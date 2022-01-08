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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7607760876097610
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:21

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Соседняя с Украиной Брянская область, за 30 лет потеряла 30% населения. Среди русских одни пенсионеры остались.

А в соседней с ней Черниговской области не так же, разве?

Тоже самое по демографии, но Украина не имеет имперских амбиций. А империи без солдатского костяка, в которых коренное население сокращается столь стремительными темпами обречено на разложение варварами (кавказцами и прочими среднеазиатскими мигрантами).
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:42

Re: Політичні дискусії

  Zebra написав:Украина не имеет имперских амбиций. А империи без солдатского костяка,
не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:02

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.

Але може попити крові обстрілами і блокадами. Поки в них не вивітриться "від Риму до Ганга", поки і буде в нас з ними клопіт. На жаль, не вивітриться в найближчу сотню років, навіть коли Раша скоротиться до Московії.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:14

  lapay написав:
  vitaliian написав:не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.

Але може попити крові обстрілами і блокадами. Поки в них не вивітриться "від Риму до Ганга", поки і буде в нас з ними клопіт. На жаль, не вивітриться в найближчу сотню років, навіть коли Раша скоротиться до Московії.

Які ще 100 років??
У 2050 році кількість рускіх вже буде менша, ніж кількість інших національностей, та й ті будут досить похилого віку. РП в агонії.
В Москві вже рускіє становлять меншість, пристарілу меншість.
Zebra
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  #<1 ... 7607760876097610
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