Додано: Чет 06 січ, 2022 21:36

В Казахстане доля русского населения стремительно сокращается. Количество казахов за годы независимости удвоилось. Соотношение русский ребенок и кахаский ребенок там имеет значение 1:10 - 1:15, против 1:3 еще перед развалом СССР. Фактически на постсоветском пространстве некогда доминирующая национальность показывает свои конвульсии. В самой РФ доля русских тоже значительно сокращается, а мусульман растет. В ряде городов русские уже боятся на НГ к елке выйти, потому что мусульмане их могут там изнасиловать, независимо от пола.



События в Казахстане четко показывают, что будет с русскими в самой РФ, если они продолжат свою политику. Это произойдет примерно между 2030 и 2040 годам, когда практически вся Москва станет мусульманской, а русское население состарится и не сможет ничего сделать с ордой молодых и доминирующий мусульманских самцов заполонящих улицы, которые будут грабить и насиловать русских, и хорошо, если только этим закончится.



Русские просто не понимают, что час расплаты будет очень жестким, и вместо того, чтоб своим рылом всюду лезть, следовало бы или плодиться, или готовиться к мирному подчинению мусульманскому миру, вазелин иметь при себе, чтоб не так больно было на бутылочки приседать.