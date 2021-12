Форуми / Казна: бюджет, податки,

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7586758775887589 Додано: Вів 28 гру, 2021 12:15 Schmit написав: Неопытность окружения Зеленского может стать поводом для войны – The New York Times



Команда президента Украины Владимира Зеленского, набранная, преимущественно, из среды шоу-бизнеса, не обладает достаточными навыками для управления страной в состоянии войны. Об этом говорится в статье журналиста Эндрю Крамера, опубликованной 25 декабря The New York Times.

В статье под названием "Пока надвигается угроза со стороны России правительству Украины не до смеха" журналист детально рассмотрел кадровую политику Зеленского.



В частности, он указал, что в то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением нарастает, "Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии "Квартал 95" и у немногих из них есть опыт дипломатии или ведения войны.



Автор статьи сослался на проект Bihus.Info, который подсчитал, что за время презеденство Зеленского более 30 его коллег из сферы юмора оказались на ключевых постах в правительстве.



Крамера считает, что при таком раскладе украинские военные не смогут остановить предполагаемое вторжение до 175 тыс. российских военнослужащих, несмотря на то что США предоставили стране вооружение. Он подчеркнул, что "по мере того как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны".



Журналист подчеркивает, что "любительская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США".



Вам, уже "на пальцах" разложено, что это правильно и системно организованная деятельность кремлёвских наймытов "Из Омана".

Вам, уже "на пальцах" разложено, что это правильно и системно организованная деятельность кремлёвских наймытов "Из Омана".

По окончательному проекту Ликвидации "Государства Украина" изнутри.

Додано: Вів 28 гру, 2021 12:18

Официальный выстрел в голову от хозяев клоунады:

В России заявляют, что имеют право ввести войска в Украину для защиты "новых русских" Донбасса



28.12.2021 09:42. https://www.ostro.org/general/politics/news/624779/



Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них. С таким заявлением выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью одному из российских СМИ.



"Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины", - сказал Косачев, повторив лицемерный пропагандистский штамп о том, что "Россия никогда ни на кого не нападала первой".



При этом, ввод войск на территорию суверенной страны под прикрытием "защиты соотечественников" он не считает нападением. Одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за рубежом, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них, - уверяет Косачев.



Именно такой вариант он не исключает в Украине. Якобы Россия видит, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса, "как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем".



В России заявляют, что имеют право ввести войска в Украину для защиты "новых русских" Донбасса

28.12.2021 09:42. https://www.ostro.org/general/politics/news/624779/

Россия не намерена инициировать военную операцию против Украины, но имеет право оперативно использовать свои вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них. С таким заявлением выступил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью одному из российских СМИ.

"Россия не вынашивает планов по собственной воле осуществлять военную операцию в отношении Украины", - сказал Косачев, повторив лицемерный пропагандистский штамп о том, что "Россия никогда ни на кого не нападала первой".

При этом, ввод войск на территорию суверенной страны под прикрытием "защиты соотечественников" он не считает нападением. Одним из оснований, по которым ВС РФ могут оперативно использоваться за рубежом, является защита граждан России за пределами ее территории в случае вооруженного нападения на них, - уверяет Косачев.

Именно такой вариант он не исключает в Украине. Якобы Россия видит, как нагнетается ситуация вокруг Донбасса, "как Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем".

"Никоим образом не предрешая развитие событий, просто напомню этим провокаторам, что после того, как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьёзные поправки в действующий федеральный закон "Об обороне". Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом", - косвенно признал Косачев, что подобным образом была оккупирована часть Грузии. В Южной Осетии сначал провели массовую раздачу российских паспортов, а затем РФ начала "защищать" своих "соотечественников".

Главное, что-бы не одно создание из помёта клоунов не успело покинуть Украину.

Официальный выстрел в голову от хозяев клоунады:

Главное, что-бы не одно создание из помёта клоунов не успело покинуть Украину.

