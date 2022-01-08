Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Zebra написав:Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных. Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу.
Мусульмане не представляют единой силы, там разные этнические группировки часто друг с другом на ножах. А посмотрите, что на Ближнем Востоке творится, Сирия, Ирак, Йемен, Ливия Афганистан. Суниты, шииты, вакхабиты и прочие -иты друг друга взрывают в мечетях и рубят бошки.
В российской армии все мусульмане кучкуются и регулярно избивают русских из ненависти до полусмерти, любят на бутылочки их усаживать, по всякому. 80% русских - городские жители, в армию не хотят. Ежегодно количество русских призывников сокращается стремительными темпами. Точного соотношения по национальностям нет, но если 30 лет назад призывников было более полумиллиона и брали не всех, то сейчас не могут и 280 тысяч за год набрать, удается только за счет кавказцев и бурятов пополнять ряды.
Соседняя с Украиной Брянская область, за 30 лет потеряла 30% населения. Среди русских одни пенсионеры остались.
Дажа если путин нападет остатками русских, и их всех расстрелять - новых как во вторую мировую набрать не получится, потому что русские бабы не нарожали, придется гнать пенсионеров на убой.
19yuriy91 написав:Арешт майна нардепа, лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента України Петра Порошенка не має сенсу у зв'язку з тим, що цей політик ще два роки тому переоформив свої бізнес-активи на старшого сина Олексія. Про це 6 січня повідомив у Facebook лідер партії "Громадянська позиція", ексміністр оборони України Анатолій Гриценко. "Арештували все його майно? Як би не так. Олігарх завбачливий, він ще два роки тому переписав на старшого сина свої активи. Утім, можуть і в сина це майно заарештувати. Бо каса – на виході!" – написав Гриценко. До повідомлення він прикріпив скріншоти заголовків новин, згідно з якими у листопаді – грудні 2019 року Порошенко переписав на свого старшого сина Олексія свій бізнес: кондитерський, агропромисловий та банківський..
Бомж-пенсіонер Гриценко знову щось булькає, краще би свою декларацію пояснив https://public.nazk.gov.ua/documents/53 ... 48ee51f9f8 Армія при його мініструванні позбулася маси всього, а він навіть захудалої квартири не нажив, добре що із зарплатою 14 тис на рік влаштувався альфонсом до Мостової. І це той що дуже "чесний" та знає як там:
Не буде більше мінімальна пенсія нижча за реальний прожитковий мінімум — ми підвищимо пенсії до економічно обґрунтованого рівня, який справедливо врахує трудовий внесок і кваліфікацію. Середня зарплата в Україні буде понад 700 євро, відповідно зростатимуть пенсії", — йдеться у передвиборчій програмі Гриценка. https://news.obozrevatel.com/ukr/societ ... 0-evro.htm