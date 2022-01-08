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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 січ, 2022 14:21
Tegularius написав: Zebra написав:
Соседняя с Украиной Брянская область, за 30 лет потеряла 30% населения. Среди русских одни пенсионеры остались.
А в соседней с ней Черниговской области не так же, разве?
Тоже самое по демографии, но Украина не имеет имперских амбиций. А империи без солдатского костяка, в которых коренное население сокращается столь стремительными темпами обречено на разложение варварами (кавказцами и прочими среднеазиатскими мигрантами).
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Zebra
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Додано: Нед 09 січ, 2022 14:42
Zebra написав:
Украина не имеет имперских амбиций. А империи без солдатского костяка,
не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.
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vitaliian
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Додано: Нед 09 січ, 2022 15:02
vitaliian написав:
не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.
Але може попити крові обстрілами і блокадами. Поки в них не вивітриться "від Риму до Ганга", поки і буде в нас з ними клопіт. На жаль, не вивітриться в найближчу сотню років, навіть коли Раша скоротиться до Московії.
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lapay
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Додано: Нед 09 січ, 2022 15:14
lapay написав: vitaliian написав:
не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.
Але може попити крові обстрілами і блокадами. Поки в них не вивітриться "від Риму до Ганга", поки і буде в нас з ними клопіт. На жаль, не вивітриться в найближчу сотню років, навіть коли Раша скоротиться до Московії.
Які ще 100 років??
У 2050 році кількість рускіх вже буде менша, ніж кількість інших національностей, та й ті будут досить похилого віку. РП в агонії.
В Москві вже рускіє становлять меншість, пристарілу меншість.
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Zebra
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