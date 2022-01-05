Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 7600760176027603 Додано: Сер 05 січ, 2022 21:45 Schmit написав: Брехня. Весна і майже до кінця літа не було ніякого дефіциту, лише плати гроші і закачуй, але ні. Брехня. Весна і майже до кінця літа не було ніякого дефіциту, лише плати гроші і закачуй, але ні.

Та же картинка и с углём с шахт на подконтрольной территории.

- Цифры и механизм Вам публично выставлялся здесь.

Как причину ликвидации отечественной добычи угля, уничтожение горного машиностроения, транспорта, генерации электроэнергии. Та же картинка и с углём с шахт на подконтрольной территории.- Цифры и механизм Вам публично выставлялся здесь.Как причину ликвидации отечественной добычи угля, уничтожение горного машиностроения, транспорта, генерации электроэнергии. Kudrjavuy

Повідомлень: 9151 З нами з: 20.09.12 Подякував: 735 раз. Подякували: 887 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 21:58 Re: Політичні дискусії Щас рашка введет войска в Казахстан, якобы как поддержка члена одкб, и все закончится, ибо они это и начали. Нагнут Казахстан, как Беларусь Faceless

Модератор Повідомлень: 30888 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1307 раз. Подякували: 7423 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 22:00 Faceless , члены ОДКБ может задумаются, с кем они лупятся в десна. Hotab

Повідомлень: 6391 З нами з: 15.02.09 Подякував: 401 раз. Подякували: 1602 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 22:12 Faceless написав: Щас рашка введет войска в Казахстан, якобы как поддержка члена одкб, и все закончится, ибо они это и начали. Нагнут Казахстан, как Беларусь Щас рашка введет войска в Казахстан, якобы как поддержка члена одкб, и все закончится, ибо они это и начали. Нагнут Казахстан, как Беларусь

Путин, введи войска! Президент Казахстана обратился за помощью к странам ОДКБ, среди которых РФ



05.01.2022 21:39. https://www.ostro.org/general/world/news/625049/



Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что считает уместным и своевременным обращение за помощью к партнерам из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – аналогу военно-политического альянса НАТО. Об этом он заявил в своем очередном обращении после совещания в Совбезе страны, передает "Суспільне" со ссылкой на Minval.Az.



"Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ – оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства срочно предоставить им помощь", - сообщил президент Казахстана.



Токаев заявил, что сейчас в Казахстане идет антитеррористическая операция — он, соответственно, глава штаба. По его словам, протестующие на улицах – это международные террористы, а сами акции протеста – акт агрессии.



Он сообщил, что террористы захватили пять самолетов в международном аэропорту "Алматы".



Как известно, в состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В рамках ОДКБ страны-участницы договора могут отправлять свои войска в Казахстан.



Как сообщал "ОстроВ", 4 января в Казахстане обострилась ситуация с протестами, которые вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Сегодня, 5 января, правительство Казахстана ушло в отставку на фоне охвативших страну массовых протестов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице. Демонстранты захватили Алматынсую резиденцию президента. Полиция начала переходить на сторону протестующих, сдавая им технику.



Также сегодня, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу, заявив, что вступает в должность главы Совета безопасности и планирует "действовать жестко". Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку. 05.01.2022 21:39.Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что считает уместным и своевременным обращение за помощью к партнерам из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – аналогу военно-политического альянса НАТО. Об этом он заявил в своем очередном обращении после совещания в Совбезе страны, передает "Суспільне" со ссылкой на Minval.Az."Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ – оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное – это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства срочно предоставить им помощь", - сообщил президент Казахстана.Токаев заявил, что сейчас в Казахстане идет антитеррористическая операция — он, соответственно, глава штаба. По его словам, протестующие на улицах – это международные террористы, а сами акции протеста – акт агрессии.Он сообщил, что террористы захватили пять самолетов в международном аэропорту "Алматы".Как известно, в состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В рамках ОДКБ страны-участницы договора могут отправлять свои войска в Казахстан.Как сообщал "ОстроВ", 4 января в Казахстане обострилась ситуация с протестами, которые вспыхнули из-за резкого подорожания сжиженного газа. Сегодня, 5 января, правительство Казахстана ушло в отставку на фоне охвативших страну массовых протестов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в столице. Демонстранты захватили Алматынсую резиденцию президента. Полиция начала переходить на сторону протестующих, сдавая им технику.Также сегодня, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к народу, заявив, что вступает в должность главы Совета безопасности и планирует "действовать жестко". Нурсултан Назарбаев на фоне протестов уходит в отставку.

