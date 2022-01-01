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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7593759475957596 Додано: Суб 01 січ, 2022 16:12 Ukrainian написав: Військовий за вказівками батька нібито вивозив комплектування з частини своїм автомобілем чи передавав їх батькові через огорожу. Той зберігав деталі у власному гаражі для подальшого продажу.

Правоохоронці викрили розкрадання запчастин та комплектуючих до військової бронетехніки однієї з військових частин Хмельницької області. За даними слідства, займався цим місцевий військовослужбовець із батьком. Про це повідомляє Служба безпеки України.



Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник разом зі своїм батьком — колишнім військовослужбовцем цієї ж військової частини.



Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, зокрема прилади нічного бачення, генератори, перископи, оптичні прилади тощо.



За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 мільйон гривень.



Слідчі оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд уже обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.







І хочуть щоб чиновники чесними були. Чиновники частина цього самого народу.

Який народ, така влада . Військовий за вказівками батька нібито вивозив комплектування з частини своїм автомобілем чи передавав їх батькові через огорожу. Той зберігав деталі у власному гаражі для подальшого продажу.Правоохоронці викрили розкрадання запчастин та комплектуючих до військової бронетехніки однієї з військових частин Хмельницької області. За даними слідства, займався цим місцевий військовослужбовець із батьком. Про це повідомляє Служба безпеки України.Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник разом зі своїм батьком — колишнім військовослужбовцем цієї ж військової частини.Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, зокрема прилади нічного бачення, генератори, перископи, оптичні прилади тощо.За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 мільйон гривень.Слідчі оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд уже обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.

Ну, по-перше, "порохоботи" про це кажуть давно. Але "порохоботам" кажуть, що нарид мудрий, він не може бути тупим



По-друге, Зеленський - такий саме із народу. Ось така і влада зараз - тупа, воровата, жадібна, заздрісна, некомпетента та недолуга Ну, по-перше, "порохоботи" про це кажуть давно. Але "порохоботам" кажуть, що нарид мудрий, він не може бути тупимПо-друге, Зеленський - такий саме із народу. Ось така і влада зараз - тупа, воровата, жадібна, заздрісна, некомпетента та недолуга pesikot

Повідомлень: 6360 З нами з: 31.08.09 Подякував: 449 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 01 січ, 2022 16:50 Re: Політичні дискусії pesikot написав: По-друге, Зеленський - такий саме із народу. Ось така і влада зараз - тупа, воровата, жадібна, заздрісна, некомпетента та недолуга По-друге, Зеленський - такий саме із народу. Ось така і влада зараз - тупа, воровата, жадібна, заздрісна, некомпетента та недолуга



Попрошено теж з народу, і Свинарчук . Попрошено теж з народу, і Свинарчук . Ukrainian

Повідомлень: 10489 З нами з: 18.06.08 Подякував: 42 раз. Подякували: 735 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 7593759475957596 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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