а если русский по вероисповеданию мусульманин, то вы его куда относите?...
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 08 січ, 2022 18:58
Додано: Суб 08 січ, 2022 20:28
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:27
Додано: Суб 08 січ, 2022 22:50
В российской армии все мусульмане кучкуются и регулярно избивают русских из ненависти до полусмерти, любят на бутылочки их усаживать, по всякому.
80% русских - городские жители, в армию не хотят.
Ежегодно количество русских призывников сокращается стремительными темпами.
Точного соотношения по национальностям нет, но если 30 лет назад призывников было более полумиллиона и брали не всех, то сейчас не могут и 280 тысяч за год набрать, удается только за счет кавказцев и бурятов пополнять ряды.
Соседняя с Украиной Брянская область, за 30 лет потеряла 30% населения. Среди русских одни пенсионеры остались.
Дажа если путин нападет остатками русских, и их всех расстрелять - новых как во вторую мировую набрать не получится, потому что русские бабы не нарожали, придется гнать пенсионеров на убой.
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Модератори: Ірина_, Модератор
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