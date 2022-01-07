Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:А какая может быть причина массового недовольства именно в Москве? Которая живет богаче и благополучней многих "западных" городов. Недовольство может возникнуть только на периферии и будет мгновенно подавлено силовиками.
Та сама причина, що і в Мінську - Пошел вон, ты и твой ОМОН! Людям набридає один і той же портрет на протязі десятилітть. Особливо молоді, як би добре не жилось. На перефірії полихне швидше, тут згоден, але і в столиці є потенціал для бунту.
Starikan написав:С происшедшим с Совком 1.0 - никакого сравнения. Неужели вы считаете, что он развалился благодаря усилиям Сахарова и других диссидентов/протестующих?
Развал Совка почався з розвалу радянського блоку. Спочатку запалало там, а потім вже в Совку. Так сам і зараз - починається з перефірії, а потім вже буде всередині Раші.
В Рашці термін "набридає" не має сенсу. Там сотні років, ще з часів монголів, рабство, воно в них на генетичному рівні.
Треба найти об'єктивні відповіді на питання: чому пу вдалося задавити Березовського, Ходорковського і т.д.; Хасбулатових чи хто там був у політиці; підм'яти Чубайса й тощо; а також контролювати Дальній Схід, азійскі округи?
Імхо. Демократія базується перш за все на багатоелементному розподілі серед самих можновладців. А обиватель (епохи споживання)), який і є власне основним виборцем, вже розподіляється між ними. Коли є між ким!
detroytred написав:Одним з ключових елементів розвалу совка було те, що совок "набрид" отой самій частці можновладців.
Щось не пам'ятаю, щоб совок набрид Чаушеску чи бандократія Януковичу.
От дійсно в мене таке враження, що Ви або вперше цю думку від мене почули або тролите))
Я навіть написав "частці можновладців"... Тобто тим олігархам і політикам опозиційним, яким набрид отой Янукович. Від По, Кулявлоба і Ко до навіть самих старих ригів!!!!!, які були невдоволені Яником, що відсторонився та віддав керування молодим (сину, арбузу і Ко). А ще Беня, якому ригі п'яти підкушували; Пінчук, який з Соросом і Ко; да навіть Ярославський, у якого умовно Курченко віддав навіть *Металіст*. Це той Ярославський, до якого Ротшильд приїзджав до Харкова... А якийсь-то Курченко (тобто виключно містечковий бик) віджимає бізнес-справу.
Без образ, але Ви явно тролите. І далеко не вперше))
А при совку хто отой старій гвардії коммі аля Щербицький протистояв? Може Єльцин совка хотів?)) Да й по діям Шушкевича, Макарича, азійських партійців теж видно, що совок їм набрид.
Ти сам перечитай свои высеры, ну когда протрезвеешь
У тебя смешалось всё и Порошенко, и Курченко, и Шушкевич
А это всё говорит, что ты хочеш обосрать оппонента, но фактов у тебя нет, поэтому ты просто начинаешь трындеть
Признай факт, что ты облажался с Зеленским, посыпь голову пеплом - тебе легче станет
detroytred написав:От дійсно в мене таке враження, що Ви або вперше цю думку від мене почули або тролите))
Я навіть написав "частці можновладців"... Тобто тим олігархам і політикам опозиційним, яким набрид отой Янукович. Від По, Кулявлоба і Ко до навіть самих старих ригів!!!!!, які були невдоволені Яником, що відсторонився та віддав керування молодим (сину, арбузу і Ко). А ще Беня, якому ригі п'яти підкушували; Пінчук, який з Соросом і Ко; да навіть Ярославський, у якого умовно Курченко віддав навіть *Металіст*. Це той Ярославський, до якого Ротшильд приїзджав до Харкова... А якийсь-то Курченко (тобто виключно містечковий бик) віджимає бізнес-справу.
Без образ, але Ви явно тролите. І далеко не вперше))
А при совку хто отой старій гвардії коммі аля Щербицький протистояв? Може Єльцин совка хотів?)) Да й по діям Шушкевича, Макарича, азійських партійців теж видно, що совок їм набрид.
Ти сам перечитай свои высеры, ну когда протрезвеешь
У тебя смешалось всё и Порошенко, и Курченко, и Шушкевич
А это всё говорит, что ты хочеш обосрать оппонента, но фактов у тебя нет, поэтому ты просто начинаешь трындеть
Признай факт, что ты облажался с Зеленским, посыпь голову пеплом - тебе легче станет
Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе). От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі? Бо скільки разів я тільки саме тобі особисто надав свою цитату, за кого я голосував. Невже ти настільки тупий чи брехливий??? Тоді поясни: навіщо брешеш?
З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?))) Яке ти тупе... Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?
Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе). От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?
З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?))) Яке ти тупе... Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?
Ты не признал, что с Зе облажался
О чём с тобой дальше говорить ?
И кто из нас тупой ? Явно ты
В чому саме я "облажався", як ти висловлюєшся, з Зе? Конкретно вкажи. Вдруге тебе, тупого, запитую. По буквах -- в чому саме? І ще можеш пояснити, що в тебе, пацанчика, означає "облажався"? Бо це дуже розмите поняття.
Зараз і подивимося, як тупо ти будеш викручуватися. За свій черговий факт голослів'я (вважай брехні). Чи класично для себе -- відмовчися. А потім, коли закриється сторінками, вистрибнеш, як нічого не бувало. Навіть через час з цим же брехливим випадом. Тобто як клоун. Знов отримаєш макання від мене. І по колу. Тому повторюю вкотре: навіщо ти брешеш? Від тебе цікаво тільки одне -- причина такої поведінки клоуна та брехла. Яка користь, інтерес чи ще що, поясни.
Zebra написав:Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных. Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу.
Мусульмане не представляют единой силы, там разные этнические группировки часто друг с другом на ножах. А посмотрите, что на Ближнем Востоке творится, Сирия, Ирак, Йемен, Ливия Афганистан. Суниты, шииты, вакхабиты и прочие -иты друг друга взрывают в мечетях и рубят бошки.