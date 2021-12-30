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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7592759375947595 Додано: Чет 30 гру, 2021 20:34 Schmit написав: Порошенко во втором туре минимально обошел бы Зеленского, - опрос

Уявляю, скільки "упоротих фанатиків" буде у 2024, після усіх зелених "перемог". У служок вже немає шансів на демократичну перемогу, тільки фальсифікації та маніпуляції (усунути рейтингових кандидатів від виборів, вивести у другий тур якогось ОПЗЖопця). Уявляю, скільки "упоротих фанатиків" буде у 2024, після усіх зелених "перемог". У служок вже немає шансів на демократичну перемогу, тільки фальсифікації та маніпуляції (усунути рейтингових кандидатів від виборів, вивести у другий тур якогось ОПЗЖопця).

Нисколько не будет.

Разве не понятно, зачем центр Разумкова вбрасывает такую муть? Разумков и Зеленский топчутся на одном электоральном поле. Порошенко для этого избирателя ужас-ужас. Расчет на то, что испугавшись победы Порошенко над Зеленским во втором туре, они ломанутся голосовать за Разумкова

Увы, центр Разумкова, бывший когда-то довольно респектабельной конторой похерил свою репутацию ради продвижения младшего Разумкова.

У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову" Нисколько не будет.Разве не понятно, зачем центр Разумкова вбрасывает такую муть? Разумков и Зеленский топчутся на одном электоральном поле. Порошенко для этого избирателя ужас-ужас. Расчет на то, что испугавшись победы Порошенко над Зеленским во втором туре, они ломанутся голосовать за РазумковаУвы, центр Разумкова, бывший когда-то довольно респектабельной конторой похерил свою репутацию ради продвижения младшего Разумкова.У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову" Tegularius Повідомлень: 1676 З нами з: 11.02.14 Подякував: 223 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 20:58 Re: Політичні дискусії Tegularius написав: У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову" У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову"

Антизеленських теж багато, і цілком нормальних. Те, що Зелі щастить з зовнішньою коньюктурою, не вічне, а далі рейтинг тільии вниз, бо грошей не тільки на будівництво не вистачить, а на й зарплату чи пенсії.

Ну, якщо в другий тур вийде не зашкварений Зеленський, а хтось молодшій за Порошенко, то Порошенко навряд чи виграє через антирейтинг. Антизеленських теж багато, і цілком нормальних. Те, що Зелі щастить з зовнішньою коньюктурою, не вічне, а далі рейтинг тільии вниз, бо грошей не тільки на будівництво не вистачить, а на й зарплату чи пенсії.Ну, якщо в другий тур вийде не зашкварений Зеленський, а хтось молодшій за Порошенко, то Порошенко навряд чи виграє через антирейтинг. lapay Повідомлень: 12566 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1194 раз. Подякували: 1436 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 30 гру, 2021 21:23 Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки щодо того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської Федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні. Якщо казати про великі збільшення, на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном, то ще раз скажу, що ми цього не бачимо. Так є певне збільшення кількості військових. Ми чітко відслідковуємо те, що стосується нашого кордону, те що стосується периметру 200 та 400 кілометрів від нашого кордону. Ми чітко усвідомлюємо, де там і що відбувається", — сказав Олексій Данілов на бритфінгу 30 грудня.



Він також заявив, що головна ціль Кремля — внутрішня дестабілізація в Україні.



"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ ми з вами не бачимо… На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні це питання номер один для РФ... Якщо буде внутрішня дестабілізація, то Російська Федерація може скористатися цією можливістю", — сказав Данілов.



Секретар РНБО також додав, що поки немає підстав для запровадження надзвичайного стану.



"Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, є період часу, який вони мають витратити. Невелике збільшення не є для нас занадто критичним. Вся ситуація під контролем... Відпочивайте спокійно... Ми не бачимо зараз прямої загрози для нашої держави. Чи може в Кремлі бути прийняте інше рішення? Може! Якщо воно буде, то ми будемо інформувати", — сказав Олексій Данілов. Ukrainian

Повідомлень: 10486 З нами з: 18.06.08 Подякував: 42 раз. Подякували: 733 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 01:32 edvardd написав: Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.



ну и вишенка на тортик:

Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года... Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.ну и вишенка на тортик:Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года...

Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала. Круг замкнулся. Выход подразумевает довольно непростые решения, на которые не пойдет текущая команда без должного подобного опыта управления, полноты ответственности за необходимые шаги и что хуже всего отсутствия политической воли и должного видения по разрешению ситуации. Проще говоря несмотря на..., всех в полной мере все устраивает. В полном и целом, тщетно бесцельно долго смотреть на огонь свечи торта с вишенкой, ожидая призрачных надежд на сотворение случайного чуда, но не предпринимая никаких усилий стоит ли ожидать большего? Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала. Круг замкнулся. Выход подразумевает довольно непростые решения, на которые не пойдет текущая команда без должного подобного опыта управления, полноты ответственности за необходимые шаги и что хуже всего отсутствия политической воли и должного видения по разрешению ситуации. Проще говоря несмотря на..., всех в полной мере все устраивает. В полном и целом, тщетно бесцельно долго смотреть на огонь свечи торта с вишенкой, ожидая призрачных надежд на сотворение случайного чуда, но не предпринимая никаких усилий стоит ли ожидать большего? ruvex

Повідомлень: 10981 З нами з: 03.11.08 Подякував: 855 раз. Подякували: 2555 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:55 ruvex написав: edvardd написав: Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.



ну и вишенка на тортик:

Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года... Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.ну и вишенка на тортик:Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года...

Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала. Круг замкнулся. Выход подразумевает довольно непростые решения, на которые не пойдет текущая команда без должного подобного опыта управления, полноты ответственности за необходимые шаги и что хуже всего отсутствия политической воли и должного видения по разрешению ситуации. Проще говоря несмотря на..., всех в полной мере все устраивает. В полном и целом, тщетно бесцельно долго смотреть на огонь свечи торта с вишенкой, ожидая призрачных надежд на сотворение случайного чуда, но не предпринимая никаких усилий стоит ли ожидать большего? Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала.Проще говоря несмотря на..., всех в полной мере все устраивает. В полном и целом, тщетно бесцельно долго смотреть на огонь свечи торта с вишенкой, ожидая призрачных надежд на сотворение случайного чуда, но не предпринимая никаких усилий стоит ли ожидать большего?

К сожалению эти гниды и затягивают в бесповоротный тупик.



Решения есть всегда - только земли , населения, ...

- Уже НЕТ....

Всех с Наступающим!

Та хай сдохнуть наші вороженьки!

Ми їм допоможемо. К сожалению эти гниды и затягивают в бесповоротный тупик.Решения есть всегда - только земли , населения, ...- Уже НЕТ.... Kudrjavuy

Повідомлень: 9123 З нами з: 20.09.12 Подякував: 733 раз. Подякували: 886 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:56 ruvex написав: edvardd написав: Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года... Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года... Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала. Круг замкнулся. Выход подразумевает довольно непростые решения Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала. Круг замкнулся. Выход подразумевает довольно непростые решения

Не подскажете, какие именно решения?

И как на них прореагируют "доминирующие страны" ? Не подскажете, какие именно решения?И как на них прореагируют "доминирующие страны" ? Starikan 2 Повідомлень: 18500 З нами з: 12.10.11 Подякував: 2390 раз. Подякували: 3027 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:42 Ukrainian написав: Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки щодо того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської Федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні. Якщо казати про великі збільшення, на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном, то ще раз скажу, що ми цього не бачимо. Так є певне збільшення кількості військових. Ми чітко відслідковуємо те, що стосується нашого кордону, те що стосується периметру 200 та 400 кілометрів від нашого кордону. Ми чітко усвідомлюємо, де там і що відбувається", — сказав Олексій Данілов на бритфінгу 30 грудня.



