не может нищебродтзавоевать другого нищеброда, пусть себя прокормят, в РФ у одних имперские амбиции а у других нищета беспросветная.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 09 січ, 2022 14:42
Re: Політичні дискусії
Додано: Нед 09 січ, 2022 15:02
Re: Політичні дискусії
Але може попити крові обстрілами і блокадами. Поки в них не вивітриться "від Риму до Ганга", поки і буде в нас з ними клопіт. На жаль, не вивітриться в найближчу сотню років, навіть коли Раша скоротиться до Московії.
Додано: Нед 09 січ, 2022 15:14
Які ще 100 років??
У 2050 році кількість рускіх вже буде менша, ніж кількість інших національностей, та й ті будут досить похилого віку. РП в агонії.
В Москві вже рускіє становлять меншість, пристарілу меншість.
Дивіться як видихають стрімкими темпами "русскіє регіони", і як множаться інші національності:
Додано: Нед 09 січ, 2022 15:26
Re: Політичні дискусії
Після Путлера Раша скоротиться в розмірах, але стане більш моноетнічною. Викинуть весь цей постсовковий інтернаціоналізм, повернуться до "Расєя для русскіх" (слов'ян), і нам дістанеться самий націоналістично-агресивний московський огризок в сусіди.
Додано: Нед 09 січ, 2022 15:32
Это да любой бомж или алкаш может соседу испортить жизнь.
Додано: Нед 09 січ, 2022 16:35
Знов ця пісня, що рашці ось-ось капець.
То Лібо в 2014 співав, що ось з дня на день, потім через місяць, потім через рік.
Тепер під соусом руських зменшується.
Да головне, що рашкованів не зменшується. Той же шойгу чи набібуліна (чи як її там фінансистка в їх) буде рашкованити замість руських.
Що імперія орда з того боку монголів під прапором Чингізхана, що триколора... Суть та ж сама.
Стосовно призову так за призовом в них залишилася тритина, інша частина контрактники.
І не про розпад в них мова йде, а "По словам Чемезова, в наступившем году будут выпущены первые серийные МС-21, пока еще с американским двигателем Pratt&Whitney, но с крылом, изготовленным в России из композитных материалов. Первые 4 таких самолета будут переданы эксплуатантам (авиакомпании "Россия" - ИФ) в 2022 году.
"В 2023 году передадим 6 машин, в 2024 году - 12, к 2025 году должны выйти на 32 машины, в 2027 году - на 76 машин", - сказал он.
В 2022-2023 гг. начнутся испытания МС-21 с двигателем российского производства, и с 2024 года начнется серийное производство самолетов полностью российского производства, отметил Чемезов"
Коротше: замість надії на самокапець рашці краще надія на наших західних партнерів і на самих себе.
З.и.
Залишаю питання відкритим: чому в рашці навіть при таких розмірах та розладів після розвалу совка вдається так централізувати владу да ще з упором на зміцнення військової, державної складової???
Якого біса ходорковських і т.д. турнули, а ротенберги і т.д. погодилися?
І: Лібо треба запитати -- він впевнено стверджував, що Обамич ціну вуглеводородів знизив (валили всім світом рашку за агресію), а он що сьогодні за віконцем з цінами...
Чого не валять-то?
Додано: Нед 09 січ, 2022 17:13
Сколько современных танков сделала Украина за время военной агресии РФ
Из википедии
1 новый танк сделали.
Для справки "на 2021 рік видатки для Міністерства оборони України передбачено у сумі 117,5 млрд грн"
А теперь эти вояки (пишу про руководящий состав) которые себе построили дома в Сен-Тропе и Ницце прячутся за женскими юпками.
Додано: Нед 09 січ, 2022 17:29
Re: Політичні дискусії
Тому що Азіопа - нащадок Орди. На Сході, особливо серед мусульман, який мають сильний вплив і в РФ, ніколи не було демократії. Імперія не може існувати без придушення демократії, принаймі в сепаратиських окраїнах.
Додано: Нед 09 січ, 2022 17:43
Re: Політичні дискусії
detroytred посмотрите, есть по вашим вопросам по раше
Толковый спикер
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