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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7592759375947595
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:34

  Schmit написав:Порошенко во втором туре минимально обошел бы Зеленского, - опрос
Уявляю, скільки "упоротих фанатиків" буде у 2024, після усіх зелених "перемог". У служок вже немає шансів на демократичну перемогу, тільки фальсифікації та маніпуляції (усунути рейтингових кандидатів від виборів, вивести у другий тур якогось ОПЗЖопця).

Нисколько не будет.
Разве не понятно, зачем центр Разумкова вбрасывает такую муть? Разумков и Зеленский топчутся на одном электоральном поле. Порошенко для этого избирателя ужас-ужас. Расчет на то, что испугавшись победы Порошенко над Зеленским во втором туре, они ломанутся голосовать за Разумкова :wink:
Увы, центр Разумкова, бывший когда-то довольно респектабельной конторой похерил свою репутацию ради продвижения младшего Разумкова.
У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову"
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 20:58

Re: Політичні дискусії

  Tegularius написав:У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову"

Антизеленських теж багато, і цілком нормальних. Те, що Зелі щастить з зовнішньою коньюктурою, не вічне, а далі рейтинг тільии вниз, бо грошей не тільки на будівництво не вистачить, а на й зарплату чи пенсії.
Ну, якщо в другий тур вийде не зашкварений Зеленський, а хтось молодшій за Порошенко, то Порошенко навряд чи виграє через антирейтинг.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 22:35

  Tegularius написав:
  Schmit написав:Порошенко во втором туре минимально обошел бы Зеленского, - опрос
Уявляю, скільки "упоротих фанатиків" буде у 2024, після усіх зелених "перемог". У служок вже немає шансів на демократичну перемогу, тільки фальсифікації та маніпуляції (усунути рейтингових кандидатів від виборів, вивести у другий тур якогось ОПЗЖопця).

Нисколько не будет.
Разве не понятно, зачем центр Разумкова вбрасывает такую муть? Разумков и Зеленский топчутся на одном электоральном поле. Порошенко для этого избирателя ужас-ужас. Расчет на то, что испугавшись победы Порошенко над Зеленским во втором туре, они ломанутся голосовать за Разумкова :wink:
Увы, центр Разумкова, бывший когда-то довольно респектабельной конторой похерил свою репутацию ради продвижения младшего Разумкова.
У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову"

Им никогда не будет понятно, не просто так я называю порохатых упоротыми фанатиками.
Как порохатая пропаганда близнец российской так и порохатые такие же зомбаки как россияне.
unicdima
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  #<1 ... 7592759375947595
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