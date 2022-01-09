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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 7607760876097610
Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 14:42

Re: Політичні дискусії

  Zebra написав:Украина не имеет имперских амбиций. А империи без солдатского костяка,
не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:02

Re: Політичні дискусії

  vitaliian написав:не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.

Але може попити крові обстрілами і блокадами. Поки в них не вивітриться "від Риму до Ганга", поки і буде в нас з ними клопіт. На жаль, не вивітриться в найближчу сотню років, навіть коли Раша скоротиться до Московії.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:14

  lapay написав:
  vitaliian написав:не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.

Але може попити крові обстрілами і блокадами. Поки в них не вивітриться "від Риму до Ганга", поки і буде в нас з ними клопіт. На жаль, не вивітриться в найближчу сотню років, навіть коли Раша скоротиться до Московії.

Які ще 100 років??
У 2050 році кількість рускіх вже буде менша, ніж кількість інших національностей, та й ті будут досить похилого віку. РП в агонії.
В Москві вже рускіє становлять меншість, пристарілу меншість.

Дивіться як видихають стрімкими темпами "русскіє регіони", і як множаться інші національності:
http://www.statdata.ru/karta/prirost-naseleniya-rossii

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:26

Re: Політичні дискусії

  Zebra написав:У 2050 році кількість рускіх вже буде менша, ніж кількість інших національностей, та й ті будут досить похилого віку. РП в агонії.

Після Путлера Раша скоротиться в розмірах, але стане більш моноетнічною. Викинуть весь цей постсовковий інтернаціоналізм, повернуться до "Расєя для русскіх" (слов'ян), і нам дістанеться самий націоналістично-агресивний московський огризок в сусіди.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 15:32

  lapay написав:
  vitaliian написав:не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.

Але може попити крові обстрілами і блокадами. Поки в них не вивітриться "від Риму до Ганга", поки і буде в нас з ними клопіт. На жаль, не вивітриться в найближчу сотню років, навіть коли Раша скоротиться до Московії.

Это да любой бомж или алкаш может соседу испортить жизнь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 16:35

Знов ця пісня, що рашці ось-ось капець.
То Лібо в 2014 співав, що ось з дня на день, потім через місяць, потім через рік.
Тепер під соусом руських зменшується.
Да головне, що рашкованів не зменшується. Той же шойгу чи набібуліна (чи як її там фінансистка в їх) буде рашкованити замість руських.
Що імперія орда з того боку монголів під прапором Чингізхана, що триколора... Суть та ж сама.

Стосовно призову так за призовом в них залишилася тритина, інша частина контрактники.
І не про розпад в них мова йде, а "По словам Чемезова, в наступившем году будут выпущены первые серийные МС-21, пока еще с американским двигателем Pratt&Whitney, но с крылом, изготовленным в России из композитных материалов. Первые 4 таких самолета будут переданы эксплуатантам (авиакомпании "Россия" - ИФ) в 2022 году.
"В 2023 году передадим 6 машин, в 2024 году - 12, к 2025 году должны выйти на 32 машины, в 2027 году - на 76 машин", - сказал он.
В 2022-2023 гг. начнутся испытания МС-21 с двигателем российского производства, и с 2024 года начнется серийное производство самолетов полностью российского производства, отметил Чемезов"
https://www.militarynews.ru/story.asp?r ... 50&lang=RU

Коротше: замість надії на самокапець рашці краще надія на наших західних партнерів і на самих себе.

З.и.
Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової???
Якого біса ходорковських і т.д. турнули, а ротенберги і т.д. погодилися?

І: Лібо треба запитати -- він впевнено стверджував, що Обамич ціну вуглеводородів знизив (валили всім світом рашку за агресію), а он що сьогодні за віконцем з цінами...
Чого не валять-то?
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:13

Сколько современных танков сделала Украина за время военной агресии РФ
Из википедии https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%82%C2%BB
Міністерство оборони України в 2009 році замовило 10 танків Оплот-М. Вартість укладеного контракту становить 295 млн грн. Станом на початок 2012 року через недофінансування українська армія має в своєму арсеналі лише один танк БМ Оплот. Збройні сили України планують придбати близько 200 основних бойових танків Оплот-М до 2025 року[57][58]. Однак до практичної реалізації планів дійшло лише наприкінці 2015 року: Уряд України надав державну гарантію по кредиту ДП «Завод ім. Малишева» (Харків) на суму 1 млрд 83,59 тис. грн., для виготовлення танків БМ «Оплот». Згідно з постановою Кабінету міністрів № 1083 від 25 грудня 2015, плата за надання гарантії складає 0,001 % річних суми гарантійних зобов'язань[59][60], проте інформація про надходження нових танків станом на початок 2017 року відсутня.

Відповідно до Указу Президента України № 183/2017 на поставку сучасного бронетанкового озброєння БМ «Оплот» для потреб Збройних Сил з фонду конфіскованих коштів колишнього Президента України Віктора Януковича буде виділено 300 млн гривень[61].

В березні 2018 року генеральний директор ДК «Укроборонпром» Павло Букін повідомив, що замовлення на виготовлення БМ «Оплот» вже виконується, але точна кількість замовлених машин є державною таємницею, а перша партія буде виготовлена вже у 2019 році[62].

Станом на 2021 рік на озброєнні української армії 1 танк, та 10 одиниць Т-84У «Оплот»

1 новый танк сделали. :mrgreen:
Для справки "на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн"
А теперь эти вояки (пишу про руководящий состав) которые себе построили дома в Сен-Тропе и Ницце прячутся за женскими юпками.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:22

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:29

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової???

Тому що Азіопа - нащадок Орди. На Сході, особливо серед мусульман, який мають сильний вплив і в РФ, ніколи не було демократії. Імперія не може існувати без придушення демократії, принаймі в сепаратиських окраїнах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Нед 09 січ, 2022 17:43

Re: Політичні дискусії

detroytred посмотрите, есть по вашим вопросам по раше
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https://youtu.be/hhjg7X1e0OM
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