Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав:А какая может быть причина массового недовольства именно в Москве? Которая живет богаче и благополучней многих "западных" городов. Недовольство может возникнуть только на периферии и будет мгновенно подавлено силовиками.
Та сама причина, що і в Мінську - Пошел вон, ты и твой ОМОН! Людям набридає один і той же портрет на протязі десятилітть. Особливо молоді, як би добре не жилось. На перефірії полихне швидше, тут згоден, але і в столиці є потенціал для бунту.
Starikan написав:С происшедшим с Совком 1.0 - никакого сравнения. Неужели вы считаете, что он развалился благодаря усилиям Сахарова и других диссидентов/протестующих?
Развал Совка почався з розвалу радянського блоку. Спочатку запалало там, а потім вже в Совку. Так сам і зараз - починається з перефірії, а потім вже буде всередині Раші.
В Рашці термін "набридає" не має сенсу. Там сотні років, ще з часів монголів, рабство, воно в них на генетичному рівні.
Треба найти об'єктивні відповіді на питання: чому пу вдалося задавити Березовського, Ходорковського і т.д.; Хасбулатових чи хто там був у політиці; підм'яти Чубайса й тощо; а також контролювати Дальній Схід, азійскі округи?
Імхо. Демократія базується перш за все на багатоелементному розподілі серед самих можновладців. А обиватель (епохи споживання)), який і є власне основним виборцем, вже розподіляється між ними. Коли є між ким!
detroytred написав:Одним з ключових елементів розвалу совка було те, що совок "набрид" отой самій частці можновладців.
Щось не пам'ятаю, щоб совок набрид Чаушеску чи бандократія Януковичу.
От дійсно в мене таке враження, що Ви або вперше цю думку від мене почули або тролите))
Я навіть написав "частці можновладців"... Тобто тим олігархам і політикам опозиційним, яким набрид отой Янукович. Від По, Кулявлоба і Ко до навіть самих старих ригів!!!!!, які були невдоволені Яником, що відсторонився та віддав керування молодим (сину, арбузу і Ко). А ще Беня, якому ригі п'яти підкушували; Пінчук, який з Соросом і Ко; да навіть Ярославський, у якого умовно Курченко віддав навіть *Металіст*. Це той Ярославський, до якого Ротшильд приїзджав до Харкова... А якийсь-то Курченко (тобто виключно містечковий бик) віджимає бізнес-справу.
Без образ, але Ви явно тролите. І далеко не вперше))
А при совку хто отой старій гвардії коммі аля Щербицький протистояв? Може Єльцин совка хотів?)) Да й по діям Шушкевича, Макарича, азійських партійців теж видно, що совок їм набрид.
Ти сам перечитай свои высеры, ну когда протрезвеешь
У тебя смешалось всё и Порошенко, и Курченко, и Шушкевич
А это всё говорит, что ты хочеш обосрать оппонента, но фактов у тебя нет, поэтому ты просто начинаешь трындеть
Признай факт, что ты облажался с Зеленским, посыпь голову пеплом - тебе легче станет
detroytred написав:От дійсно в мене таке враження, що Ви або вперше цю думку від мене почули або тролите))
Я навіть написав "частці можновладців"... Тобто тим олігархам і політикам опозиційним, яким набрид отой Янукович. Від По, Кулявлоба і Ко до навіть самих старих ригів!!!!!, які були невдоволені Яником, що відсторонився та віддав керування молодим (сину, арбузу і Ко). А ще Беня, якому ригі п'яти підкушували; Пінчук, який з Соросом і Ко; да навіть Ярославський, у якого умовно Курченко віддав навіть *Металіст*. Це той Ярославський, до якого Ротшильд приїзджав до Харкова... А якийсь-то Курченко (тобто виключно містечковий бик) віджимає бізнес-справу.
Без образ, але Ви явно тролите. І далеко не вперше))
А при совку хто отой старій гвардії коммі аля Щербицький протистояв? Може Єльцин совка хотів?)) Да й по діям Шушкевича, Макарича, азійських партійців теж видно, що совок їм набрид.
