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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7606760776087609
Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 18:58

  Zebra написав:В самой РФ доля русских тоже значительно сокращается, а мусульман растет.

а если русский по вероисповеданию мусульманин, то вы его куда относите?... :mrgreen:
Тракторист
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 20:28

  xaos_22 написав:Zebra
:)
А среди русских/украинцев мусульман нет? Вы смешали религию и национальность.

"русскій" - то є прінадлєжнасть, а нє націанальнасть.
Отвєчаєт на вапрос - "чєй?"
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:27

  Тракторист написав:
  Zebra написав:В самой РФ доля русских тоже значительно сокращается, а мусульман растет.

а если русский по вероисповеданию мусульманин, то вы его куда относите?... :mrgreen:

к джихадистам
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2022 22:50

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных.
Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу.

Мусульмане не представляют единой силы, там разные этнические группировки часто друг с другом на ножах. А посмотрите, что на Ближнем Востоке творится, Сирия, Ирак, Йемен, Ливия Афганистан. Суниты, шииты, вакхабиты и прочие -иты друг друга взрывают в мечетях и рубят бошки.

В российской армии все мусульмане кучкуются и регулярно избивают русских из ненависти до полусмерти, любят на бутылочки их усаживать, по всякому.
80% русских - городские жители, в армию не хотят.
Ежегодно количество русских призывников сокращается стремительными темпами.
Точного соотношения по национальностям нет, но если 30 лет назад призывников было более полумиллиона и брали не всех, то сейчас не могут и 280 тысяч за год набрать, удается только за счет кавказцев и бурятов пополнять ряды.

Соседняя с Украиной Брянская область, за 30 лет потеряла 30% населения. Среди русских одни пенсионеры остались.

Дажа если путин нападет остатками русских, и их всех расстрелять - новых как во вторую мировую набрать не получится, потому что русские бабы не нарожали, придется гнать пенсионеров на убой.
Zebra
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  #<1 ... 7606760776087609
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