Они официально уже там.

1. Байконур

2. В Киргизию они только что ввели достаточно большой контингент, а диаспора киргизов самая большая в Казахстане.(Это горная часть)

3. Граница там понятие условное - степь.

Не зря много известий с Костаная. А там РФ, "через поле"...

4. Запад Казахстана это Каспийское море, где безраздельно царствует РФ.(Море) Они официально уже там.1. Байконур2. В Киргизию они только что ввели достаточно большой контингент, а диаспора киргизов самая большая в Казахстане.(Это горная часть)3. Граница там понятие условное - степь.Не зря много известий с Костаная. А там РФ, "через поле"...4. Запад Казахстана это Каспийское море, где безраздельно царствует РФ.(Море) Kudrjavuy

Повідомлень: 9151 З нами з: 20.09.12 Подякував: 735 раз. Подякували: 887 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 22:47 Re: Політичні дискусії https://www.facebook.com/10000292783977 ... 474488699/



А теперь просто факты по развитию кризиса в Казахстане.



События в Казахстане продолжают стремительно развиваться. Есть риск вмешательсва третьих сил. Но есть и возможные выгодополучатели внутри страны. К демократии, революции это не имеет никакого отношения. Чтобы внести ясность, попробую рассказать в виде сказки-были в трёх частях.



Вначале диспозиция или долго сказка сказывается



Президент (бывший) Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл с поста в статусе Елбасы – человек воплощающий собой государство в его единстве и законности. Успешно провёл транзит власти, оставив за собой статус руководителя Ассамблеи Народа Казахстана. Интересующиеся беларуской политикой найдут много общего с идеей Всебеларуского Народного Собрания – она «украдена» у Назарбаева.

Но, в отличие от Беларуси, в Казахстане ключевые бизнес процессы курировались семьёй Назарбаева. Буквально семьёй – зятья отвечали за нефтегазовую сферу, свояки за транзит, другие полезные ископаемые. Ну и перестав быть президентом, Елбасы продолжил руководить ещё и Советом Безопасности. А на местах и в силовых ведомствах были расставлены «свои люди».



Не удивительно, что Касым-Жомарт Токаев, фактически назначенный преемником (президентом) оказался в сложной ситуации. Он стал президентом «Казахстана Назарбаева». Отвечал за всё, но не котнролировал в полной мере ничего. Даже правительство (АНК влияло на назначения, а в парламенте большинство было у партии Нур Отан, руководство которой Назарбаев отдал Токаеву лишь 23.11.2021.



В бизнесе туго. Точнее не совсем. Семья Токаева не нищенствует. О бизнесе родных последние 2-3 года неизвестно ничего. До 2016-17 годов можно было читать о гениальном инвесторе сына Тимура, который владел активами в сфере золотодобычи, строительства, производства металлоконструкций. Сестра – торговля нефтепродуктами (через российских партнёров), редкоземельные материалы и, естественно, социальные проекты. Есть бизнес-интересы в РФ и возможность прямых встреч с Путиным. Ещё раз – не через видео-связь, не на пороге «бункера», а прямых. Причём самого Токаева, его (бывшей) супруги и сына. И есть защита информации об активах семьи в РФ.



Дальше вопросы политики Назарбаев ставил на баланс влияний разных государств и постепенный отход от России. Чего стоит демографическая программа, которая привела к уменьшению % русскоязычных граждан в стране (без репрессий и выдавливаний) или перевод казахского языка на латиницу.



Токаев так же казахоцентричен. Но видит угрозу в другой силе – КНР. И соответственно, возможность балансирования этой угрозы в России. Чего стоят его инициативы по допуску Росссии к разработке государственных электронных сервисов РК. Или согласие на создание ОТЛК ЕРА – логистического оператора (Беларусь-Россия-Кахахстан) по проводке китайских грузов. И сейчас более 70% транзита уже фактически контролируется из Москвы.



