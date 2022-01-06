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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7604760576067607
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 10:47

  unicdima написав:Порохоботи, то як звати собаку? :D

  lapay написав:
  unicdima написав:А ви знаєте як звати собаку у Зеленського?

unicdima?

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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 11:47

  lapay написав: Залишилось почекати, коли запалає у Москві, і тоді весь цей Совок 2,0 розвалиться, як і перший.

А какая может быть причина массового недовольства именно в Москве?
Которая живет богаче и благополучней многих "западных" городов.
Недовольство может возникнуть только на периферии и будет мгновенно подавлено силовиками.

С происшедшим с Совком 1.0 - никакого сравнения.
Неужели вы считаете, что он развалился благодаря усилиям Сахарова и других диссидентов/протестующих?
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:01

Re: Політичні дискусії

  Starikan написав:А какая может быть причина массового недовольства именно в Москве?
Которая живет богаче и благополучней многих "западных" городов.
Недовольство может возникнуть только на периферии и будет мгновенно подавлено силовиками.

Та сама причина, що і в Мінську - Пошел вон, ты и твой ОМОН! Людям набридає один і той же портрет на протязі десятилітть. Особливо молоді, як би добре не жилось. На перефірії полихне швидше, тут згоден, але і в столиці є потенціал для бунту.
  Starikan написав:С происшедшим с Совком 1.0 - никакого сравнения.
Неужели вы считаете, что он развалился благодаря усилиям Сахарова и других диссидентов/протестующих?

Развал Совка почався з розвалу радянського блоку. Спочатку запалало там, а потім вже в Совку. Так сам і зараз - починається з перефірії, а потім вже буде всередині Раші.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:05

Re: Політичні дискусії

А ви вже чули як обіс...сь порохата пропаганда з черговим фейком? :D
https://www.facebook.com/724192162/vide ... 584345829/
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 12:16

  Starikan написав:
  lapay написав: Залишилось почекати, коли запалає у Москві, і тоді весь цей Совок 2,0 розвалиться, як і перший.

А какая может быть причина массового недовольства именно в Москве?

Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных.
Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу.
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  #<1 ... 7604760576067607
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