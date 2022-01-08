Додано: Суб 08 січ, 2022 22:50

Tegularius написав: Zebra написав: Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных.

Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу. Около полумиллиона официальных гастарбайтеров и еще столько же нелегальных.Практически все мусульмане молодые активные. Когда власть чуток ослабнет, они устроят то же самое, что в "русской" Алмате устроили коренные казахи понаехавшие из регионов. Пристарелые москвичи ничего не смогут противопоставить. Слишком интиллинентные, а эти молодые дерзкие и кучкуются, а еще ненавидят русских, которые их нанимают на работу.

Мусульмане не представляют единой силы, там разные этнические группировки часто друг с другом на ножах. А посмотрите, что на Ближнем Востоке творится, Сирия, Ирак, Йемен, Ливия Афганистан. Суниты, шииты, вакхабиты и прочие -иты друг друга взрывают в мечетях и рубят бошки. Мусульмане не представляют единой силы, там разные этнические группировки часто друг с другом на ножах. А посмотрите, что на Ближнем Востоке творится, Сирия, Ирак, Йемен, Ливия Афганистан. Суниты, шииты, вакхабиты и прочие -иты друг друга взрывают в мечетях и рубят бошки.

В российской армии все мусульмане кучкуются и регулярно избивают русских из ненависти до полусмерти, любят на бутылочки их усаживать, по всякому.80% русских - городские жители, в армию не хотят.Ежегодно количество русских призывников сокращается стремительными темпами.Точного соотношения по национальностям нет, но если 30 лет назад призывников было более полумиллиона и брали не всех, то сейчас не могут и 280 тысяч за год набрать, удается только за счет кавказцев и бурятов пополнять ряды.Соседняя с Украиной Брянская область, за 30 лет потеряла 30% населения. Среди русских одни пенсионеры остались.Дажа если путин нападет остатками русских, и их всех расстрелять - новых как во вторую мировую набрать не получится, потому что русские бабы не нарожали, придется гнать пенсионеров на убой.