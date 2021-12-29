Додано: Чет 30 гру, 2021 09:44

Ukrainian написав: Kudrjavuy написав: деньги зарабатывают. деньги зарабатывают.

Гроші на пенсії потрібно заробляти, повністю згоден. От спитайте теперішніх пенсіонерів чому вони собі на пенсії не заробили?

Я собі на пенсію заробляю сам, не чекаю. Що за мене хтось заробит, мені на пенсію. Гроші на пенсії потрібно заробляти, повністю згоден. От спитайте теперішніх пенсіонерів чому вони собі на пенсії не заробили?Я собі на пенсію заробляю сам, не чекаю. Що за мене хтось заробит, мені на пенсію.

знову одні лозунгимолодець, що заробляєте. але дивіться, умовний вася, якому на завтра 60 і на пенсію - де він міг сильно заробити (ні, ну дехто таки зміг, але ми не про них, ви їх першими слюнями закидаєте), він почав працювати в країні, якої вже немає, отримував гроші, яких теж вже немає, і так з десяток років, потім отримував купони, потім гривня, яка за 25 років девальвувала більше ніж в 15 разів. що і як він мав збирати. так, якихось десятку доларів щомісяця могли б (а може і не могли б) відкласти собі, але і більшість саме так і робила. вони жили і пристосовувалися до тих умов,які були на той момент. у вас зараз так, як є. у них так, як було тоді. і вже сам факт наявності якоїсь роботи в 90х (і відповідно, доходів) вже було хоч щось . ви, напевно тільки в 90х на світ зявилися, тому нічого про те не знаєте і тому такий "молодий да дєрзкій". вони теж, у свій час, були такими, але бачите як в них вийшло? і вас є шанси на щось подібне, незалежно від вашого бажання.у вас батьки є, баба-дідо? вони багато собі заробили на пенсію? напевно, акціями гугла назбирали?розкажіть нам їх історію заробітку, послухаємо.