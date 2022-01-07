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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 січ, 2022 20:28
xaos_22 написав:Zebra
А среди русских/украинцев мусульман нет? Вы смешали религию и национальность.
"русскій" - то є прінадлєжнасть, а нє націанальнасть.
Отвєчаєт на вапрос - "чєй?"
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