RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7584758575867587
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 01:51

Вот, пошла зачистка
Включили Глушидки
Верю в Украину, все равно
Те ушли, эти уйдут, рано или поздно, появятся Нормальные патриоты, которые смогут договориться со всеми, принять правильные законы и Украина станет Передовой страной, со счастливыми украинцами! Деток рожать начнут девчата а не в очередях на воинский учет толпиться.

Ну это - потом.
Пока, смотрим новую серию Квартала
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2309
З нами з: 20.06.08
Подякував: 136 раз.
Подякували: 514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 02:05

  Replay написав:Вот, пошла зачистка
Включили Глушидки
Верю в Украину, все равно

Побалакали і досить! :D Час лягати в ліжко, карапузи! :)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29849
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2138 раз.
Подякували: 2239 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 06:09

  Ukrainian написав: Тому інвестор краще інвестує в країну члена НАТО ніж в країну не НАТО

Так зрозуміло?

Поэтому наверное плохо инвестируют в Швейцарию, Австрию, Ирландию и Финляндию :) Лучше инвестируют туда, где работают законы, которые не меняются с каждым новым президентом, есть независимые от политических властей суды, и нет прямой угрозы войны (с соседями или внутри страны).
Tegularius
 
Повідомлень: 1672
З нами з: 11.02.14
Подякував: 223 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7584758575867587
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2792)
27.12.2021 04:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.