Він також заявив, що головна ціль Кремля — внутрішня дестабілізація в Україні.



"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ ми з вами не бачимо… На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні це питання номер один для РФ... Якщо буде внутрішня дестабілізація, то Російська Федерація може скористатися цією можливістю", — сказав Данілов.



Секретар РНБО також додав, що поки немає підстав для запровадження надзвичайного стану.



"Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, є період часу, який вони мають витратити. Невелике збільшення не є для нас занадто критичним. Вся ситуація під контролем... Відпочивайте спокійно... Ми не бачимо зараз прямої загрози для нашої держави. Чи може в Кремлі бути прийняте інше рішення? Може! Якщо воно буде, то ми будемо інформувати", — сказав Олексій Данілов. Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки щодо того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської Федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні. Якщо казати про великі збільшення, на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном, то ще раз скажу, що ми цього не бачимо. Так є певне збільшення кількості військових. Ми чітко відслідковуємо те, що стосується нашого кордону, те що стосується периметру 200 та 400 кілометрів від нашого кордону. Ми чітко усвідомлюємо, де там і що відбувається", — сказав Олексій Данілов на бритфінгу 30 грудня.Він також заявив, що"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ ми з вами не бачимо… На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні це питання номер один для РФ... Якщо буде внутрішня дестабілізація, то Російська Федерація може скористатися цією можливістю", — сказав Данілов.Секретар РНБО також додав, що поки немає підстав для запровадження надзвичайного стану."Наші фахівці кажуть, щоТому що є певні розрахунки, є період підготовки, є період часу, який вони мають витратити. Невелике збільшення не є для нас занадто критичним. Вся ситуація під контролем... Відпочивайте спокійно... Ми не бачимо зараз прямої загрози для нашої держави. Чи може в Кремлі бути прийняте інше рішення? Може! Якщо воно буде, то ми будемо інформувати", — сказав Олексій Данілов.

Яке вторгнення?!



Якщо вже почнуть, то будуть, як з Сирією, гатити ракетами і (може) авіаударами.



Чув, але сам не перевіряв, що наче Байден вже не раз повторив - це не причина для ядерної війни (подальша агресія рашки).

Імхо -- оці всі перемовини, що точаться зараз, лише домовлення про обмеження ведення війни.



Європу забезпечили постачанням гасу через ПП2.

Янкі отримають профіт від санкцій до рашки.

Рашка по класиці жанру імперій - веде війну не на своїй території.

Китайці, як союзники, диктують рашці умови.



Як ми спостерігали за якоюсь Сирією, тепер весь світ буде спостерігати за нами...

Самий сюр може бути,якщо удари будуть не масові і лише по військовим об'єктам (довго й нудно місяцами або й роками), і ... ми будемо далі торгувати й тощо з рашкою. Яке вторгнення?!Якщо вже почнуть, то будуть, як з Сирією, гатити ракетами і (може) авіаударами.Чув, але сам не перевіряв, що наче Байден вже не раз повторив - це не причина для ядерної війни (подальша агресія рашки).Імхо -- оці всі перемовини, що точаться зараз, лише домовлення про обмеження ведення війни.Європу забезпечили постачанням гасу через ПП2.Янкі отримають профіт від санкцій до рашки.Рашка по класиці жанру імперій - веде війну не на своїй території.Китайці, як союзники, диктують рашці умови.Як ми спостерігали за якоюсь Сирією, тепер весь світ буде спостерігати за нами...Самий сюр може бути,якщо удари будуть не масові і лише по військовим об'єктам (довго й нудно місяцами або й роками), і ... ми будемо далі торгувати й тощо з рашкою. detroytred

Повідомлень: 24876 З нами з: 23.02.09 Подякував: 2093 раз. Подякували: 3235 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7592759375947595 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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