Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Schmit написав:Брехня. Весна і майже до кінця літа не було ніякого дефіциту, лише плати гроші і закачуй, але ні.
Брехня? То чого в ЄС собі закачали по мінімуму, що викликало рекордні ціни в історії? Задовбали ви зі своїми брехливими зрадами.
Хороший твит параллель между Казахстаном и Украиной:
https://twitter.com/Segozavr/status/147 ... %2Fruss%2F Гурьянов Сергей@Segozavr Армия и нацгвардия Казахстана - 110.000 человек, а президент Токаев приглашает для подавления протестов карателей из других стран. Тот случай, когда 71% на "выборах", не гарантирует поддержку армии и народа. 6:58 AM · 6 янв. 2022 г.·Twitter Web App
на соседней ветке обсуждают падение битка, связанное с переездом чинайских ферм в Казахстан....неужто Китай в стороне и никакой не вигодонабувач?
Китай у себя это ЗАПРЕТИЛ. Могут быть китайские предприниматели, что видят, для себя и создают в этом перспективу. Если они создают в Казахстане высокооплачиваемые рабочие места, оплачивают - вернее несут всё налоговое бремя Казахстана, выполняют в полном объёме договорные обязательства,.... - То в чём вопрос?
https://www.facebook.com/sultan.hamzaev ... 0154619832 Султан Хамзаев 12 ч. · Центральная Азия - это русская земля! В сети идёт обсуждение возможного воссоединения Казахстана с Россией. Лично моя позиция, как гражданина Российской Федерации, вне зависимости от политики и должностей. Поддерживаю проведение референдума в Казахстане о воссоединении Казахстана с исторической Родиной - Россией. Замечу, что сам Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев все свои заявления делает на русском языке. Считаю, это будет хорошим проявлением подлинной демократии!