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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7593759475957596
Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:12

  Ukrainian написав:Військовий за вказівками батька нібито вивозив комплектування з частини своїм автомобілем чи передавав їх батькові через огорожу. Той зберігав деталі у власному гаражі для подальшого продажу.
Правоохоронці викрили розкрадання запчастин та комплектуючих до військової бронетехніки однієї з військових частин Хмельницької області. За даними слідства, займався цим місцевий військовослужбовець із батьком. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці встановили, що до злочинної діяльності причетний службовець-контрактник разом зі своїм батьком — колишнім військовослужбовцем цієї ж військової частини.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили десятки вузлів та деталей, комплектуючих до військової броньованої техніки, зокрема прилади нічного бачення, генератори, перископи, оптичні прилади тощо.

За попередніми даними, загальна вартість викраденого майна становить приблизно 1 мільйон гривень.

Слідчі оголосили зловмисникам про підозру за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд уже обрав запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт.



І хочуть щоб чиновники чесними були. Чиновники частина цього самого народу.
Який народ, така влада.

Ну, по-перше, "порохоботи" про це кажуть давно. Але "порохоботам" кажуть, що нарид мудрий, він не може бути тупим

По-друге, Зеленський - такий саме із народу. Ось така і влада зараз - тупа, воровата, жадібна, заздрісна, некомпетента та недолуга
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 01 січ, 2022 16:50

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:По-друге, Зеленський - такий саме із народу. Ось така і влада зараз - тупа, воровата, жадібна, заздрісна, некомпетента та недолуга


Попрошено теж з народу, і Свинарчук .
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 02 січ, 2022 13:03

  Ukrainian написав:
  pesikot написав:По-друге, Зеленський - такий саме із народу. Ось така і влада зараз - тупа, воровата, жадібна, заздрісна, некомпетента та недолуга


Попрошено теж з народу, і Свинарчук .

А о украинцах где?
Kudrjavuy
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