Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:ИМХО, для казахов были причины для протестов
Формальную причину найти можно всегда, потому имхо рост цены газа была лишь формальным поводом. А мгновенно развернувшиеся погромы, разбой, мародерство говорит о том, что "протест" - лишь ширма
Я не спорю. В ваших словах есть резон.
Меня напрягает, что войска ОДКБ перебросили уж слишком быстро. Ну как у нас в Крыму в 2014 году
Что говорит о том - готовились заранее. Или планы уже были заготовлены задолго до того как
Потому я и думаю, что это все операция рашки. Причём даже формальный повод - резкое повышение цен - могли сами и протолкнуть, войска же уже ждали, чтобы зайти. Клан Назарбаева подвинут, захватят контроль над всеми ключевыми отраслями, президент текущий возможно и так их ставленник, или потом протащат карманного. И ещё год будут лохторат в рашке кормить "усилением геополитической роли" и "рашка - миротворец". А учитывая влажные фантазии пуйла по "собиранию земель", может, действительно замахнутся вемь Казахстан поглотить, но это как по мне таки маловероятно.
Эти планы готовы "до того как". (При чём у амеров есть расчёт сколько самолётов из РФ и личного состава в 13 тысяч для полного контроля Казахстана) С другой стороны: "инвестор" и "продаватель" из Казахстана РФская структура. Добывают и перерабатывают свои(газ и нефть). Отсюда искать третью сторону - грешно.
Но карта ложиться в лузу Территориального Союза.(любой внешний контакт только через Москву)
Увы, возможно что-то только на левых страницах. При чём в данном случае Пикабу ни есть стороной заинтересованной(вернее не было). С другой стороны(официальной) даже https://informburo.kz/ заблокирован. Чего то лезть в старые форумы восточные, где не был много лет, не хочу.
В Казахстане доля русского населения стремительно сокращается. Количество казахов за годы независимости удвоилось. Соотношение русский ребенок и кахаский ребенок там имеет значение 1:10 - 1:15, против 1:3 еще перед развалом СССР. Фактически на постсоветском пространстве некогда доминирующая национальность показывает свои конвульсии. В самой РФ доля русских тоже значительно сокращается, а мусульман растет. В ряде городов русские уже боятся на НГ к елке выйти, потому что мусульмане их могут там изнасиловать, независимо от пола.
События в Казахстане четко показывают, что будет с русскими в самой РФ, если они продолжат свою политику. Это произойдет примерно между 2030 и 2040 годам, когда практически вся Москва станет мусульманской, а русское население состарится и не сможет ничего сделать с ордой молодых и доминирующий мусульманских самцов заполонящих улицы, которые будут грабить и насиловать русских, и хорошо, если только этим закончится.
Русские просто не понимают, что час расплаты будет очень жестким, и вместо того, чтоб своим рылом всюду лезть, следовало бы или плодиться, или готовиться к мирному подчинению мусульманскому миру, вазелин иметь при себе, чтоб не так больно было на бутылочки приседать.
Демократы в Сенате США отказываются голосовать за санкции против Северного потока-2, которые предлагают ввести республиканцы во главе с Тедом Крузом.
За законопроект должны голосовать на следующей неделе, но уже понятно, что голосование будет провалено.
Демократы говорят, что не пойдут против президента Байдена, которому сейчас не нужно обострение на фоне переговоров с Россией по поводу наращивания военной мощи на границе с Украиной, пишет Политико.
Издание отмечает, что в строительстве СП-2 заинтересована Германия, как выгодополучатель. Сенатор Жанна Шахин заявила, что для США важно сотрудничать с союзниками, "и Германия является одним из этих очень важных союзников".
Сам Круз уже начал разгонять "зраду"
"Техасский республиканец уже начал упрекать демократов за то, что он называет "капитуляцией", - пишет издание.
Отметим, что на эти санкции очень надеялись украинские власти. Но, как видим, надежды пошли прахом.
Ну а Байдена, похоже, скоро номинируют в Киеве на звание «агент Путина номер 1».
Остановка введения санкций США против Северного потока-2 пока является главным результатом начавшего диалога Москвы и Вашингтона.
По выделенному не согласен - выкрутятся, переобуются в воздухе, и преподнесут это как какую-то перемогу (например: "поэтому питун не напал")