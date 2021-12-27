Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Команда президента Украины Владимира Зеленского, набранная, преимущественно, из среды шоу-бизнеса, не обладает достаточными навыками для управления страной в состоянии войны. Об этом говорится в статье журналиста Эндрю Крамера, опубликованной 25 декабря The New York Times. В статье под названием "Пока надвигается угроза со стороны России правительству Украины не до смеха" журналист детально рассмотрел кадровую политику Зеленского.
В частности, он указал, что в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением нарастает, "Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95" и у немногих из них есть опыт дипломатии или ведения войны.
Автор статьи сослался на проект Bihus.Info, который подсчитал, что за время презеденство Зеленского более 30 его коллег из сферы юмора оказались на ключевых постах в правительстве.
Крамера считает, что при таком раскладе украинские военные не смогут остановить предполагаемое вторжение до 175 тыс. российских военнослужащих, несмотря на то что США предоставили стране вооружение. Он подчеркнул, что "по мере того как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны".
Журналист подчеркивает, что "любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США".
За сутки 26 декабря на Донбассе боевики ранили украинского военного. Еще один боец ВСУ получил ранение 27 декабря
Всего вчера российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня. В направлении Южного, Песков, Новолуганского и Шум они вели огонь из гранатометов различных систем.
Вблизи Талаковки сбросили ВОГ-17 с помощью беспилотника.
Вот и закончилось рождественское "перемирие"
Впрочем, как и любое другое "перемирие" с орками
Агов, где там изоблачители меня, что перемирие давно нарушено, что я ничего не понимаю, где вы все ? Как было с предыдущим "перемирием" Вас нет. Вы молчите.
А я давно не молчу и говорю, что никакого перемирия с орками нет и не будет. Потому что, российские орки первыми нарушают все "перемирия"
Що ти розумієш під *перемір'ям*?
Що розуміє президент, я тобі вже надавав його висловлювання цитатами.
Але можна ще й так: Див. НАКАЗ Полторака Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України
"49. Перемир’я - тимчасове чи повне припинення воєнних дій між воюючими сторонами за взаємною угодою або на вимогу Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.
Перемир’я буває загальним, що поширюється на всі збройні сили, та місцевим (частковим), що встановлюється на окремих ділянках фронту (для направлення парламентерів, проведення переговорів про припинення конфлікту, збереження пам’ятників культури тощо).* https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text
Потім: Воєнні дії — організоване застосування військ, сил і засобів для воєнних операцій на суші, на морі, в повітрі, в космосі, — в стратегічному і оперативному масштабах. Залежно від можливостей збройних сил, мети і характеру їх дій ведуться у формі кампаній, операцій, битв, ударів, боїв, систематичних бойових дій. https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Воєнні_дії
Що таке стратегічний та оперативний масштаб допетри вже сам.
З.и. Ну а те, що рашковани порушують режим припинення вогню ніхто ніколи тобі, капітан очевидність, наче навіть натяком не казав. Чого ти так роздухопелився-то???
Речник президента: За його словами, режим повного та всеосяжного припинення вогню на сході України є неідеальним і не влаштовує українську сторону, але за рік його дії вдалося вберегти життя і здоров’я багатьом українським військовим. https://www.slovoidilo.ua/2021/07/27/no ... zelenskoho
Мені до лампочки Зе, але цікаво чого ти роздухопелився-то? Вогонь у відповідь є. Рашковани порушують,як і порушували. Що хочеш ти показати? (Бо Зеля далеко, в нього спитати не можу))
З.з.и. Хто там тебе і в чому "изобличал"? Надай цитати, подивимося. Це буде конкретно, а не хтось колись щось в чомусь)) тебе.
Автопроизводитель выплачивает долги по зарплате, а также расширяет рынок продаж и модификации самих тягачей. Автозавод "КрАЗ" заявляют о планах построить до 1000 машин в следующем году за счет заказов США, Ferrexpro и ряда других заказов. Об этом сообщается на сайте "Кременчугская газета".
Если Вы не .... - значит просто "человек не ведущий общественно полезной деятельности" - в медицине называют "солнечный ребёнок". Расписываю только для Вас, как особо неполноценного и далёкого от Украины.