Теперь кульминация или быстро дело делается



Теперь переходим к протестам. На фоне энергетического кризиса, общей нестабильности в регионе и растущего недовольства населения (что логично, учитывая полуторалетнюю историю с COVID-19) правительство вдруг принимает решение увеличить цены на сжиженный газ в два раза. При том, что Казахстан экспортирует данное сырьё. Вопрос не в цене, вопрос в % роста за одну ночь. А сжиженный газ для жителей большей части страны — один из ключевых ресурсов.



Результат — протесты. И лозунг «старик уходи!». То есть против Назарбаева. Странно? Почему не Токаева? Ответ можно найти вспомнив имена зятьёв Елбасы: Тимур Кулибаев (муж Динары Назарбаевой) и Кайрат Шарипбаев (муж Дариги – дочери Назарбаева) как раз и являются кураторами нефтегазового бизнеса в стране.



Токаев себя позиционирует как фигуру «на стороне народа». Моментально «отменяет» повышение цен и отправляет в отставку правительство (которое назначено парламентским большинством под контролем Назарбаева).

Ситуация должна была бы разрешиться? А нет! Внезапно появляются вооружённые «радикалы», которые атакуют как силовиков, так (местами) и протестующих и кареты скорой. А реакция государственной силовой машины местами жёсткая, местами никакая. В результате уже к обеду Назарбаев уступает пост руководителя Совбеза Токаеву. Тот моментально заявляет о жёстких мерах и проводит назначения и.о. среди силовиков. Ближе к вечеру обещает отставки чиновников и политическую реформу.



Президент обращается к руководителям ОДКБ с просьбой о содействии в преодолении «террористической угрозы», а чуть позже армия (которая ещё утром была якобы деморализована) начинает зачистку АлмаАты (кстати, зачистка Караганды силами спецслужб прошла ранее).



В результате в Казахстане действительно будут перемены. Клану Назарбаева придётся не только потесниться в политике, но и отдать часть бизнеса. Местные власти пройдут через «чистку». Формально по критерию эффективности работы в кризис. В реальности не исключено, что по признакам близости к семье Елбасы. Вместо доминирования группы которая выступала за баланс и аккуратное отползание от РФ приходит группа, завязанная на интересы русскоязычного Севера и имеющая бизнес, прикрываемый Путиным.



И наконец финал: кому хеппи а кому и енд



А теперь о финале. Есть два ключевых игрока в данном кризисе. Окружение Токаева и Россия. Местами они полезны друг другу, но местами и конкуренты. Токаев не прочь выкинуть Назарбаева, что невозможно без поддержки Кремля. Но он не в восторге от перспектив прихода русских солдат как постоянной силы — ведь придётся делиться властью.



Поэтому формально президент Казахстана запросил помощи у ОДКБ. Но не уточнил какой. А войска спешат зачистить ключевые очаги протестов. Чтобы уже завтра не было нужды ни в каких миротворческих контингентах.



Со своей стороны Путин уже отдал приказ Герасимову «готовить помощь казахскому народу». Достаточно быстро. Особенно, если сравнить со скоростью реакции Кремля на слёзные крики о помощи со стороны Армении во время последней карабахской войны.



Для РФ важно, чтобы оставались зоны нестабильности — было бы куда «входить с миром». Если же таких не будет, можно подумать над темой «угрозы русскоязычному населению». Тем более что такового в Казахстане более 27% и проживают эти люди достаточно компактно. Но это сценарий тоже будет зависеть от того, какие резервы утром 6.01 будут у Токаева и насколько они увеличатся 7 и 8 января.



Поэтому говорить «хэппи энд» пока не приходится. Скорее будет кому-то «хеппи», а кому-то «енд».



В любом случае сопли восхищения народным подъёмом с надежды на демократизацию в Казахстане, которые уже появились у части внешних наблюдателей будут пущены зря. На данном этапе есть три возможных варианта развития ситуации:

1. Вместо одних элит существующую систему власти в Казахстане монополизирует другая группа. Двоевластию конец. Единоначалие и жёсткое подчинение на ближайшие годы.

