Додано: П'ят 31 гру, 2021 01:32

edvardd написав: Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.



ну и вишенка на тортик:

Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года... Евросоюз направил во Всемирную торговую организацию обращение с претензией к России на 290 миллиардов евро из-за политики импортозамещения. Эта сумма получилась из общей стоимости тендеров российских госпредприятий за 2019 год. ЕС жалуется, что европейские компании не принимали в них участие.ну и вишенка на тортик:Соловей недавно пропел в интервью, что у путина рак, альцгеймер и шизофрения, сидит на сильных колёсах, со всеми вытекающими, сдохнет до конца 22 года...

Что абсолютно не изменит расстановку сил в геополитике и страновых закулисных играх в поисках некого паритета доминирующих стран, во всем этом Украину играют без ее участия. Положение разменной монеты с одной стороны не дает шанса на укрепление внешнеэкономических связей и собственно внутреннего энергетического сектора, для восстановления в первую очередь промышленности и поднятия экономики на должный уровень, с другой стороны в связи с отсутствием полнофункционального независимого управления без внешнего контроля, что в свою очередь тормозит укрепление странового потенциала. Круг замкнулся. Выход подразумевает довольно непростые решения, на которые не пойдет текущая команда без должного подобного опыта управления, полноты ответственности за необходимые шаги и что хуже всего отсутствия политической воли и должного видения по разрешению ситуации. Проще говоря несмотря на..., всех в полной мере все устраивает. В полном и целом, тщетно бесцельно долго смотреть на огонь свечи торта с вишенкой, ожидая призрачных надежд на сотворение случайного чуда, но не предпринимая никаких усилий стоит ли ожидать большего?