1. КРАЗ это целый ряд высокотехнологических предприятий двойного назначения - "приватизированных".
2. КРАЗ одно из базовых отечественных оборонных предприятий До 19го года с участием КРАЗа началась разработка отечественных разработок. Финансирование которых клоуны на самокатах обвалили - дабы им на жизнь в Киеве хватало.
3. 20 год для КРАЗа оказался провальным - заводы стали разбирать на металолом, вырезать оборудование увольнять людей. К примеру завод карданных валов - градообразующее предприятие - пошло под распил, предварительно уволив всех работников. Что привело к "большим бунтам" - евреи польского происхождения об этом не голосят особенно.
4. КРАЗ превратился в цех, по сборке импортного (китайского) хлама Оборонное предприятие - безвозвратно уничтожено(кремлёвскими холуями из Киева)
"странным образом все деньги ушли" на приобретение чешских Б/У гаубиц... . (Харьковский завод дизельных двигателей вырезан на металолом )
Ukrainian написав:
Хіти тижня. От таке "Велике літакобудівництво": Перу вже штрафує ДП "Антонов" на $64 000 000 (!) через зрив постачання Ан-178
Также в компании объяснили, что на сегодняшний день контракт действует, но из-за отсутствия финансирования со стороны заказчика – Министерства внутренних дел Республики Перу – выполняется с задержкой.
Кроме того, в заявлении компании сообщается, что проблема связана с неприятием банковской гарантии государственными и частными банками Перу, а украинская сторона непричастна к таким задержкам.
"Заявляем, что по состоянию на сегодняшний день ГП ДГЗП "Спецтехноэкспорт" не получило никакого платежа от заказчика и украинская сторона самостоятельно производит самолет за свой счет", — сообщают в пресс-службе предприятия.
По информации опубликованной "Спецтехноэкспортом", на данный компания пытается урегулировать все сложившиеся обстоятельства.
Такой заказ регулируется международным Правом И за его соблюдением стоит МЗС Украины - АП Украины. - по сути это обрушение нкепрерывного цикла работ на Авиазаводе. -Кто будет работать и собирать самолёты, когда евреи польского и немецкого происхождения, в Киеве уже всё скушали в Велюре?
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Вів 28 гру, 2021 12:25, всього редагувалось 2 разів.
Ukrainian написав:Kudrjavuy АНТИУКРАЇНСЬКА ПРОПАГАНДА РФ, ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ ? В ході гібридної війни проти України окремим, але дуже важливим для РФ стратегічним напрямком є добре скоординована і щедро забезпечена матеріально, активна і безперервна інформаційна кампанія російських спецслужб. Кампанія об’єднана спільною темою пошуку і публікацій уявних доказів «неспроможності», «безперспективності», «штучності» і «вторинності» української держави. Ініціатори інформаційних атак намагаються переконати, що державність України «не має права на існування», а український народ в кремлівської паралельної реальності є лише «підвидом російського населення» і матеріалом для божевільних імперських експериментів. Очевидно, що цей напрямок, як і інші подібні до нього інформаційні дії гібридної війни, глибоко інтегровані в загальну агресивну стратегію політичного, військового та економічного протистояння РФ з нашою державою. Головною метою цієї війни визначено повне знищення, або значне ослаблення українського суверенітету.
Батенька, это "работало" до 15го года. Но когда румынские евреи ввели "пенсионную реХформу 15го" года, а бабло вывели в США, дабы там кататься на скамокатах, а здесь купить канал и меть "кроликов"...
Когда поцреоты вырезали и вывезли не только мариупольскую кондитерскую фабрику (у которой 100 летняя история), но и десятки оборонных заводов - машиностроительных уникальных....
Только далёкая от Украины ... - может гнусавить подобную чушь. В то время, когда ЛГБТ сообщество(Кремлядь), в Киеве заканчивает "доедать Украину". Ибо по Киеву уже не пройти, что бы очередная группа ЛГБТ, загулявшая с вечера не цеплялась к людям.
А Крым, Донбасс, - им оно в имениях тёплых стран как-то не кошерно ...