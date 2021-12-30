Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Порошенко во втором туре минимально обошел бы Зеленского, - опрос Уявляю, скільки "упоротих фанатиків" буде у 2024, після усіх зелених "перемог". У служок вже немає шансів на демократичну перемогу, тільки фальсифікації та маніпуляції (усунути рейтингових кандидатів від виборів, вивести у другий тур якогось ОПЗЖопця).
Нисколько не будет. Разве не понятно, зачем центр Разумкова вбрасывает такую муть? Разумков и Зеленский топчутся на одном электоральном поле. Порошенко для этого избирателя ужас-ужас. Расчет на то, что испугавшись победы Порошенко над Зеленским во втором туре, они ломанутся голосовать за Разумкова Увы, центр Разумкова, бывший когда-то довольно респектабельной конторой похерил свою репутацию ради продвижения младшего Разумкова. У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову"
Tegularius написав:У Порошенко при любых раскладах шансов 0,0. Если Зеленский сольется или его съедят, его нишу займут другие. У вашего Порошенко убойный антирейтинг, если он выйдет во 2-й тур, то придут голосовать и хромые, косые, слепые, за кого угодно, чтобы только "ніколи знову"
Антизеленських теж багато, і цілком нормальних. Те, що Зелі щастить з зовнішньою коньюктурою, не вічне, а далі рейтинг тільии вниз, бо грошей не тільки на будівництво не вистачить, а на й зарплату чи пенсії. Ну, якщо в другий тур вийде не зашкварений Зеленський, а хтось молодшій за Порошенко, то Порошенко навряд чи виграє через антирейтинг.
Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки щодо того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської Федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні. Якщо казати про великі збільшення, на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном, то ще раз скажу, що ми цього не бачимо. Так є певне збільшення кількості військових. Ми чітко відслідковуємо те, що стосується нашого кордону, те що стосується периметру 200 та 400 кілометрів від нашого кордону. Ми чітко усвідомлюємо, де там і що відбувається", — сказав Олексій Данілов на бритфінгу 30 грудня.
Він також заявив, що головна ціль Кремля — внутрішня дестабілізація в Україні.
"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ ми з вами не бачимо… На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні це питання номер один для РФ... Якщо буде внутрішня дестабілізація, то Російська Федерація може скористатися цією можливістю", — сказав Данілов.
Секретар РНБО також додав, що поки немає підстав для запровадження надзвичайного стану.
"Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, є період часу, який вони мають витратити. Невелике збільшення не є для нас занадто критичним. Вся ситуація під контролем... Відпочивайте спокійно... Ми не бачимо зараз прямої загрози для нашої держави. Чи може в Кремлі бути прийняте інше рішення? Може! Якщо воно буде, то ми будемо інформувати", — сказав Олексій Данілов.
edvardd написав:Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.
ну и вишенка на тортик: Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года...
Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала. Круг замкнулся. Выход подразумевает довольно непростые решения, на которые не пойдет текущая команда без должного подобного опыта управления, полноты ответственности за необходимые шаги и что хуже всего отсутствия политической воли и должного видения по разрешению ситуации. Проще говоря несмотря на..., всех в полной мере все устраивает. В полном и целом, тщетно бесцельно долго смотреть на огонь свечи торта с вишенкой, ожидая призрачных надежд на сотворение случайного чуда, но не предпринимая никаких усилий стоит ли ожидать большего?
edvardd написав:Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.
ну и вишенка на тортик: Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года...
Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала. Круг замкнулся.Выход подразумевает довольно непростые решения, на которые не пойдет текущая команда без должного подобного опыта управления, полноты ответственности за необходимые шаги и что хуже всего отсутствия политической воли и должного видения по разрешению ситуации. Проще говоря несмотря на..., всех в полной мере все устраивает. В полном и целом, тщетно бесцельно долго смотреть на огонь свечи торта с вишенкой, ожидая призрачных надежд на сотворение случайного чуда, но не предпринимая никаких усилий стоит ли ожидать большего?
К сожалению эти гниды и затягивают в бесповоротный тупик.
