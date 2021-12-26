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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7584758575867587 Додано: Пон 27 гру, 2021 01:51 Вот, пошла зачистка

Включили Глушидки

Верю в Украину, все равно

Те ушли, эти уйдут, рано или поздно, появятся Нормальные патриоты, которые смогут договориться со всеми, принять правильные законы и Украина станет Передовой страной, со счастливыми украинцами! Деток рожать начнут девчата а не в очередях на воинский учет толпиться.



Ну это - потом.

Пока, смотрим новую серию Квартала Replay

Повідомлень: 2309 З нами з: 20.06.08 Подякував: 136 раз. Подякували: 514 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 гру, 2021 02:05 Replay написав: Вот, пошла зачистка

Включили Глушидки

Верю в Украину, все равно

Вот, пошла зачисткаВключили ГлушидкиВерю в Украину, все равно

Побалакали і досить! Час лягати в ліжко, карапузи! Побалакали і досить!Час лягати в ліжко, карапузи! Козак-характерник 2

Повідомлень: 29849 З нами з: 09.10.12 Подякував: 2138 раз. Подякували: 2239 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 гру, 2021 06:09 Ukrainian написав: Тому інвестор краще інвестує в країну члена НАТО ніж в країну не НАТО



Так зрозуміло? Тому інвестор краще інвестує в країну члена НАТО ніж в країну не НАТОТак зрозуміло?

Поэтому наверное плохо инвестируют в Швейцарию, Австрию, Ирландию и Финляндию Лучше инвестируют туда, где работают законы, которые не меняются с каждым новым президентом, есть независимые от политических властей суды, и нет прямой угрозы войны (с соседями или внутри страны). Поэтому наверное плохо инвестируют в Швейцарию, Австрию, Ирландию и ФинляндиюЛучше инвестируют туда, где работают законы, которые не меняются с каждым новым президентом, есть независимые от политических властей суды, и нет прямой угрозы войны (с соседями или внутри страны). Tegularius Повідомлень: 1672 З нами з: 11.02.14 Подякував: 223 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7584758575867587 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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