2. Двоевластию придёт конец, но при помощи России. В таком случае можно мечтать разве что о демократизации по «образу и подобию РФ». Данная система имеет мало общего с реальной демократией.

3. Клан Назарбаева избегает полного разгрома, оставляя за собой либо географическую «резервацию» либо сферы бизнеса «для кормления». Это тоже не приносит демократии. Всего лишь откладывает финальную битву на несколько лет. А теперь просто факты по развитию кризиса в Казахстане.События в Казахстане продолжают стремительно развиваться. Есть риск вмешательсва третьих сил. Но есть и возможные выгодополучатели внутри страны. К демократии, революции это не имеет никакого отношения. Чтобы внести ясность, попробую рассказать в виде сказки-были в трёх частях.Вначале диспозиция или долго сказка сказываетсяПрезидент (бывший) Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл с поста в статусе Елбасы – человек воплощающий собой государство в его единстве и законности. Успешно провёл транзит власти, оставив за собой статус руководителя Ассамблеи Народа Казахстана. Интересующиеся беларуской политикой найдут много общего с идеей Всебеларуского Народного Собрания – она «украдена» у Назарбаева.Но, в отличие от Беларуси, в Казахстане ключевые бизнес процессы курировались семьёй Назарбаева. Буквально семьёй – зятья отвечали за нефтегазовую сферу, свояки за транзит, другие полезные ископаемые. Ну и перестав быть президентом, Елбасы продолжил руководить ещё и Советом Безопасности. А на местах и в силовых ведомствах были расставлены «свои люди».Не удивительно, что Касым-Жомарт Токаев, фактически назначенный преемником (президентом) оказался в сложной ситуации. Он стал президентом «Казахстана Назарбаева». Отвечал за всё, но не котнролировал в полной мере ничего. Даже правительство (АНК влияло на назначения, а в парламенте большинство было у партии Нур Отан, руководство которой Назарбаев отдал Токаеву лишь 23.11.2021.В бизнесе туго. Точнее не совсем. Семья Токаева не нищенствует. О бизнесе родных последние 2-3 года неизвестно ничего. До 2016-17 годов можно было читать о гениальном инвесторе сына Тимура, который владел активами в сфере золотодобычи, строительства, производства металлоконструкций. Сестра – торговля нефтепродуктами (через российских партнёров), редкоземельные материалы и, естественно, социальные проекты. Есть бизнес-интересы в РФ и возможность прямых встреч с Путиным. Ещё раз – не через видео-связь, не на пороге «бункера», а прямых. Причём самого Токаева, его (бывшей) супруги и сына. И есть защита информации об активах семьи в РФ.Дальше вопросы политики Назарбаев ставил на баланс влияний разных государств и постепенный отход от России. Чего стоит демографическая программа, которая привела к уменьшению % русскоязычных граждан в стране (без репрессий и выдавливаний) или перевод казахского языка на латиницу.Токаев так же казахоцентричен. Но видит угрозу в другой силе – КНР. И соответственно, возможность балансирования этой угрозы в России. Чего стоят его инициативы по допуску Росссии к разработке государственных электронных сервисов РК. Или согласие на создание ОТЛК ЕРА – логистического оператора (Беларусь-Россия-Кахахстан) по проводке китайских грузов. И сейчас более 70% транзита уже фактически контролируется из Москвы.Теперь кульминация или быстро дело делаетсяТеперь переходим к протестам. На фоне энергетического кризиса, общей нестабильности в регионе и растущего недовольства населения (что логично, учитывая полуторалетнюю историю с COVID-19) правительство вдруг принимает решение увеличить цены на сжиженный газ в два раза. При том, что Казахстан экспортирует данное сырьё. Вопрос не в цене, вопрос в % роста за одну ночь. А сжиженный газ для жителей большей части страны — один из ключевых ресурсов.