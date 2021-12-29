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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 29 гру, 2021 22:31
lapay написав: Ukrainian написав:
Ну от ці ж самі виборці чомусь не захотіли Порошенка на другий срок.
Не оцінили всього що він зі своєю командою зробили для країни за п’ять років? Невдячні
Цю помилку неважко виправити на наступних виборах.
Цю помилку через вибори виправити неможливо, бо демократичних виборів вже не буде (слуги це калька партії ригів, якщо не гірше). А буде тотальна фальсифікація через онлайн глосування, як в швабростані. Демократичним шляхом слуги владу не віддадуть, інакше їх чекає відповідальність за всі ці вагнергейти, провалені оборонзакази, крадівництва, сфальсифіковані кримінальні справи..., а кудлату бабцю - екстрадиція в США..
Закони пони порушують щодня.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 00:09
pesikot написав:detroytred
Почему ты не возбудился, что Ukrainian
, так и не понял, что в Украине солидарная пенсионная система ?
Может потому, что ты и сам этого не понимаешь ? а ?
До чого тут солідарна система? Мені тебе шкода якщо ти свою старість плануєш прожити покладаючись на солідарну систему.
Відкривай накопичуваний рахунок (гривні, долари, акції американські українські , золото і тд) що тобі та мільйонам минулих/майбутніх пенсіонерів це завадило зробити?
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Додано: Чет 30 гру, 2021 02:16
Ukrainian написав:
До чого тут солідарна система? Мені тебе шкода якщо ти свою старість плануєш прожити покладаючись на солідарну систему.
Відкривай накопичуваний рахунок (гривні, долари, акції американські українські , золото і тд) що тобі та мільйонам минулих/майбутніх пенсіонерів це завадило зробити?
Пускай с моих доходов перестанут брать отчисления в пенсионный фонд, и тогда я с удовольствием буду эти средства накапливать самостоятельно.
А то как хитро придумали: мы заставляем тебя содержать теперешних пенсов, а вот когда ты сам выйдешь на пенсию - не будем тебе её платить, копи на неё сейчас сам, из того, что мы у тебя не забрали теперешним пенсам.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 02:17
Schmit написав:
Цю помилку через вибори виправити неможливо, бо демократичних виборів вже не буде (слуги це калька партії ригів, якщо не гірше). А буде тотальна фальсифікація через онлайн глосування, як в швабростані. Демократичним шляхом слуги владу не віддадуть, інакше їх чекає відповідальність за всі ці вагнергейти, провалені оборонзакази, крадівництва, сфальсифіковані кримінальні справи..., а кудлату бабцю - екстрадиція в США..
Закони пони порушують щодня.
У порохатого пропагандона Березовця писок дуже смурний, ніхто крім порохатих не ведеться на його зради, висосані з одного місця.
Порохаті вже зрозуміли, що вибори їм не виграти ніколи, тому і пишуть таку херню про майбутні фальсифікації.
У Пороха немає прибічників, а є упороті фанатики
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Додано: Чет 30 гру, 2021 02:22
Ukrainian написав:
Гроші на пенсії потрібно заробляти, повністю згоден. От спитайте теперішніх пенсіонерів чому вони собі на пенсії не заробили?
Я собі на пенсію заробляю сам, не чекаю. Що за мене хтось заробит, мені на пенсію.
А каким образом?
Моя родственница в 90-е отчисляла в какой-то частный "пенсионный фонд", оказавшийся лохотроном. Фонд лопнул, денежка тю-тю.
Гривна во сколько-то раз обесценилась? Было вроде 2 за доллар в 1996 г.
Разве что только зеленый кэш складировать. Но и он подвержен инфляции, особенно в масштабах десятилетий. 1000 долларов в 1995 г. и сейчас - совершенно разные деньги.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 02:32
Tegularius написав:
А каким образом?
Купляй акції аппл, Гугл і тд (там цілий список) через альфа банк. Не потрібно ні брокерів ні е лімітів ні Свіфт переказів.
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