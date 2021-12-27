Команда президента Украины Владимира Зеленского, набранная, преимущественно, из среды шоу-бизнеса, не обладает достаточными навыками для управления страной в состоянии войны. Об этом говорится в статье журналиста Эндрю Крамера, опубликованной 25 декабря The New York Times.

В статье под названием "Пока надвигается угроза со стороны России правительству Украины не до смеха" журналист детально рассмотрел кадровую политику Зеленского.



В частности, он указал, что в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением нарастает, "Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95" и у немногих из них есть опыт дипломатии или ведения войны.



Автор статьи сослался на проект Bihus.Info, который подсчитал, что за время презеденство Зеленского более 30 его коллег из сферы юмора оказались на ключевых постах в правительстве.



Крамера считает, что при таком раскладе украинские военные не смогут остановить предполагаемое вторжение до 175 тыс. российских военнослужащих, несмотря на то что США предоставили стране вооружение. Он подчеркнул, что "по мере того как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны".



Журналист подчеркивает, что "любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США".