Результат — протесты. И лозунг «старик уходи!». То есть против Назарбаева. Странно? Почему не Токаева? Ответ можно найти вспомнив имена зятьёв Елбасы: Тимур Кулибаев (муж Динары Назарбаевой) и Кайрат Шарипбаев (муж Дариги – дочери Назарбаева) как раз и являются кураторами нефтегазового бизнеса в стране.Токаев себя позиционирует как фигуру «на стороне народа». Моментально «отменяет» повышение цен и отправляет в отставку правительство (которое назначено парламентским большинством под контролем Назарбаева).Ситуация должна была бы разрешиться? А нет! Внезапно появляются вооружённые «радикалы», которые атакуют как силовиков, так (местами) и протестующих и кареты скорой. А реакция государственной силовой машины местами жёсткая, местами никакая. В результате уже к обеду Назарбаев уступает пост руководителя Совбеза Токаеву. Тот моментально заявляет о жёстких мерах и проводит назначения и.о. среди силовиков. Ближе к вечеру обещает отставки чиновников и политическую реформу.Президент обращается к руководителям ОДКБ с просьбой о содействии в преодолении «террористической угрозы», а чуть позже армия (которая ещё утром была якобы деморализована) начинает зачистку АлмаАты (кстати, зачистка Караганды силами спецслужб прошла ранее).В результате в Казахстане действительно будут перемены. Клану Назарбаева придётся не только потесниться в политике, но и отдать часть бизнеса. Местные власти пройдут через «чистку». Формально по критерию эффективности работы в кризис. В реальности не исключено, что по признакам близости к семье Елбасы. Вместо доминирования группы которая выступала за баланс и аккуратное отползание от РФ приходит группа, завязанная на интересы русскоязычного Севера и имеющая бизнес, прикрываемый Путиным.И наконец финал: кому хеппи а кому и ендА теперь о финале. Есть два ключевых игрока в данном кризисе. Окружение Токаева и Россия. Местами они полезны друг другу, но местами и конкуренты. Токаев не прочь выкинуть Назарбаева, что невозможно без поддержки Кремля. Но он не в восторге от перспектив прихода русских солдат как постоянной силы — ведь придётся делиться властью.Поэтому формально президент Казахстана запросил помощи у ОДКБ. Но не уточнил какой. А войска спешат зачистить ключевые очаги протестов. Чтобы уже завтра не было нужды ни в каких миротворческих контингентах.Со своей стороны Путин уже отдал приказ Герасимову «готовить помощь казахскому народу». Достаточно быстро. Особенно, если сравнить со скоростью реакции Кремля на слёзные крики о помощи со стороны Армении во время последней карабахской войны.Для РФ важно, чтобы оставались зоны нестабильности — было бы куда «входить с миром». Если же таких не будет, можно подумать над темой «угрозы русскоязычному населению». Тем более что такового в Казахстане более 27% и проживают эти люди достаточно компактно. Но это сценарий тоже будет зависеть от того, какие резервы утром 6.01 будут у Токаева и насколько они увеличатся 7 и 8 января.Поэтому говорить «хэппи энд» пока не приходится. Скорее будет кому-то «хеппи», а кому-то «енд».В любом случае сопли восхищения народным подъёмом с надежды на демократизацию в Казахстане, которые уже появились у части внешних наблюдателей будут пущены зря. На данном этапе есть три возможных варианта развития ситуации:1. Вместо одних элит существующую систему власти в Казахстане монополизирует другая группа. Двоевластию конец. Единоначалие и жёсткое подчинение на ближайшие годы.2. Двоевластию придёт конец, но при помощи России. В таком случае можно мечтать разве что о демократизации по «образу и подобию РФ». Данная система имеет мало общего с реальной демократией.3. Клан Назарбаева избегает полного разгрома, оставляя за собой либо географическую «резервацию» либо сферы бизнеса «для кормления». Это тоже не приносит демократии. Всего лишь откладывает финальную битву на несколько лет. Faceless

