прямой угрозы войны (с соседями или внутри страны).
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