Решения есть всегда - только земли , населения, ... - Уже НЕТ.... Всех с Наступающим! Та хай сдохнуть наші вороженьки! Ми їм допоможемо.
edvardd написав: Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года...
Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала. Круг замкнулся. Выход подразумевает довольно непростые решения
Не подскажете, какие именно решения? И как на них прореагируют "доминирующие страны" ?
Ukrainian написав:Ми на сьогоднішній день не бачимо великої небезпеки щодо того, що відбувається на наших кордонах. Якщо для певної частини західного суспільства це була новина, що у нас триває війна, що у нас є військова агресія з боку Російської Федерації, то для нас з лютого 2014 року це вже речі, які на превеликий, жаль є щоденні. Якщо казати про великі збільшення, на яких наполягають деякі ЗМІ за кордоном, то ще раз скажу, що ми цього не бачимо. Так є певне збільшення кількості військових. Ми чітко відслідковуємо те, що стосується нашого кордону, те що стосується периметру 200 та 400 кілометрів від нашого кордону. Ми чітко усвідомлюємо, де там і що відбувається", — сказав Олексій Данілов на бритфінгу 30 грудня.
Він також заявив, що головна ціль Кремля — внутрішня дестабілізація в Україні.
"На сьогоднішній день загроз для відкритої агресії з боку РФ ми з вами не бачимо… На сьогоднішній день внутрішня дестабілізація в нашій країні це питання номер один для РФ... Якщо буде внутрішня дестабілізація, то Російська Федерація може скористатися цією можливістю", — сказав Данілов.
Секретар РНБО також додав, що поки немає підстав для запровадження надзвичайного стану.
"Наші фахівці кажуть, що великого вторгнення РФ не може робити навіть фізично на територію нашої країни. Тому що є певні розрахунки, є період підготовки, є період часу, який вони мають витратити. Невелике збільшення не є для нас занадто критичним. Вся ситуація під контролем... Відпочивайте спокійно... Ми не бачимо зараз прямої загрози для нашої держави. Чи може в Кремлі бути прийняте інше рішення? Може! Якщо воно буде, то ми будемо інформувати", — сказав Олексій Данілов.
Яке вторгнення?!
Якщо вже почнуть, то будуть, як з Сирією, гатити ракетами і (може) авіаударами.
Чув, але сам не перевіряв, що наче Байден вже не раз повторив - це не причина для ядерної війни (подальша агресія рашки). Імхо -- оці всі перемовини, що точаться зараз, лише домовлення про обмеження ведення війни.
Європу забезпечили постачанням гасу через ПП2. Янкі отримають профіт від санкцій до рашки. Рашка по класиці жанру імперій - веде війну не на своїй території. Китайці, як союзники, диктують рашці умови.
Як ми спостерігали за якоюсь Сирією, тепер весь світ буде спостерігати за нами... Самий сюр може бути,якщо удари будуть не масові і лише по військовим об'єктам (довго й нудно місяцами або й роками), і ... ми будемо далі торгувати й тощо з рашкою.
Ukrainian написав: По скубріі там вирвано з контексту «вона говорить про минуле і колись вона так і коштувала»
Опять контекст порвали, да сколько можно уже издеваться над контекстом ?
8 гривен за кг ? Это когда было-то, когда Ленка в школу ходила ? Но она точно говорит о семейной жизни с Бубочкой.
Тебе, как из Канады, может и неизвестны цены в Украине Но зачем оправдывать Ленку в такой тупой способ ?
Ленка - это как Коля-митбол с его 20 гривен за гречку. Компания трендоболов.
detroyted, ты тоже будешь оправдывать 8 гривен за кг скумбрии ?
А прочитать коротенькую заметку до конца что тебе помешало?
Впоследствии в Facebook супруга президента написала, что оговорилась.
"Во время эфира, извините, оговорилась: мороженая скумбрия стоит в среднем 8 грн за 100 гр. Спасибо зрителям за то, что внимательно смотрите эфир, особенно в 7.00. А вот правильным остается то, что скумбрия очень полезный продукт", - отметила Зеленская.