Модератор Повідомлень: 30888 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1307 раз. Подякували: 7423 раз. Профіль 3 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 22:55 Schmit написав: Брехня. Весна і майже до кінця літа не було ніякого дефіциту, лише плати гроші і закачуй, але ні. Брехня. Весна і майже до кінця літа не було ніякого дефіциту, лише плати гроші і закачуй, але ні.

Брехня? То чого в ЄС собі закачали по мінімуму, що викликало рекордні ціни в історії?

Задовбали ви зі своїми брехливими зрадами. Брехня? То чого в ЄС собі закачали по мінімуму, що викликало рекордні ціни в історії?Задовбали ви зі своїми брехливими зрадами. unicdima

Повідомлень: 2221 З нами з: 10.06.19 Подякував: 94 раз. Подякували: 173 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 23:31 Faceless написав: В любом случае сопли восхищения народным подъёмом с надежды на демократизацию в Казахстане, которые уже появились у части внешних наблюдателей будут пущены зря. На данном этапе есть три возможных варианта развития ситуации:

1. Вместо одних элит существующую систему власти в Казахстане монополизирует другая группа. Двоевластию конец. Единоначалие и жёсткое подчинение на ближайшие годы.

2. Двоевластию придёт конец, но при помощи России. В таком случае можно мечтать разве что о демократизации по «образу и подобию РФ». Данная система имеет мало общего с реальной демократией.

3. Клан Назарбаева избегает полного разгрома, оставляя за собой либо географическую «резервацию» либо сферы бизнеса «для кормления». Это тоже не приносит демократии. Всего лишь откладывает финальную битву на несколько лет. В любом случае сопли восхищения народным подъёмом с надежды на демократизацию в Казахстане, которые уже появились у части внешних наблюдателей будут пущены зря. На данном этапе есть три возможных варианта развития ситуации:1. Вместо одних элит существующую систему власти в Казахстане монополизирует другая группа. Двоевластию конец. Единоначалие и жёсткое подчинение на ближайшие годы.2. Двоевластию придёт конец, но при помощи России. В таком случае можно мечтать разве что о демократизации по «образу и подобию РФ». Данная система имеет мало общего с реальной демократией.3. Клан Назарбаева избегает полного разгрома, оставляя за собой либо географическую «резервацию» либо сферы бизнеса «для кормления». Это тоже не приносит демократии. Всего лишь откладывает финальную битву на несколько лет.

Замечательный обзор.

Большинство не понимает, что там совершенно другой образ жизни и взаимоотношений.

То же и в экономике.

А 2011 год - Жаозен, в память, что там церемоний не будет.

Мы можем говорить об одном, но по факту там совершенно иная ситуация.

Самый прогнозируемый вариант развития событий это второй.

Только как раз экономика в полном объёме ляжет под Москву по типу ТС(таможенного союза).

А публичная марионетка будет играть роль очередного президента.(конечно не задарма, со своей челядью)



Физически это способствовало тем же процессам, что и у нас - официальные "инвесторы" из-вне, если быть конкретнее "из России".

Хотя с пропиской в Лондоне, Женеве, на Кипре,...



Так, что под угрозой не только страны Европы, а практически все страны Средней Азии. Замечательный обзор.Большинство не понимает, что там совершенно другой образ жизни и взаимоотношений.То же и в экономике.Мы можем говорить об одном, но по факту там совершенно иная ситуация.Самый прогнозируемый вариант развития событий это второй.Только как раз экономика в полном объёме ляжет под Москву по типу ТС(таможенного союза).А публичная марионетка будет играть роль очередного президента.(конечно не задарма, со своей челядью)Физически это способствовало тем же процессам, что и у нас - официальные "инвесторы" из-вне, если быть конкретнее "из России".Хотя с пропиской в Лондоне, Женеве, на Кипре,...Так, что под угрозой не только страны Европы, а практически все страны Средней Азии. Kudrjavuy

Повідомлень: 9151 З нами з: 20.09.12 Подякував: 735 раз. Подякували: 887 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 січ, 2022 23:52

Историческую и сегодня, как в импортёре, экспортёре, транзитном партнёре - государстве,... - да чисто родственные связи. После "целины".

Но от "Слуг народа", пускай и бывших https://www.facebook.com/10000203249104 ... 887870972/

- Это просто насильственный зашквар.

Наши майдановцы тоже, помнится, требовали снижения тарифов

В итоге, бенефициары Майдана подняли тарифы "скачущим" и не только в десятки раз

https://ua24ua.net/nashi-maydanovtsi-to ... a-tarifov/

Судя по видео с Казахстана, видимо запланирована очередная "цветная революция".