Ти сам перечитай свои высеры, ну когда протрезвеешь
У тебя смешалось всё и Порошенко, и Курченко, и Шушкевич
А это всё говорит, что ты хочеш обосрать оппонента, но фактов у тебя нет, поэтому ты просто начинаешь трындеть
Признай факт, что ты облажался с Зеленским, посыпь голову пеплом - тебе легче станет
Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе). От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі? Бо скільки разів я тільки саме тобі особисто надав свою цитату, за кого я голосував. Невже ти настільки тупий чи брехливий??? Тоді поясни: навіщо брешеш?
З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?))) Яке ти тупе... Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?
Якщо тобі так сильно чухається, щоб я визнав, то скільки я тебе вчу -- спочатку надай факт (що я, наприклад, голосував за Зе). От скільки тебе макати-то у твоє голослів'я зі стелі?
З.и. і як ти сюди мене і Зе зумів приліпити-то?))) Яке ти тупе... Подивись: в дискусії обговорювалася роль можновладців. А ти з чим виринув?
Ты не признал, что с Зе облажался
О чём с тобой дальше говорить ?
И кто из нас тупой ? Явно ты
В чому саме я "облажався", як ти висловлюєшся, з Зе? Конкретно вкажи. Вдруге тебе, тупого, запитую. По буквах -- в чому саме? І ще можеш пояснити, що в тебе, пацанчика, означає "облажався"? Бо це дуже розмите поняття.
Зараз і подивимося, як тупо ти будеш викручуватися. За свій черговий факт голослів'я (вважай брехні). Чи класично для себе -- відмовчися. А потім, коли закриється сторінками, вистрибнеш, як нічого не бувало. Навіть через час з цим же брехливим випадом. Тобто як клоун. Знов отримаєш макання від мене. І по колу. Тому повторюю вкотре: навіщо ти брешеш? Від тебе цікаво тільки одне -- причина такої поведінки клоуна та брехла. Яка користь, інтерес чи ще що, поясни.
Zebra написав:Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных. Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу.
Мусульмане не представляют единой силы, там разные этнические группировки часто друг с другом на ножах. А посмотрите, что на Ближнем Востоке творится, Сирия, Ирак, Йемен, Ливия Афганистан. Суниты, шииты, вакхабиты и прочие -иты друг друга взрывают в мечетях и рубят бошки.
Zebra написав: Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных. Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу.
Мусульмане не представляют единой силы, там разные этнические группировки часто друг с другом на ножах. А посмотрите, что на Ближнем Востоке творится, Сирия, Ирак, Йемен, Ливия Афганистан. Суниты, шииты, вакхабиты и прочие -иты друг друга взрывают в мечетях и рубят бошки.
Даже если что-то в столице 4 рейха начнется - власти откупятся, как от Чечни. Наверняка в группировках есть смотрящие от ФСБ. Деньги решают всё, а их в рейхе немеряно и все в распоряжении единого центра.
Силовые методы - вряд ли, могут начаться волнения в мусульманских регионах.
Арешт майна нардепа, лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка не має сенсу у зв'язку з тим, що цей політик ще два роки тому переоформив свої бізнес-активи на старшого сина Олексія. Про це 6 січня повідомив у Facebook лідер партії "Громадянська позиція", ексміністр оборони України Анатолій Гриценко. "Арештували все його майно? Як би не так. Олігарх завбачливий, він ще два роки тому переписав на старшого сина свої активи. Утім, можуть і в сина це майно заарештувати. Бо каса – на виході!" – написав Гриценко.
До повідомлення він прикріпив скріншоти заголовків новин, згідно з якими у листопаді – грудні 2019 року Порошенко переписав на свого старшого сина Олексія свій бізнес: кондитерський, агропромисловий та банківський..
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у грудні 2019-го Порошенко вийшов із засновників агропромислової компанії "Укрпромінвест-Агро", кінцевим бенефіціаром став його син Олексій, повідомляла "Економічна правда".