RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7601760276037604
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 13:25

  unicdima написав:
  Schmit написав:Брехня. Весна і майже до кінця літа не було ніякого дефіциту, лише плати гроші і закачуй, але ні.

Брехня? То чого в ЄС собі закачали по мінімуму, що викликало рекордні ціни в історії?
Задовбали ви зі своїми брехливими зрадами.

Хороший твит параллель между Казахстаном и Украиной:
https://twitter.com/Segozavr/status/147 ... %2Fruss%2F
Гурьянов Сергей@Segozavr
Армия и нацгвардия Казахстана - 110.000 человек, а президент Токаев приглашает для подавления протестов карателей из других стран. Тот случай, когда 71% на "выборах", не гарантирует поддержку армии и народа.
6:58 AM · 6 янв. 2022 г.·Twitter Web App

Не находите схожесть с "73%" в Украине?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9159
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:43

  Kudrjavuy написав:Замечательный обзор.

на соседней ветке обсуждают падение битка, связанное с переездом чинайских ферм в Казахстан....неужто Китай в стороне и никакой не вигодонабувач?
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 14.09.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:00

Re: Політичні дискусії

https://ru.interfax.com.ua/news/general/790187.html
Печерский суд наложил арест на имущество Порошенко
19yuriy91
 
Повідомлень: 3166
З нами з: 15.09.12
Подякував: 264 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:09

  kulikrom написав:
  Kudrjavuy написав:Замечательный обзор.

на соседней ветке обсуждают падение битка, связанное с переездом чинайских ферм в Казахстан....неужто Китай в стороне и никакой не вигодонабувач?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Китай у себя это ЗАПРЕТИЛ.
Могут быть китайские предприниматели, что видят, для себя и создают в этом перспективу.
Если они создают в Казахстане высокооплачиваемые рабочие места, оплачивают - вернее несут всё налоговое бремя Казахстана, выполняют в полном объёме договорные обязательства,....
- То в чём вопрос?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9159
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:44

Что прописали в Кремле казахам: https://www.dialog.ua/russia/243757_1641471702
https://www.facebook.com/sultan.hamzaev ... 0154619832
Султан Хамзаев
12 ч. ·
Центральная Азия - это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной - Россией. Замечу, что сам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке. Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии!


Крымский сценарий?
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9159
З нами з: 20.09.12
Подякував: 735 раз.
Подякували: 887 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:47

Re: Політичні дискусії

А ви знаєте як звати собаку у Зеленського? :D
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2225
З нами з: 10.06.19
Подякував: 95 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:52

  Kudrjavuy написав:- То в чём вопрос?

отмеченный вами обзор от коллеги знакомит нас с внутренним положением дел и влиянием северного соседа, я же, понимаю, что у медали - две стороны.
Казахстан межує (за годинниковою стрілкою з півночі) з Росією — 7548,1 км, Китаєм — 1782,8 км...

  Faceless написав:Сестра – торговля нефтепродуктами (через российских партнёров)
- допускаете, что в данном случае местных налогов не платят?
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1315
З нами з: 14.09.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7601760276037604
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.