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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:47
Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:47
А какая может быть причина массового недовольства именно в Москве?
Которая живет богаче и благополучней многих "западных" городов.
Недовольство может возникнуть только на периферии и будет мгновенно подавлено силовиками.
С происшедшим с Совком 1.0 - никакого сравнения.
Неужели вы считаете, что он развалился благодаря усилиям Сахарова и других диссидентов/протестующих?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:01
Re: Політичні дискусії
Та сама причина, що і в Мінську - Пошел вон, ты и твой ОМОН! Людям набридає один і той же портрет на протязі десятилітть. Особливо молоді, як би добре не жилось. На перефірії полихне швидше, тут згоден, але і в столиці є потенціал для бунту.
Развал Совка почався з розвалу радянського блоку. Спочатку запалало там, а потім вже в Совку. Так сам і зараз - починається з перефірії, а потім вже буде всередині Раші.
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:05
Re: Політичні дискусії
А ви вже чули як обіс...сь порохата пропаганда з черговим фейком?
Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:16
Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных.
Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу.
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