Официальная причина начала протестов по всей стране, повышение цены на автомобильный газ с 3.5 гривен за литр, до 7.5 гривен в течении года.



Лирическое отступление: в Украине автомобильный газ уже под 19 грн за литр, никто никуда не выходит...



Хочется пожелать братьям казахам благоразумия и здравомыслия, а также проанализировать опыт Украины.

Наши "майдановцы" помню тоже требовали понижение тарифов ЖКХ, в итоге организаторы и бенефициары "майдана" подняли цену на тарифы в десятки раз.



Дмитрий Василец Судя по видео с Казахстана, видимо запланирована очередная "цветная революция".Официальная причина начала протестов по всей стране, повышение цены на автомобильный газ с 3.5 гривен за литр, до 7.5 гривен в течении года.Лирическое отступление: в Украине автомобильный газ уже под 19 грн за литр, никто никуда не выходит...Хочется пожелать братьям казахам благоразумия и здравомыслия, а также проанализировать опыт Украины.Наши "майдановцы" помню тоже требовали понижение тарифов ЖКХ, в итоге организаторы и бенефициары "майдана" подняли цену на тарифы в десятки раз.Дмитрий Василец Украина имеет оЧЧень большую заинтересованность в сотрудничестве с Казахстаном.Историческую и сегодня, как в импортёре, экспортёре, транзитном партнёре - государстве,... - да чисто родственные связи. После "целины".Но от "Слуг народа", пускай и бывших- Это просто насильственный зашквар. Kudrjavuy

Повідомлень: 9151 З нами з: 20.09.12 Подякував: 735 раз. Подякували: 887 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 06 січ, 2022 03:43 Kudrjavuy написав: /

- Это просто насильственный зашквар.

Наши майдановцы тоже, помнится, требовали снижения тарифов

- Это просто насильственный зашквар.

Зашквар не это, а то, что у нас после повышения тарифов в 2015 г. во много раз была тишь и гладь. Очень кволые протесты под предводительством Ляшка и Каплина, которые вскоре сошли на псы. "Киберхунта" потом нашла там "руку кремля".

У нас тогда власти "убедили" народ - ну вы же понимаете, у нас война с Россией, в войну не бывает хорошо, это Путин во всём виноват, Украине необходимо соскочить с газовой иглы, платить по рыночным ценам. И т.д. и т.п. А кто против повышения - непатриот и российский агент.

Я принципаиально тогда отказался платить тарифы в треть зарплаты. Пытался оформить субсидию, убил кучу времени в очередях, по итогу выяснил, что мне она не положена. Потому что прописали их так, что реально получить только пенсам и хитропопым гражданам на минималке.

Покрыл долг в следующие годы, когда зарплаты немного подтянули к тарифам. Но то, что у нас не выходят на улицу за свои реальные интересы, а только проплаченные разными политсилами массовки - это и есть главный зашквар. Зашквар не это, а то, что у нас после повышения тарифов в 2015 г. во много раз была тишь и гладь. Очень кволые протесты под предводительством Ляшка и Каплина, которые вскоре сошли на псы. "Киберхунта" потом нашла там "руку кремля".У нас тогда власти "убедили" народ - ну вы же понимаете, у нас война с Россией, в войну не бывает хорошо, это Путин во всём виноват, Украине необходимо соскочить с газовой иглы, платить по рыночным ценам. И т.д. и т.п. А кто против повышения - непатриот и российский агент.Я принципаиально тогда отказался платить тарифы в треть зарплаты. Пытался оформить субсидию, убил кучу времени в очередях, по итогу выяснил, что мне она не положена. Потому что прописали их так, что реально получить только пенсам и хитропопым гражданам на минималке.Покрыл долг в следующие годы, когда зарплаты немного подтянули к тарифам. Но то, что у нас не выходят на улицу за свои реальные интересы, а только проплаченные разными политсилами массовки - это и есть главный зашквар. Tegularius Повідомлень: 1680 З нами з: 11.02.14 Подякував: 223 раз. Подякували: 240 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7600760176027603 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_