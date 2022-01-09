Додано: Нед 09 січ, 2022 16:35

Знов ця пісня, що рашці ось-ось капець.То Лібо в 2014 співав, що ось з дня на день, потім через місяць, потім через рік.Тепер під соусом руських зменшується.Да головне, що рашкованів не зменшується. Той же шойгу чи набібуліна (чи як її там фінансистка в їх) буде рашкованити замість руських.Що імперія орда з того боку монголів під прапором Чингізхана, що триколора... Суть та ж сама.Стосовно призову так за призовом в них залишилася тритина, інша частина контрактники.І не про розпад в них мова йде, а "По словам Чемезова, в наступившем году будут выпущены первые серийные МС-21, пока еще с американским двигателем Pratt&Whitney, но с крылом, изготовленным в России из композитных материалов. Первые 4 таких самолета будут переданы эксплуатантам (авиакомпании "Россия" - ИФ) в 2022 году."В 2023 году передадим 6 машин, в 2024 году - 12, к 2025 году должны выйти на 32 машины, в 2027 году - на 76 машин", - сказал он.В 2022-2023 гг. начнутся испытания МС-21 с двигателем российского производства, и с 2024 года начнется серийное производство самолетов полностью российского производства, отметил Чемезов"Коротше: замість надії на самокапець рашці краще надія на наших західних партнерів і на самих себе.З.и.Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової???Якого біса ходорковських і т.д. турнули, а ротенберги і т.д. погодилися?І: Лібо треба запитати -- він впевнено стверджував, що Обамич ціну вуглеводородів знизив (валили всім світом рашку за агресію), а он що сьогодні за віконцем з цінами...Чого не валять-то?