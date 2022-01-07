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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7605760676077608
Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:14

  Faceless написав:
lapay написав:
  Starikan написав:А какая может быть причина массового недовольства именно в Москве?
Которая живет богаче и благополучней многих "западных" городов.
Недовольство может возникнуть только на периферии и будет мгновенно подавлено силовиками.

Та сама причина, що і в Мінську - Пошел вон, ты и твой ОМОН! Людям набридає один і той же портрет на протязі десятилітть. Особливо молоді, як би добре не жилось. На перефірії полихне швидше, тут згоден, але і в столиці є потенціал для бунту.
  Starikan написав:С происшедшим с Совком 1.0 - никакого сравнения.
Неужели вы считаете, что он развалился благодаря усилиям Сахарова и других диссидентов/протестующих?

Развал Совка почався з розвалу радянського блоку. Спочатку запалало там, а потім вже в Совку. Так сам і зараз - починається з перефірії, а потім вже буде всередині Раші.
В Рашці термін "набридає" не має сенсу. Там сотні років, ще з часів монголів, рабство, воно в них на генетичному рівні.

Треба найти об'єктивні відповіді на питання: чому пу вдалося задавити Березовського, Ходорковського і т.д.; Хасбулатових чи хто там був у політиці; підм'яти Чубайса й тощо; а також контролювати Дальній Схід, азійскі округи?

Імхо. Демократія базується перш за все на багатоелементному розподілі серед самих можновладців.
А обиватель (епохи споживання)), який і є власне основним виборцем, вже розподіляється між ними.
Коли є між ким!
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:17

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Одним з ключових елементів розвалу совка було те, що совок "набрид" отой самій частці можновладців.

Щось не пам'ятаю, щоб совок набрид Чаушеску чи бандократія Януковичу.

От дійсно в мене таке враження, що Ви або вперше цю думку від мене почули або тролите))

Я навіть написав "частці можновладців"...
Тобто тим олігархам і політикам опозиційним, яким набрид отой Янукович. Від По, Кулявлоба і Ко до навіть самих старих ригів!!!!!, які були невдоволені Яником, що відсторонився та віддав керування молодим (сину, арбузу і Ко).
А ще Беня, якому ригі п'яти підкушували; Пінчук, який з Соросом і Ко; да навіть Ярославський, у якого умовно Курченко віддав навіть *Металіст*.
Це той Ярославський, до якого Ротшильд приїзджав до Харкова...
А якийсь-то Курченко (тобто виключно містечковий бик) віджимає бізнес-справу.

Без образ, але Ви явно тролите.
І далеко не вперше))

А при совку хто отой старій гвардії коммі аля Щербицький протистояв?
Може Єльцин совка хотів?))
Да й по діям Шушкевича, Макарича, азійських партійців теж видно, що совок їм набрид.

Ти сам перечитай свои высеры, ну когда протрезвеешь

У тебя смешалось всё и Порошенко, и Курченко, и Шушкевич

А это всё говорит, что ты хочеш обосрать оппонента, но фактов у тебя нет, поэтому ты просто начинаешь трындеть

Признай факт, что ты облажался с Зеленским, посыпь голову пеплом - тебе легче станет :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:22

  unicdima написав:А ви знаєте як звати собаку у Зеленського? :D

Тут уже выяснили, что собаку зовут unicdima

А ты расскажи отчего так устаёт Зеленский, что каждый месяц отдыхает ?
И отдыхает за государственный счет

Не молчи, расскажи, не держи в себе :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 19:46

Re: Політичні дискусії

Руководить военными РФ в Казахстане будет генерал, проводивший операцию по оккупации Крыма
Руководить российскими "миротворцами" в составе войск ОДКБ в Казахстане будет генерал Андрей Сердюков, возглавивший в 2014-м спецоперацию по захвату Крыма

"Опытный генерал" по захвату частей другой страны

А ведь нам тогда говорили в 2014 году, что это волеизявление, это референдум народа Крыма
А "порохоботы" говорили, что это анексия
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:17

  pesikot написав:
  detroytred написав:От дійсно в мене таке враження, що Ви або вперше цю думку від мене почули або тролите))

Я навіть написав "частці можновладців"...
Тобто тим олігархам і політикам опозиційним, яким набрид отой Янукович. Від По, Кулявлоба і Ко до навіть самих старих ригів!!!!!, які були невдоволені Яником, що відсторонився та віддав керування молодим (сину, арбузу і Ко).
А ще Беня, якому ригі п'яти підкушували; Пінчук, який з Соросом і Ко; да навіть Ярославський, у якого умовно Курченко віддав навіть *Металіст*.
Це той Ярославський, до якого Ротшильд приїзджав до Харкова...
А якийсь-то Курченко (тобто виключно містечковий бик) віджимає бізнес-справу.

Без образ, але Ви явно тролите.
І далеко не вперше))

А при совку хто отой старій гвардії коммі аля Щербицький протистояв?
Може Єльцин совка хотів?))
Да й по діям Шушкевича, Макарича, азійських партійців теж видно, що совок їм набрид.

Ти сам перечитай свои высеры, ну когда протрезвеешь

У тебя смешалось всё и Порошенко, и Курченко, и Шушкевич

А это всё говорит, что ты хочеш обосрать оппонента, но фактов у тебя нет, поэтому ты просто начинаешь трындеть

Признай факт, что ты облажался с Зеленским, посыпь голову пеплом - тебе легче станет :)

Высеры, обосрать, трындеть, облажался --- лікуйся...

Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе).
От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?
Бо скільки разів я тільки саме тобі особисто надав свою цитату, за кого я голосував.
Невже ти настільки тупий чи брехливий???
Тоді поясни: навіщо брешеш?

З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?)))
Яке ти тупе...
Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:29

  detroytred написав:Высеры, обосрать, трындеть, облажался --- лікуйся...

Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе).
От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?

З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?)))
Яке ти тупе...
Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?

Ты не признал, что с Зе облажался

О чём с тобой дальше говорить ?

И кто из нас тупой ? Явно ты :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 20:31

  pesikot написав:
  detroytred написав:Высеры, обосрать, трындеть, облажался --- лікуйся...

Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе).
От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?

З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?)))
Яке ти тупе...
Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?

Ты не признал, что с Зе облажался

О чём с тобой дальше говорить ?

И кто из нас тупой ? Явно ты :)

В чому саме я "облажався", як ти висловлюєшся, з Зе?
Конкретно вкажи.
Вдруге тебе, тупого, запитую.
По буквах -- в чому саме?
І ще можеш пояснити, що в тебе, пацанчика, означає "облажався"?
Бо це дуже розмите поняття.

Зараз і подивимося, як тупо ти будеш викручуватися. За свій черговий факт голослів'я (вважай брехні).
Чи класично для себе -- відмовчися. А потім, коли закриється сторінками, вистрибнеш, як нічого не бувало. Навіть через час з цим же брехливим випадом. Тобто як клоун.
Знов отримаєш макання від мене. І по колу.
Тому повторюю вкотре: навіщо ти брешеш? Від тебе цікаво тільки одне -- причина такої поведінки клоуна та брехла.
Яка користь, інтерес чи ще що, поясни.
detroytred
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